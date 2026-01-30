सोने और चांदी के दाम में शुक्रवार को तगड़ी गिरावट देखने को मिली है. 24 घंटे में चांदी का भाव 85,000 रुपये कम हुआ. वहीं सोने के दाम में भी भारी गिरावट देखने को मिली. इतनी बड़ी गिरावट तब आई है, जब चांदी 4.20 लाख रुपये और सोना 2 लाख रुपये के करीब पहुंच गए थे.
शुकवार, 3.30 बजे MCX पर मार्च वायदा के लिए 1 किलो चांदी की कीमत करीब 65000 रुपये गिरकर 3,35,001 रुपये पर पहुंच गई थी, लेकिन गुरुवार की शाम को चांदी कीमत बढ़कर 4,20,048 रुपये अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गई थी. इस हिसाब से देखें तो 24 घंटे में ही चांदी के भाव (Silver Price) में करीब 85,000 रुपये की गिरावट आई है.
इसी तरह, सोने की कीमत में भी भारी गिरावट आई है. सोना 29 जनवरी, गुरुवार को अपने रिकॉर्ड स्तर 1,93,096 रुपये पर था, लेकिन शुक्रवार को यह 16000 रुपये टूटकर 1,67,406 रुपये पर आ गया. यानी 24 घंटे के दौरान सोने में 25,500 रुपये की गिरावट आई है.
गुरुवार को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था भाव
वायदा बाजार में गुरुवार को चांदी ने रिकॉर्ड बनाते हुए 4 लाख रुपये प्रति किलो का आंकड़ा ना सिर्फ पार किया, बल्कि वहां से भी इसमें जबरदस्त उछाल आई थी. चांदी का भाव गुरुवार को 34,000 रुपये चढ़कर अपने ऑल टाइम हाई लेवल 4,20,048 रुपये पर पहुंच गई थी. इसी तरह, वायद बाजार 29 जनवरी को सोना 16000 रुपये चढ़कर अपने रिकॉर्ड हाई लेवल 1,93,096 रुपये पर पहुंच गया था. हालांकि अब इन दोनों कीमती धातुओं में तगड़ी गिरावट आई है.
अचानक क्यों आई ये बड़ी गिरावट?
गोल्ड -सिल्वर ईटीएफ में भी बड़ी गिरावट?
सोने और चांदी के भाव में भारी गिरावट के कारण सिल्वर और गोल्ड ईटीएफ के दाम बड़ी तेजी से गिरे हैं. शेयर बाजार बंद होने तक सिल्वर और गोल्ड ETF के दाम 20 फीसदी तक टूट गए. ICICI Silver ETF 20.14 फीसदी गिरा, निप्पॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ 18.59 फीसदी टूटा, Tata सिल्वर ईटीएफ में 13 फीसदी की गिरावट आई. वहीं गोल्ड ईटीएफ की बात करें तो Tata Gold ETF 9.16 फीसदी गिरा, निप्पॉन इंडिया गोल्ड ईटीएफ 10.50 फीसदी गया.
(नोट- सोना-चांदी या किसी अन्य ईटीएफ में निवेश से पहले अपने योग्य वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)