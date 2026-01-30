उड़नपरी के नाम से व‍िख्यात भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) की अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद पीटी ऊषा (P T Usha) के पति वी श्रीनिवासन का शुक्रवार तड़के निधन हो गया. वह 67 वर्ष के थे. पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक- श्रीनिवासन अपने आवास पर अचानक गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके.

केंद्र सरकार के पूर्व कर्मचारी रहे श्रीनिवासन, पीटी उषा के खेल और राजनीतिक जीवन में हमेशा उनके साथ खड़े रहे. उन्हें उषा की सफलता के पीछे सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीटी उषा से फोन पर बात कर उनके पति के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया. दंपत‍ि का एक बेटा उज्ज्वल है. श्रीनिवासन के निधन से खेल और सामाजिक जगत में शोक की लहर है.

पीटी उषा की उनसे शादी शादी 1991 में 25 अप्रैल 1991 को हुई थी. श्रीनिवासन एक सीआईएसएफ (CISF) के इंस्पेक्टर थे. वहीं वो कबड्डी खिलाड़ी भी रहे.

We always hear that behind every successful man there is a woman. Appreciating the man behind all my success today! Thank you for making the perfect relay team good enough not only for a sprint but for the marathon of life! Celebrating 30 years of togetherness! pic.twitter.com/5M7OXEghSC — P.T. USHA (@PTUshaOfficial) April 25, 2021

पीटी उषा की बात की जाए तो वो 1984 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनीं थीं, जहां वह मात्र 1/100 सेकंड से कांस्य पदक से चूक गई थीं. उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म श्री और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है.

