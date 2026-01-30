scorecardresearch
 
ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंचे कार्लोस अल्कारेज, ज्वेरेव को हराकर ध्वस्त किए कई रिकॉर्ड

कार्लोस अल्कारेज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के सेमीफाइनल में अलेक्ज़ेंडर ज़्वेरेव को पांच सेट के रोमांचक मुकाबले में हराकर फाइनल में जगह बनाई. 5 घंटे 27 मिनट तक चले इस मैच में अल्कारेज ने शारीरिक परेशानी के बावजूद हौसला दिखाया. 22 साल की उम्र में वह चारों ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने.

कार्लोस अल्कारेज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में बनाई जगह (Photo: ITG)
टेनिस स्टार कार्लोस अल्कारेज के लिए शुक्रवार का दिन बेहद खास रहा. एक साल पहले, स्पेन के इस युवा स्टार ने यानिक सिनर के खिलाफ फ्रेंच ओपन फाइनल में 5 घंटे 29 मिनट तक चली ऐतिहासिक जंग जीतकर खिताब अपने नाम किया था. अब 2026 में, अल्कारेज ने एक बार फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में जगह बना ली है. 

सातवां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने की कोशिश में जुटे अल्कारेज ने पुरुष एकल सेमीफाइनल में अलेक्ज़ेंडर ज़्वेरेव को 6-4, 7-6, 6-7, 7-6, 7-5 से हराया. यह मुकाबला 5 घंटे 27 मिनट तक चला और इसे आधुनिक टेनिस इतिहास के सबसे यादगार मैचों में गिना जाएगा.

महज़ 22 साल की उम्र में अल्कारेज ओपन एरा में चारों ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए. उन्होंने 1993 में जिम कूरियर द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. इसके अलावा, यह जीत उनके उस शानदार रिकॉर्ड को भी बरकरार रखती है जिसमें उन्होंने पहले दो सेट जीतने के बाद कभी कोई मैच नहीं गंवाया है. यह उनके फोकस और मानसिक मजबूती को दर्शाता है.

यह भी पढ़ें: ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंचीं वर्ल्ड नंबर-1 एरिना सबालेंका, यूक्रेन की स्वितोलिना को दी पटखनी

शुरू से ही अल्कारेज ने बनाया दबाव

मैच की शुरुआत में अल्कारेज पूरी तरह हावी नजर आए और पहले दो सेट जीतकर मुकाबले पर पकड़ बना ली. लेकिन इसके बाद ज़्वेरेव ने जोरदार वापसी की और स्पेनिश खिलाड़ी की परीक्षा लेनी शुरू कर दी. दूसरे सेट के बाद से ही अल्कारेज को ऐंठन की समस्या ने परेशान किया, जिससे उनका अभियान खतरे में पड़ता दिखा. वहीं ज़्वेरेव ने लगातार दबाव बनाते हुए मैच में वापसी की.

लेकिन पांचवें सेट के अंतिम क्षणों में अल्कारेज ने अद्भुत हिम्मत और मानसिक ताकत दिखाई और दबाव में शानदार शॉट्स खेलते हुए जीत अपने नाम की.

मैच के बाद क्या बोले अल्कारेज

मैच के बाद अल्कारेज़ ने कहा, मैं हमेशा कहता हूं कि हालात चाहे जैसे भी हों, खुद पर भरोसा रखना चाहिए. तीसरे सेट के बीच में मैं शारीरिक रूप से काफी संघर्ष कर रहा था. यह मेरे छोटे से करियर का सबसे कठिन मैचों में से एक था. लेकिन मैं पहले भी ऐसे हालात में रहा हूं. मुझे अपना दिल इस मैच में झोंकना था. मैंने आखिरी तक लड़ाई लड़ी.

ज़्वेरेव के लिए यह हार बेहद दर्दनाक रही. उन्होंने अपने करियर का सबसे लंबा मैच खेला, लेकिन जीत से बस एक कदम दूर रह गए.

---- समाप्त ----
