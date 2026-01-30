scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Career Rashifal 30 January 2026 (करियर राशिफल): तुला राशि वालों का जोखिम लेने का जज्बा बना रहेगा, जानें क्या कहती है आपकी राशि

Aaj ka Career Rashifal 30 January 2026 (करियर राशिफल): बाजार में आपकी साख और सम्मान में इजाफा होगा. लाभ का प्रतिशत बेहतर बना रहेगा, इसलिए जरूरी कार्यों में तेजी दिखाएं. अपने वित्तीय व्यवहार में पारदर्शिता रखनी होगी

Advertisement
X
career horoscope
career horoscope

मेष राशि: टीम वर्क और विस्तार पर जोर
मेष राशि के जातक आज पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों को अंजाम देंगे. आपकी कार्यव्यवस्था पहले से बेहतर होगी और आप अपनी टीम को संवारने पर ध्यान देंगे. व्यापार विस्तार की योजनाओं में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे कारोबारी सफलता का प्रतिशत काफी अच्छा रहने वाला है. आज आपको हर तरफ से सहयोग मिलेगा, जिससे आपके प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होंगे.

वृष राशि: साख और सम्मान में वृद्धि
वृष राशि वालों के लिए करियर और व्यापार के लिहाज से आज का दिन उत्साहजनक है. कामकाजी वातावरण आपके अनुकूल रहेगा, जिससे आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी. बाजार में आपकी साख और सम्मान में इजाफा होगा. लाभ का प्रतिशत बेहतर बना रहेगा, इसलिए जरूरी कार्यों में तेजी दिखाएं. आज नए अनुबंधों (Contracts) पर आपका विशेष फोकस होना चाहिए.

मिथुन राशि: नवाचार से मिलेगी नई दिशा
मिथुन राशि के जातक आज अपने करियर में सही दिशा में कदम बढ़ाएंगे. आपके कारोबार का स्तर बेहतर होगा और आप योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में कामयाब रहेंगे. आज आपका पूरा जोर नवाचार (Innovation) पर रहेगा. नई तकनीक और नए ढंग से कार्य करने की आपकी शैली आपको प्रतिद्वंद्वियों से आगे रखेगी. कार्यों को तेजी से निपटाने की कोशिश करें.

सम्बंधित ख़बरें

वृष राशि वालों के रक्त संबंधों में बढ़ेगी मजबूती, जानें क्या कहती है आपकी राशि
मेष राशि वालों को वाणिज्यिक लाभ का योग है, जानें अन्य राशियों का हाल
आज मकर राशि वालों को मिलेगा मेहनत का फल, जानें अन्य राशियों का हाल
Today is Ekadashi tithi follow a sattvic diet and chant Vishnu Sahasranama
आज क्या करें और क्या न करें?
Good day for Taurus with success in all tasks
आज इन राशिफल वालों को सावधान रहने की जरूरत

कर्क राशि: लेनदेन में बरतें स्पष्टता
कर्क राशि वालों को आज अपने वित्तीय व्यवहार में पारदर्शिता रखनी होगी. व्यर्थ के वादों से बचें और किसी भी प्रकार के दबाव में आकर निर्णय न लें. हालांकि कामकाज के विस्तार के अच्छे मौके मिलेंगे, जिन्हें आपको समय रहते भुनाना चाहिए. चर्चा और संवाद के दौरान अपनी बात को स्पष्ट रखें ताकि भविष्य में कोई गलतफहमी न हो.

Advertisement


सिंह राशि: साहसिक निर्णयों का दिन
सिंह राशि के जातकों के लिए आज लाभ का प्रतिशत बहुत अच्छा रहने वाला है. करियर में आपकी सकारात्मकता बनी रहेगी और आप लेनदेन में प्रभावी भूमिका निभाएंगे. सत्ता और प्रबंधन से जुड़े कार्यों पर आपका विशेष फोकस रहेगा. आज आप कुछ साहसिक निर्णय ले सकते हैं जो आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे.

कन्या राशि: सरकारी कार्यों में मिलेगी सफलता
कन्या राशि वाले आज शासकीय और सहकारी कार्यों को बहुत ही बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. कार्यस्थल पर आपको सहयोगियों का पूरा समर्थन मिलेगा. अपनी प्रतिभा के दम पर आप मनचाहे परिणाम हासिल करेंगे. व्यावसायिक अनुबंधों में साहस दिखाएं. कला और कौशल पर आपका जोर बना रहेगा, जिससे आपकी कार्यक्षमता और स्पष्टता दोनों बढ़ेंगी.

तुला राशि: जोखिम लेने का जज्बा
तुला राशि के पेशेवरों के लिए आज का दिन जोखिम लेने का है. परिस्थितियों में तेजी से सुधार आएगा और आपकी उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं. जो योजनाएं लंबे समय से लंबित थीं, उनमें अब सक्रियता आएगी. महत्वपूर्ण और जरूरी कार्यों से जुड़कर आप अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय देंगे.

वृश्चिक राशि: मिलीजुली रहेंगी परिस्थितियां
वृश्चिक राशि के जातकों को आज अपने करियर और व्यापार में थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है. अनावश्यक जोखिम उठाने से बचें और हर कदम स्पष्टता के साथ बढ़ाएं. महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय धैर्य न खोएं. 'सफेदपोश' ठगों या धोखेबाजों से सावधान रहने की जरूरत है. परिस्थितियां मिलीजुली रहेंगी, इसलिए रुटीन कार्यों पर ज्यादा ध्यान दें.

Advertisement


धनु राशि: सामंजस्य से बढ़ेंगे आगे
धनु राशि वालों के लिए आज का दिन साथियों के साथ तालमेल बिठाने का है. कार्यस्थल पर होने वाले मतभेदों में कमी आएगी, जिससे काम की गति बढ़ेगी. आर्थिक मामलों में आपकी रुचि बढ़ी रहेगी. योजनाओं को गति देने के लिए आपसी समन्वय सबसे जरूरी है. व्यवसाय में तेजी बनी रहेगी और आप नए लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे.

मकर राशि: श्रमशीलता और मजबूती
मकर राशि के जातक आज अपने करियर और व्यापार को और अधिक मजबूती देंगे. संस्थागत कार्यों में गति आएगी और आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा. लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखें और पेशेवर संबंधों को पूरा महत्व दें. सतर्कता के साथ किए गए कार्यों से आपको भविष्य में बड़े वित्तीय लाभ होने की संभावना है.

कुंभ राशि: लक्ष्यों की प्राप्ति और विस्तार
कुंभ राशि वाले आज अपने आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जी-तोड़ मेहनत करेंगे. लाभ और विस्तार के कार्यों में सुधार होगा. आप ऊर्जा और उत्साह से भरे रहेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र की बड़ी अड़चनें दूर होंगी. त्वरित निर्णय लेने की आपकी क्षमता आपकी साख बढ़ाएगी. सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि के निरंतर योग बने हुए हैं.

मीन राशि: अधिकारियों का मिलेगा सहयोग
मीन राशि के जातकों से आज अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा. सभी के साथ आपका तालमेल बेहतर बना रहेगा. हालांकि, आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी प्रकार की बहस या विवाद में न पड़ें. वाणिज्यिक मामलों को आप बेहतर ढंग से संवार पाएंगे. स्वार्थ और संकीर्णता का त्याग कर बड़े दृष्टिकोण के साथ कार्य करें, सफलता आपके कदम चूमेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement