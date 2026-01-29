scorecardresearch
 
Aaj ka Rashifal 30 जनवरी 2026: आज मकर राशि वालों को मिलेगा मेहनत का फल, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Rashifal 30 जनवरी 2026, Horoscope Today: करियर और कारोबार में आप अनुशासन के साथ आगे बढ़ेंगे. यात्रा की संभावना भी बन रही है, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगी.

मेष राशि: टीम वर्क से मिलेगी सफलता

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन 'सबको साथ लेकर चलने' का है. आपकी सोच सहयोगात्मक रहेगी, जिससे कार्यस्थल पर आपका प्रभाव बढ़ेगा. करियर और कारोबार में आप अनुशासन के साथ आगे बढ़ेंगे. यात्रा की संभावना भी बन रही है, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगी. भाईचारे और साहस में वृद्धि होगी, जिससे पुराने विवाद सुलझ सकते हैं.

शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: मरून

आज का उपाय: देवी मां दुर्गा की पूजा करें. 'ओम् दुं दुर्गायै नमः' का जाप करें और मंदिर में चुनरी व मीठा चढ़ाएं.

वृष राशि: खुशियों का आगमन

वृष राशि वालों के घर-परिवार में आज उत्सव जैसा माहौल रहेगा. आप परिजनों को पर्याप्त समय देंगे, जिससे रिश्तों में मजबूती आएगी. धन-संपत्ति में वृद्धि के प्रबल योग हैं. पेशेवर क्षेत्र में आपको नए और आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. संस्कारों और परंपराओं को बढ़ावा देंगे. सामाजिक कार्यों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी और आप एक प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में उभरेंगे.

शुभ अंक: 3, 5 और 6

शुभ रंग: ओपल कलर

आज का उपाय: मां दुर्गा की साधना करें और श्रृंगार की सामग्री दान करें.

मिथुन राशि: नवाचार और रचनात्मकता

मिथुन राशि के जातक आज अपनी अनोखी सोच से सभी को प्रभावित करेंगे. कुछ नया करने का जज्बा आपको बड़ी सफलता दिला सकता है. अपनों का भरोसा जीतने में आप कामयाब रहेंगे. योजनाओं पर अमल करने का यह सही समय है. आपकी स्मरण क्षमता बढ़ेगी और रचनात्मक गतिविधियों में रुचि जागेगी. व्यक्तिगत संपर्कों का लाभ करियर में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा.

शुभ अंक: 3, 5 

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: देवी को मीठा भोग लगाएं और अपनी सोच में सकारात्मकता बनाए रखें.

कर्क राशि: खर्चों पर नियंत्रण जरूरी

कर्क राशि वालों को आज बजट का विशेष ध्यान रखना होगा. फिजूलखर्ची आपके मानसिक तनाव को बढ़ा सकती है. निवेश के मामलों में जल्दबाजी न करें और धैर्य से काम लें. विदेशी संपर्कों से लाभ तो होगा, लेकिन सतर्कता जरूरी है. किसी के बहकावे या प्रलोभन में न आएं. कामकाज में संवेदनशीलता बनी रहेगी, इसलिए हर कदम फूंक-फूंक कर रखे

शुभ अंक: 2, 3, 5, 6

शुभ रंग: गुलाबी

आज का उपाय: 'ओम् दुं दुर्गायै नमः' का जाप करें और नियमों का उल्लंघन करने से बचें.

सिंह राशि: आत्मविश्वास से भरा दिन

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा रहेगा. करियर में आपकी स्थिति मजबूत होगी और आत्मविश्वास सातवें आसमान पर रहेगा. मित्रों और सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा. आप अपने पराक्रम से कठिन कार्यों को भी सरल बना लेंगे. घर का वातावरण सुखद रहेगा और संकोच दूर होने से आप खुलकर अपनी बात रख पाएंगे.

शुभ अंक: 1, 3 और 5

शुभ रंग: श्वेत

आज का उपाय: मां दुर्गा का पूजन करें और अपने काम पर फोकस बढ़ाएं.

कन्या राशि: प्रतिभा का सम्मान

कन्या राशि वाले आज सरकारी और सहकारी कार्यों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. आपकी प्रतिभा आपको इच्छित परिणाम दिलाएगी. पेशेवर अनुबंधों में स्पष्टता रखें और साहस के साथ आगे बढ़ें. चर्चा और संवाद के दौरान आपका उत्साह बना रहेगा. व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन शुभ है और लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे.

शुभ अंक: 3, 5 और 6

शुभ रंग: समुद्री

आज का उपाय: देवी को चुनरी चढ़ाएं और अपने प्रबंधन कौशल को सुधारें.

तुला राशि: भाग्य की प्रबलता

तुला राशि वालों के लिए भाग्य की राह आसान होगी. धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में आपकी रुचि बढ़ेगी. सुख-सुविधाओं के साधनों में वृद्धि होगी. आप आत्मविश्वास के साथ नए प्रोजेक्ट्स हाथ में लेंगे. भाई-बंधुओं का सहयोग आपको मानसिक शांति देगा. आज किया गया निवेश भविष्य में बड़ा लाभ दे सकता है.

शुभ अंक: 5 और 6

शुभ रंग: स्फटिक के समान

आज का उपाय: देवी दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं और अपने वचनों पर अडिग रहें.

वृश्चिक राशि: सावधानी में ही सुरक्षा

वृश्चिक राशि के जातकों को आज थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. कार्यक्षेत्र में प्रतिकूल स्थितियां बन सकती हैं. अनजान लोगों पर अत्यधिक भरोसा न करें. स्वास्थ्य की अनदेखी करना भारी पड़ सकता है. कामकाज में अनुशासन बनाए रखें और आर्थिक लेनदेन में पूरी पारदर्शिता बरतें. धैर्य से काम लेंगे तो मुश्किलों का समाधान अवश्य मिलेगा.

शुभ अंक: 3, 5, 6 और 9

शुभ रंग: चेरी रेड

आज का उपाय: सहनशक्ति बढ़ाएं और मां दुर्गा की कपूर से आरती करें.

धनु राशि: साझेदारी से लाभ

धनु राशि वालों के लिए आज का दिन नेतृत्व क्षमता दिखाने का है. व्यापार में साझेदारी के प्रस्ताव मिल सकते हैं जो लाभदायक होंगे. दांपत्य जीवन में मधुरता और विश्वास बढ़ेगा. प्रियजनों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. भूमि और भवन से जुड़े मामले सुलझ सकते हैं. आपकी सक्रियता आपको दूसरों से आगे रखेगी.

शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: क्रीम कलर

आज का उपाय: दुर्गा चालीसा का पाठ करें और उद्यमिता पर जोर दें.

मकर राशि: मेहनत का फल

मकर राशि वाले आज काम में लापरवाही न बरतें. जरूरी मामलों में धैर्य रखें और हड़बड़ी से बचें. पेपरवर्क करते समय अतिरिक्त सावधानी रखें. सफेदपोश ठगों से बचकर रहें. आपकी विनम्रता ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी. निरंतरता बनाए रखेंगे तो सफलता निश्चित है.

शुभ अंक: 5, 6 और 8

शुभ रंग: रॉयल ब्लू

आज का उपाय: देवी मां को मिश्री का भोग लगाएं और सावधानी बढ़ाएं.

कुंभ राशि: आनंदमयी यात्रा

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन मनोरंजन और सुखद यात्राओं का है. रिश्तों में मधुरता आएगी और आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा. छात्रों के लिए दिन विशेष रूप से अच्छा है, वे परीक्षा और अध्ययन में बेहतर करेंगे. व्यापार पर आपका नियंत्रण बढ़ेगा और सहयोगियों से तालमेल बेहतरीन रहेगा.

शुभ अंक: 5, 6 और 8

शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: कन्याओं को फल दान करें और अपने मित्र सर्कल को बढ़ाएं.

मीन राशि: भावुकता पर नियंत्रण

मीन राशि वाले आज करियर की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. प्रबंधन और भौतिक वस्तुओं में वृद्धि के योग हैं. हालांकि, आपको जल्दबाजी और अहंकार से बचने की सख्त जरूरत है. किसी भी निर्णय को लेने से पहले भावनाओं के बजाय विवेक का इस्तेमाल करें. स्वार्थ की भावना को त्याग कर परिवार के हित में सोचें.

शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: लेमन

आज का उपाय: मां दुर्गा को मीठा चढ़ाएं और त्याग की भावना बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
