scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली सरकार ने 15 अगस्त तक बढ़ाई पानी बिल की LPSC स्कीम, RWA की डिमांड पर फैसला

दिल्ली सरकार ने पानी के बिल जमा करने की डेडलाइन 31 जनवरी से बढ़ाकर 15 अगस्त कर दी है. RWA की शिकायत के बाद जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि लेट पेमेंट सरचार्ज माफी स्कीम को पहली और आखिरी बार बढ़ाया गया है.

Advertisement
X
LPSC माफी स्कीम की डेट 15 अगस्त तक बढ़ाई गई. (Photo: X/@DelhiGovt)
LPSC माफी स्कीम की डेट 15 अगस्त तक बढ़ाई गई. (Photo: X/@DelhiGovt)

दिल्ली वासियों को सरकार की तरफ से बड़ी राहत मिली है. पानी का बिल जमा करने की डेडलाइन 31 जनवरी थी, जिसे बढ़ाकर अब 15 अगस्त कर दिया गया है. दिल्ली सरकार के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने इस फैसले की घोषणा की है. उन्होंने कहा है कि लेट पेमेंट सरचार्ज माफी स्कीम (LPSC) की आखिरी तारीख 15 अगस्त तक बढ़ा दी गई है.

उन्होंने साफ किया कि इसका मकसद सिस्टम में सुधार करना है. दिल्ली सरकार का यह फैसला RWA की शिकायत के बाद आया है. आरडब्ल्यूए ने अपनी शिकायत में पानी की एवरेज बिलिंग और पुराने सिस्टम को लेकर शिकायत की थी. ऐसे में, सरकार ने अब तारीखें बढ़ाने का ऐलान करते हुए यह भी साफ किया है कि पूरे सिस्टम को सुधारने पर फोकस किया जाएगा.

जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, 'हमें सांसदों, विधायकों और RWA की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि इस स्कीम की डेट बढ़ाई जाए. हम इसे बढ़ाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन समस्या हमारी तरफ से थी. सरकार ने फैसला किया है कि LPSC की तारीख को पहली और आखिरी बार बढ़ाया जा रहा है. ⁠तब तक हम सिस्टम बेहतर कर रहे हैं.' 

यह भी पढ़ें: केंद्र और दिल्ली सरकार पर जल बोर्ड का 63,000 करोड़ बकाया, वसूली की तैयारी शुरू

Advertisement

15 अगस्त तक बढ़ी स्कीम

जल मंत्री ने आगे कहा, 'LPSC स्कीम को 15 अगस्त तक बढ़ाया जा रहा है. मुख्यमंत्री की सहमति मिल गई है इसमें लोगों से अपील की गई है कि 15 अगस्त तक का इंतजार ना करें और जल्द से जल्द बिल भरें. ⁠लोगों का KYC भी कराया जाएगा और बिलिंग सिस्टम को और भी बेहतर किया जाएगा.'

यह भी पढ़ें: दिल्ली: यमुनापार को सीएम रेखा गुप्ता की बड़ी सौगात, 728 करोड़ की लागत से सुधरेंगी सड़कें

सिस्टम को बेहतर बनाने पर होगा फोकस

उन्होंने कहा, 'हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हर कस्टमर की जानकारी, जिसमें उनका मोबाइल नंबर और घर का पता शामिल है, हमारे दफ्तर में उपलब्ध हो और सभी जानकारी सटीक हो. हमारा ध्यान पूरे सिस्टम को बेहतर बनाने पर होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकें.'

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement