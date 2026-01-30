Weather Today Live: सड़कें बंद-बिजली गुल...हिमाचल में बर्फबारी का कहर! दिल्ली-यूपी समेत इन राज्यों में भी बारिश का अलर्ट

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर बारिश का दौर देखने को मिल सकता है. हालांकि, बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन वीकेंड पर हल्की बारिश हो सकती है. 31 जनवरी से 3 फरवरी 2026 के बीच दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश और बूंदाबांदी के आसार हैं. ऐसे में फरवरी की शुरुआत बारिश के साथ हो सकती है.

वहीं, हिमाचल प्रदेश में हाल की भारी बर्फबारी और बारिश की वजह से राज्य में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है. राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (State Emergency Operation Centre) के अनुसार, अभी भी 655 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं, जिनमें तीन प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं. इससे राज्य के सैकड़ों स्थानों पर सड़क संपर्क पूरी तरह टूट गया है, जिससे लोगों की आवाजाही और जरूरी सामान की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हो रही है.