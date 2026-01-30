scorecardresearch
 
Weather Today Live: सड़कें बंद-बिजली गुल...हिमाचल में बर्फबारी का कहर! दिल्ली-यूपी समेत इन राज्यों में भी बारिश का अलर्ट

aajtak.in | नई दिल्ली | 30 जनवरी 2026, 7:23 AM IST

Delhi-NCR Weather Forecast Today Live: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) का अनुमान है कि हिमालयी इलाके में एक के बाद एक दो पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो सकते हैं. इसके असर से 30 जनवरी की रात से लेकर 3 फरवरी तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है. वहीं, उत्तर-पश्चिम भारत और मध्य भारत के आस-पास के मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर-पूर्वी राजस्थान में 31 जनवरी से 1 फरवरी के दौरान हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं.

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर बारिश का दौर देखने को मिल सकता है. हालांकि, बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन वीकेंड पर हल्की बारिश हो सकती है. 31 जनवरी से 3 फरवरी 2026 के बीच दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश और बूंदाबांदी के आसार हैं. ऐसे में फरवरी की शुरुआत बारिश के साथ हो सकती है.

7:23 AM (45 सेकंड पहले)

Snowfall in Himachal: बर्फबारी के कारण बिजली गुल

Posted by :- Sana Zaidi

बर्फबारी के कारण हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बिजली आपूर्ति भी बुरी तरह प्रभावित हुई है. राज्य में कुल 669 ट्रांसफॉर्मर खराब हो गए हैं, जिससे हजारों घरों में बिजली गुल है.

7:19 AM (4 मिनट पहले)

Himachal Weather: बर्फबारी का कहर, 655 सड़कें बंद, 3 NH प्रभावित

Posted by :- Sana Zaidi

हिमाचल प्रदेश में हाल की भारी बर्फबारी और बारिश ने राज्य की जीवनरेखा को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (State Emergency Operation Centre) के अनुसार, अभी भी 655 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं, जिनमें तीन प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं. इससे राज्य के सैकड़ों स्थानों पर सड़क संपर्क पूरी तरह टूट गया है, जिससे लोगों की आवाजाही और जरूरी सामान की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हो रही है.

