वॉर का काउंटडाउन... ट्रंप की सेना तैयार खड़ी, खामेनेई ने तैनात की 2000 नई मिसाइलें

अमेरिकी युद्धपोत ईरान के करीब पहुंच चुके हैं और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य गतिविधियां तेज हुई हैं. इसके जवाब में ईरान ने 2000 से ज्यादा मिसाइलें तैनात करने की जानकारी दी है. दोनों देशों की तरफ से सैन्य तैयारियों और तैनाती से क्षेत्र में तनाव बढ़ा है.

अमेरिका-ईरान तनाव के बीच मध्य पूर्व क्षेत्र में सैन्य जमावड़े बढ़ गई है (Photo: AP)
अमेरिका-ईरान तनाव के बीच मध्य पूर्व क्षेत्र में सैन्य जमावड़े बढ़ गई है (Photo: AP)

अमेरिका के युद्धपोत ईरान के करीब पहुंच चुके हैं. अमेरिकी वायुसेना ने मिडिल ईस्ट में युद्ध का रिहर्सल शुरू कर दिया है. इसके जवाब में ईरान ने अपनी 2000 से ज्यादा मिसाइलों को तैनात कर दिया है. दोनों देशों के बीच बढ़ता तनाव किसी भी वक्त युद्ध में बदल सकता है.

डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि अमेरिकी धमकियों के आगे ईरान झुकने वाला नहीं है. उनका कहना है कि खामेनेई के सरेंडर के बिना अब ट्रंप पीछे हटने को तैयार नहीं हैं.

क्या ट्रंप ईरान में तख्तापलट की तैयारी में हैं?

बंदूक की नोक पर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने सत्ता विरोधी प्रदर्शनों को कुचल दिया, लेकिन अब वही मुद्दा अमेरिका और ईरान के बीच आमने-सामने की वजह बन गया है. अमेरिका के युद्धपोत ईरान के करीब पहुंच चुके हैं. वहीं संभावित अमेरिकी हमले को देखते हुए ईरान ने 2000 से ज्यादा एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलों को पलटवार के लिए तैनात कर दिया है.

सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान ने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन को निशाने पर रखा है. अगर अमेरिका की तरफ से ईरान को अंजाम भुगतने की धमकी दी जा रही है, तो ईरान ने भी साफ कर दिया है कि इस बार अमेरिका के साथ आर-पार की जंग होगी.

ईरान की मिसाइल ताकत से अमेरिका परेशान

रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास 2000 से ज्यादा मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें हैं. इन मिसाइलों के निशाने पर मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं और अब अमेरिका का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर भी है.

डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि ईरान अपनी मिसाइलों से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है. अमेरिका ईरानी मिसाइलों के खतरे से पूरी तरह वाकिफ है.

ईरान के पास सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइलें ही नहीं, बल्कि एंटी-शिप क्रूज मिसाइलें, टॉरपीडो नौकाएं और खतरनाक ड्रोन फ्लीट भी है. यही वजह है कि ईरान की ड्रोन शक्ति भी अमेरिकी सेना के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है.

ट्रंप का प्लान: ऑपरेशन खामेनेई?

अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान से निपटने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर ली है. दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का तथाकथित “ऑपरेशन खामेनेई” शुरू हो चुका है.

यह भी पढ़ें: ईरान के खिलाफ EU का सख्त रुख, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकी संगठन घोषित किया

ट्रंप का मकसद ईरान में सत्ता परिवर्तन बताया जा रहा है. इसी रणनीति के तहत अमेरिका ने ईरान को हर मोर्चे पर घेरना शुरू कर दिया है. अमेरिका को उम्मीद है कि दबाव बढ़ने पर ईरान बातचीत की मेज पर आएगा और किसी निष्पक्ष समझौते पर राजी होगा, जिसमें परमाणु हथियारों का कोई विकल्प न हो.

खाड़ी देशों में तैनात अमेरिकी नौसैनिक बेड़ा, वेनेजुएला ऑपरेशन से भी बड़ा बताया जा रहा है. अमेरिका का दावा है कि जरूरत पड़ी तो वह अपने मिशन को तेजी और ताकत के साथ पूरा करने में पूरी तरह सक्षम है.

अगर खामेनेई नहीं झुके तो हमला तय?

इजरायली मीडिया का दावा है कि अगर खामेनेई सरेंडर नहीं करते हैं, तो ट्रंप बहुत जल्द ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य एक्शन का आदेश दे सकते हैं. आशंका जताई जा रही है कि जैसे पिछले साल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया था, वैसा ही एक और हमला दोहराया जा सकता है, लेकिन इस बार ज्यादा विनाशक होगा.

ट्रंप पहले ही संकेत दे चुके हैं कि अगला हमला पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है. अमेरिका की नौसेना पहले से ही ईरान के करीब मौजूद है.

अमेरिकी विदेश मंत्री का दावा है कि ईरान के पास न पैसा बचा है और न ही खामेनेई की सत्ता पर पहले जैसी पकड़ रही है. उनका कहना है कि खामेनेई की सत्ता की विदाई तय है.

अमेरिकी सैन्य मूवमेंट और ईरान की जवाबी तैयारी

अमेरिकी सेना की गतिविधियों पर नजर डालें तो कम से कम 15 लड़ाकू विमान जॉर्डन के एयरबेस पर पहुंच चुके हैं. इसके अलावा जॉर्डन, कतर और हिंद महासागर में स्थित सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ा दी गई है.

कुछ हफ्ते पहले ही अमेरिका ने दो गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर और तीन युद्धपोत बहरीन में तैनात किए हैं. इसके जवाब में ईरान ने अपनी परमाणु पनडुब्बी को सक्रिय कर दिया है और 2000 मिसाइलों को टारगेट लॉक कर दिया है. यानी ईरान भी अब अमेरिका के साथ आर-पार की जंग के लिए पूरी तरह तैयार है.

अब सवाल यही है कि क्या लगातार बढ़ते इस तनाव के बीच ट्रंप ईरान पर हमले का आदेश देंगे.

ग्रीनलैंड पर नई जंग? अमेरिका बनाम यूरोप

अब बात ग्रीनलैंड की. ग्रीनलैंड को लेकर एक बार फिर अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है. अमेरिका को खुली चेतावनी देने के बाद फ्रांस ने ग्रीनलैंड के पास उत्तरी अटलांटिक महासागर में अपना परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया है.

ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका सैन्य कब्जे के विकल्प पर भी काम कर रहा है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अब ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और नाटो देशों के बीच टकराव होगा.

ट्रंप की धमकी और यूरोप की एकजुटता

ग्रीनलैंड और डेनमार्क इस वक्त मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उनका सामना किसी दुश्मन से नहीं, बल्कि अपने ही सहयोगी अमेरिका से है. ट्रंप बार-बार ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी दे रहे हैं.

इसके जवाब में ग्रीनलैंड और डेनमार्क नाटो देशों को अमेरिका के खिलाफ एकजुट करने में जुटे हैं. फ्रांस ने ग्रीनलैंड के पास अपना परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर भेजकर अमेरिका को साफ संदेश दे दिया है.

डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अगर वह चाहें तो अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं करना चाहते. हालांकि, यूरोप को यह चेतावनी भी दी गई है कि अगर अमेरिका की बात नहीं मानी गई तो इसके नतीजे याद रखे जाएंगे.

यह भी पढ़ें: 'ईरान पर हमला बड़ी गलती...', धमकियों के बीच ट्रंप के सामने तनकर खड़ा इस्लामिक वर्ल्ड

क्या नाटो में फूट पड़ेगी?

यूरोपीय देशों ने साफ कर दिया है कि ग्रीनलैंड की संप्रभुता से समझौता नहीं किया जाएगा. ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे देश अमेरिका के खिलाफ एकजुट नजर आ रहे हैं.

नॉर्वे और डेनमार्क के नेताओं का कहना है कि सहयोगियों के बीच धमकियों की कोई जगह नहीं होती. वहीं यूरोपीय देशों ने यह भी साफ कर दिया है कि अब अमेरिका की सरपरस्ती वाली कूटनीति हर हाल में स्वीकार नहीं की जाएगी.

अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रंप की दादागिरी के खिलाफ खड़ा हुआ यूरोप नाटो के भीतर टकराव को जन्म देगा. क्या ग्रीनलैंड अमेरिका और यूरोप के बीच अगली जंग का मैदान बनेगा, या कूटनीति आखिरी वक्त पर हालात संभाल लेगी. दुनिया इस वक्त दो मोर्चों पर एक बड़े टकराव के बेहद करीब खड़ी दिखाई दे रही है.

---- समाप्त ----
