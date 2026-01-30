scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जालंधर में श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र बनाएगी पंजाब सरकार, 10 करोड़ से 9 एकड़ में होगा निर्माण

पंजाब सरकार जालंधर में करीब नौ एकड़ जमीन पर 10 करोड़ रुपये की अनुमानि लागत से श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र का निर्माण कराएगी. इसकी जानकारी देते हुए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने श्री गुरु रविदास की शिक्षा और संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की है.

Advertisement
X
गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र के लिए हुई तीन जमीनों की रजिस्ट्री
गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र के लिए हुई तीन जमीनों की रजिस्ट्री

श्री गुरु रविदास जी की ओर से छह शताब्दी पहले दिए गए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता के संदेश को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए पंजाब सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है. पंजाब सरकार अब श्री गुरु रविदास की शिक्षा के प्रसार के लिए जालंधर जिले में श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र का निर्माण कराएगी.

श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र का निर्माण डेरा बल्लां के निकट कराया जाना है. पंजाब सरकार के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यह जानकारी दी. हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि यह अध्ययन केंद्र देश भर में अपने आप में एक अनूठी पहल होगी. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने 10 करोड़  रुपये की लागत से कुल 9 एकड़ से अधिक भूमि इस अध्ययन केंद्र के नाम दर्ज करा दी है.

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि श्री गुरु रविदास जी की शिक्षाओं और विचारधारा को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने श्री गुरु रविदास जी की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया और कहा कि इस उद्देश्य के लिए आज कुल तीन रजिस्ट्रियां हुईं.

सम्बंधित ख़बरें

Law and order collapse in Punjab with rise in gang violence
मोहाली में गोल्डी बराड़ गैंग ने की युवक की हत्या, रिपोर्ट
Punjab latest news
PM मोदी के दौरे पर सियासत तेज, देखें पंजाब आजतक
पंजाब में गैंगस्टर्स का आतंक, क्या कर रही मान सरकार, देखें दस्तक
पंजाब में कानून व्यवस्था बदहाल, पुलिस और नेताओं को धमकी देते गैंगस्टर
BKI terror module Babbar Khalsa International
नालागढ़ पुलिस स्टेशन ब्लास्ट केस: BKI से जुड़े दो आतंकी गिरफ्तार, IED बरामद, पाक-ISI लिंक का खुलासा
Advertisement
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने किया ऐलान
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने किया ऐलान

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि गांव नौगजा (64 कनाल और 5 मरले, लागत 5 करोड़ 40 लाख 98 हजार 500 रुपये), गांव फरीदपुर की पहली रजिस्ट्री (2 कनाल, लागत 16 लाख 74 हजार रुपये) और गांव फरीदपुर में दूसरी रजिस्ट्री (10 कनाल और 14 मरले, लागत 1 करोड़ 44 लाख 62 हजार 150 रुपये) की गई हैं. उन्होंने बताया कि कुल तीनों रजिरविस्ट्रियों का क्षेत्रफल 76 कनाल 19 मरले है और कुल लागत 7 करोड़ 2 लाख 54 हजार 659 रुपये है.

अध्ययन केंद्र के लिए जमीन के तीन टुकड़ों की हुई रजिस्ट्री
अध्ययन केंद्र के लिए जमीन के तीन टुकड़ों की हुई रजिस्ट्री

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि हमें इस नेक कार्य में योगदान देने पर गर्व है. हमारी सरकार श्री गुरु रविदास जी द्वारा प्रचारित समानता, करुणा और सामाजिक न्याय के सार्वभौमिक संदेश को फैलाने के लिए समर्पित है. उन्होंने आगे कहा कि यह अध्ययन केंद्र आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी ज्ञान का प्रकाश स्तंभ सिद्ध होगा. इस पहल का उद्देश्य नई पीढ़ी को इतिहास से अवगत कराना और सामाजिक-आर्थिक अंतर को समाप्त करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाना है.

पंजाब सरकार के वित्त मंत्री ने आगे कहा कि श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र का उद्देश्य सेमिनार, प्रकाशन और समुदाय-आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से श्री गुरु रविदास जी की शिक्षा और संदेश का शोध, संरक्षण और प्रचार करना है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement