चार साल में सबसे ज्यादा जनवरी की बारिश, Delhi में तापमान गिरा और हवा हुई बेहद खराब

दिल्ली में मंगलवार को हुई बारिश के साथ जनवरी में चार साल का सबसे ज्यादा बारिश का आंकड़ा दर्ज हुआ. तापमान में गिरावट आई, लेकिन इसके बावजूद हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई. AQI 336 दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किए हैं और आने वाले दिनों में भी हवा खराब रहने की संभावना है.

जनवरी में सबसे ज्यादा बारिश हुई (Photo: Representational)
दिल्ली में मंगलवार को हुई भारी बारिश और गरज के साथ आई आंधी ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया. इस बारिश के साथ ही राजधानी ने जनवरी महीने में चार साल का सबसे ज्यादा बारिश का आंकड़ा दर्ज किया है. साल 2022 के बाद यह सबसे ज्यादा जनवरी की बारिश मानी जा रही है. बारिश के कारण तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इसके बावजूद हवा की गुणवत्ता बिगड़कर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई.

मौसम विभाग के अनुसार, जनवरी महीने में अब तक दिल्ली में कुल 24 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है. इससे पहले 2022 में 8 जनवरी को 40.6 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जो हाल के वर्षों में सबसे ज्यादा रही थी. इस महीने 23 जनवरी को 19.8 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जबकि मंगलवार को सफदरजंग में 4.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई.

24 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई

सफदरजंग, जिसे दिल्ली का बेस स्टेशन कहा जाता है, वहां अधिकतम तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.2 डिग्री कम रहा. न्यूनतम तापमान 8.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से थोड़ा नीचे था. आईएमडी के मुताबिक ठंडे दिन की कुछ शर्तें पूरी हुईं, लेकिन तापमान में अगले दिन बढ़ोतरी की संभावना के कारण इसे आधिकारिक तौर पर ठंडा दिन नहीं माना गया.

बारिश के दौरान अलग अलग इलाकों में अलग मात्रा में पानी गिरा. पालम, रिज, लोदी रोड और आयानगर समेत कई स्टेशनों पर बारिश दर्ज की गई. दिन के दौरान मौसम विभाग ने पहले रेड अलर्ट और बाद में येलो अलर्ट जारी किया. बुधवार को न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और अधिकतम 18 डिग्री रहने का अनुमान है.

दिल्ली की हवा और ज्यादा हुई खराब

बारिश के बावजूद दिल्ली की हवा और ज्यादा खराब हो गई. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 336 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है. वजीरपुर में सबसे खराब स्थिति रही, जहां AQI 421 दर्ज हुआ. आने वाले दिनों में भी हवा के खराब बने रहने की आशंका जताई गई है.

