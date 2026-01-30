टी20 वर्ल्ड कप के लिए अंपायर्स के नामों का ऐलान, इन 2 भारतीयों को भी मिली जगह

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने शुक्रवार, 30 जनवरी को आगामी आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए मैच अधिकारियों की पूरी सूची जारी कर दी. टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज के लिए कुल 24 ऑन-फील्ड अंपायर और 6 मैच रेफरी नियुक्त किए गए हैं. इन सभी अधिकारियों के पास अंतरराष्ट्रीय स्तर का लंबा अनुभव है. आईसीसी ने यह भी साफ किया है कि सुपर-8 और नॉकआउट चरण के अधिकारियों की घोषणा बाद में की जाएगी.
30 सदस्यीय इस सूची में भारत से केवल दो नाम शामिल हैं- जवागल श्रीनाथ और नितिन मेनन.
टूर्नामेंट के उद्घाटन मुकाबले, जो पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर खेला जाएगा, उसके लिए कुमार धर्मसेना और वेन नाइट्स को ऑन-फील्ड अंपायर नियुक्त किया गया है. यह मुकाबला वेन नाइट्स का पहला आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप मैच होगा, जबकि धर्मसेना अपने विशाल अंतरराष्ट्रीय अनुभव में एक और अध्याय जोड़ेंगे.
1996 में श्रीलंका की वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रहे कुमार धर्मसेना अब तक आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप में 37 मैचों में अंपायरिंग कर चुके हैं, जिनमें 2016 और 2022 के फाइनल भी शामिल हैं. इसके साथ ही वह टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा मैचों में अंपायरिंग करने वाले अधिकारियों की सूची में चौथे स्थान पर हैं.
ग्रुप-ए के इसी मुकाबले के दौरान वेन नाइट्स एक और उपलब्धि हासिल करेंगे, क्योंकि यह ऑन-फील्ड अंपायर के रूप में उनका 50वां टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच होगा.
टूर्नामेंट के पहले दिन कोलकाता में खेले जाने वाले ग्रुप-सी मुकाबले, जिसमें स्कॉटलैंड और वेस्टइंडीज आमने-सामने होंगे, वहां नितिन मेनन और सैम नोगाज्स्की अंपायरिंग करेंगे. मेनन 2024 पुरुष टी20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल (अफगानिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका) में ऑन-फील्ड अंपायर रह चुके हैं, जबकि नोगाज्स्की ने पिछले संस्करण में चार ग्रुप स्टेज मैचों में अंपायरिंग की थी, जिसमें भारत बनाम अमेरिका का मुकाबला भी शामिल था.
7 फरवरी को मुंबई में भारत और अमेरिका (USA) के बीच होने वाले मैच के लिए पॉल राइफेल और रॉड टकर को ऑन-फील्ड अंपायर नियुक्त किया गया है. रॉड टकर फिलहाल आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैचों में अंपायरिंग करने वाले अधिकारी हैं. वह अब तक 46 मैचों में अंपायरिंग कर चुके हैं और इस टूर्नामेंट में 50 मैचों का आंकड़ा छूने के बेहद करीब हैं.
भारत-पाक मैच में कौन होगा अंपायर
इसके अलावा, 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाले भारत बनाम पाकिस्तान के बहुप्रतीक्षित मुकाबले में रिचर्ड इलिंगवर्थ और कुमार धर्मसेना ऑन-फील्ड अंपायर होंगे.
आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026: मैच अधिकारी
मैच रेफरी
डीन कॉस्कर, डेविड गिल्बर्ट, रंजन मदुगले, एंड्रयू पाइक्रॉफ्ट, रिची रिचर्डसन, जवागल श्रीनाथ
अंपायर
रोलैंड ब्लैक, क्रिस ब्राउन, कुमार धर्मसेना, क्रिस गैफने, एड्रियन होल्डस्टॉक, रिचर्ड इलिंगवर्थ, रिचर्ड केटलबरो, वेन नाइट्स, डोनोवन कोच, जयरामन मदनगोपाल, नितिन मेनन, सैम नोगाज्स्की, केएनए पद्मनाभन, अल्लाहुद्दीन पालेकर, अहसान रज़ा, लेस्ली राइफर, पॉल राइफेल, लैंगटन रुसेरे, शरफुद्दौला इब्ने शाहिद, गाजी सोहेल, रॉड टकर, एलेक्स व्हार्फ, रविंद्र विमलसिरी, आसिफ याकूब.