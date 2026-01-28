Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 28 जनवरी 2026 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 28 जनवरी, 2026 की खबरें और समाचार: संसद का बजट सत्र आज राष्ट्रपति के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण से शुरू होगा. वहीं, भारत ईयू एफटीए डील पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के सांसद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. इन खबरों के अलावा, शंकराचार्य विवाद में किन्नर अखाड़े ने ममता कुलकर्णी को बाहर किया. पढ़ें बुधवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

संसद का बजट सत्र आज से... राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी शुरुआत, जानें पूरा शेड्यूल

संसद का बजट सत्र आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण से शुरू हो रहा है. यह सत्र दो चरणों में 2 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें कुल 30 बैठकें होंगी. वित्त मंत्री 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी. पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी तक और दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा.

'भारत फायदे में रहा...', इंडिया-EU डील के मुरीद हुए ट्रंप की पार्टी के सांसद



भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच हुए ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर अमेरिका ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है. यूएस रीप्रजेंटेटिव ग्रीर ने इस सौदे को भारत के लिए बेहद फायदेमंद बताते हुए कहा है कि इससे भारतीय बाजार और प्रवासियों के लिए यूरोप के दरवाजे पूरी तरह खुल जाएंगे.

ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े ने बाहर निकाला, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर दिया था विवादित बयान

किन्नर अखाड़े में चल रहे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर विवाद के बाद पूर्व अभिनेत्री और महा-मंडलेश्वर ममता कुलकर्णी को अखाड़े से बाहर कर दिया गया है. अब ममता कुलकर्णी का अखाड़े से कोई आधिकारिक संबंध नहीं है, वह न तो पदाधिकारी हैं और न ही सदस्य. अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर डॉ. लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने इस बात की जानकारी दी.

हाईकमान से नाराजगी या फिर... सोनिया गांधी के घर पर हुई मीटिंग में नहीं पहुंचे शशि थरूर, बताई ये वजह

क्या शशि थरूर कांग्रेस आलाकमान से नाराज हैं, इसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज है. मंगलवार को सोनिया गांधी के आवास पर हुई हाई लेवल मीटिंग में वे शामिल नहीं हुए. थरूर ने पहले से तय यात्रा कार्यक्रम का हवाला दिया, क्योंकि वे बजट सत्र से पहले दुबई से लौट रहे थे. बीते चार दिनों में यह दूसरी बार था जब वे पार्टी बैठक से नदारद रहे.

हिमाचल के CM सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात, राज्य के रोड इंफ्रा के लिए मांगा फंड

हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर राज्य में सड़कों और पुलों के रखरखाव के लिए पर्याप्त केंद्रीय सहायता की मांग की. मुख्यमंत्री सुक्खू ने गडकरी के साथ बैठक में राज्य के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने को लेकर विस्तृत चर्चा की. इससे हिमाचल के सेब उत्पादकों को काफी लाभ होगा.

चार साल में सबसे ज्यादा जनवरी की बारिश, Delhi में तापमान गिरा और हवा हुई बेहद खराब

दिल्ली में मंगलवार को भारी बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया. इस बारिश के साथ ही राजधानी में जनवरी के महीने में चार साल का सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया. साल 2022 के बाद यह जनवरी की सबसे अधिक बारिश मानी जा रही है. बारिश से तापमान में तेज गिरावट आई, लेकिन इसके बावजूद हवा की गुणवत्ता बिगड़कर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई.

IND vs NZ 4th T20I: वाइजैग में टीम इंड‍िया का टी20 र‍िकॉर्ड है बमबम, ईशान का चला है बल्ला, सूर्या ने क्या किया?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वाइजैग में आज चौथा टी20 मैच खेला जाएगा. भारतीय टीम सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त बनाए हुए है. ऐसे में यह मुकाबला बेंच पर बैठे खिलाड़ियों के लिए खुद को साबित करने का मौका होगा. राजशेखर रेड्डी एसीए वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में अब तक 4 टी20 मैच खेले गए हैं, जिनमें भारत ने 3 जीते हैं और 1 में उसे हार मिली है.

अमेरिका में H-1B वीजा पर नया संकट, टेक्सास ने 2027 तक नई अर्जियों पर लगाई रोक... गवर्नर का आदेश

टेक्सास के गवर्नर एबॉट ने एच-वनबी वीजा को लेकर सख्त फैसला लिया है. उन्होंने राज्य की सभी एजेंसियों और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में नई एच-वनबी वीजा याचिकाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया है. यह रोक 31 मई 2027 तक लागू रहेगी. एबॉट ने कहा कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि अमेरिकी नौकरियां अमेरिकी कामगारों को ही मिलें.

वडोदरा: नशे की हालत में कई गाड़ियों को मारी टक्कर, भारतीय टीम का पूर्व बल्लेबाज जैकब मार्टिन गिरफ्तार

टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी जैकब जोसेफ मार्टिन को नशे की हालत में कार चलाकर दुर्घटना करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. यह घटना 26 जनवरी 2026 की देर रात हुई. जैकब मार्टिन रात करीब ढाई बजे एमजी हेक्टर कार चला रहे थे. अधिक नशे की वजह से उन्होंने गाड़ी पर नियंत्रण खो दिया, जिससे उनकी कार ने तीन गाड़ियों को टक्कर मार दी.

आज फिर दिल्ली में बारिश, 13 राज्यों में आंधी-तूफान और कश्मीर से हिमाचल तक बर्फबारी का अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग ने आज उत्तर, उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्सों में घने कोहरे, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है. हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश सहित 13 राज्यों में बारिश और आंधी, तूफान का अनुमान जताया गया है. उत्तराखंड में भारी बारिश, बर्फबारी और तेज हवाएं चलने का अनुमान है.

