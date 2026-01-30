दिल्ली सरकार ने 15 अगस्त तक बढ़ाई पानी बिल की LPSC स्कीम, RWA की डिमांड पर फैसला

दिल्ली वासियों को सरकार की तरफ से बड़ी राहत मिली है. पानी का बिल जमा करने की डेडलाइन 31 जनवरी थी, जिसे बढ़ाकर अब 15 अगस्त कर दिया गया है. दिल्ली सरकार के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने इस फैसले की घोषणा की है. उन्होंने कहा है कि लेट पेमेंट सरचार्ज माफी स्कीम (LPSC) की आखिरी तारीख 15 अगस्त तक बढ़ा दी गई है.
उन्होंने साफ किया कि इसका मकसद सिस्टम में सुधार करना है. दिल्ली सरकार का यह फैसला RWA की शिकायत के बाद आया है. आरडब्ल्यूए ने अपनी शिकायत में पानी की एवरेज बिलिंग और पुराने सिस्टम को लेकर शिकायत की थी. ऐसे में, सरकार ने अब तारीखें बढ़ाने का ऐलान करते हुए यह भी साफ किया है कि पूरे सिस्टम को सुधारने पर फोकस किया जाएगा.
जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, 'हमें सांसदों, विधायकों और RWA की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि इस स्कीम की डेट बढ़ाई जाए. हम इसे बढ़ाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन समस्या हमारी तरफ से थी. सरकार ने फैसला किया है कि LPSC की तारीख को पहली और आखिरी बार बढ़ाया जा रहा है. तब तक हम सिस्टम बेहतर कर रहे हैं.'
यह भी पढ़ें: केंद्र और दिल्ली सरकार पर जल बोर्ड का 63,000 करोड़ बकाया, वसूली की तैयारी शुरू
15 अगस्त तक बढ़ी स्कीम
जल मंत्री ने आगे कहा, 'LPSC स्कीम को 15 अगस्त तक बढ़ाया जा रहा है. मुख्यमंत्री की सहमति मिल गई है इसमें लोगों से अपील की गई है कि 15 अगस्त तक का इंतजार ना करें और जल्द से जल्द बिल भरें. लोगों का KYC भी कराया जाएगा और बिलिंग सिस्टम को और भी बेहतर किया जाएगा.'
यह भी पढ़ें: दिल्ली: यमुनापार को सीएम रेखा गुप्ता की बड़ी सौगात, 728 करोड़ की लागत से सुधरेंगी सड़कें
सिस्टम को बेहतर बनाने पर होगा फोकस
उन्होंने कहा, 'हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हर कस्टमर की जानकारी, जिसमें उनका मोबाइल नंबर और घर का पता शामिल है, हमारे दफ्तर में उपलब्ध हो और सभी जानकारी सटीक हो. हमारा ध्यान पूरे सिस्टम को बेहतर बनाने पर होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकें.'