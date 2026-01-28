scorecardresearch
 
आज फिर दिल्ली में बारिश, 13 राज्यों में आंधी-तूफान और कश्मीर से हिमाचल तक बर्फबारी का अलर्ट

IMD ने एक्टिव वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते 13 राज्यों में बारिश, ओलावृष्टि, घने कोहरे और तेज हवाओं की चेतावनी दी है. कश्मीर में भारी बर्फबारी से कई उड़ानें रद्द हुई हैं और हाईवे बंद रहे. वहीं, उत्तर भारत में तापमान गिरने का अनुमान है.

श्रीनगर में 27 जनवरी बर्फ से ढके इलाके में मौजूद सैलानी (Photo: PTI)
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने एक्टिव वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से आज यानी 28 जनवरी को उत्तर, उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्सों में घने कोहरे, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है. हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश सहित 13 राज्यों में बारिश और आंधी, तूफान का अनुमान जताया गया है. उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी के साथ 40-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है. 

कश्मीर घाटी में मंगलवार को भारी बर्फबारी के कारण श्रीनगर एयरपोर्ट की सभी 58 उड़ानें रद्द कर दी गईं और जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया. दिल्ली में जनवरी महीने की सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है. 

अगले दो दिनों में उत्तर-पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है. डोड और राजौरी जैसे जिलों में सेना और बीआरओ (BRO) ने फंसे हुए 60 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है.

मैदानी इलाकों में बारिश और ओला...

दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में आज हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक का सिलसिला जारी रहेगा. यूपी और दिल्ली-एनसीआर में ओलावृष्टि (Hailstorm) की भी आशंका जताई गई है. दिल्ली के सफदरजंग में अधिकतम तापमान सामान्य से 5.2 डिग्री कम दर्ज किया गया है. राजस्थान के अलवर में न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, हालांकि आगामी दिनों में तापमान बढ़ने से शीतलहर से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

कश्मीर में बर्फबारी से जनजीवन ठप

घाटी में मंगलवार को हुई भारी बर्फबारी ने यातायात व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है. श्रीनगर में रनवे पर बर्फ जमा होने से विमान सेवाएं प्रभावित रहीं. काजीगुंड और बनिहाल के बीच बर्फ जमा होने से नेशनल हाईवे-44 बंद है. हालांकि, ट्रेनों का संचालन पटरियों से बर्फ हटाने के बाद फिर से शुरू कर दिया गया है. आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने गांदरबल, अनंतनाग और कुपवाड़ा सहित 11 जिलों में हिमस्खलन (Avalanche) की चेतावनी जारी की है.

बचाव अभियान और रणनीतिक बहाली

सीमा सड़क संगठन (BRO) ने 'प्रोजेक्ट संपर्क' के तहत 10,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित चटरगला पास से 40 सैनिकों और 20 नागरिकों को रेस्क्यू किया. बीआरओ की टीमों ने ज़ीरो विजिबिलिटी और भीषण ठंड के बीच 35 से 38 किलोमीटर लंबी सड़कों से 5-6 फीट जमी बर्फ को हटाकर सैन्य और नागरिक आवाजाही को फिर से बहाल किया है. राजौरी के कांडी-कोटरांका इलाके में भी रणनीतिक सड़कों को साफ कर दिया गया है.

