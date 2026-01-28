scorecardresearch
 
IND vs NZ 4th T20I: वाइजैग में टीम इंड‍िया का टी20 र‍िकॉर्ड है बमबम, ईशान का चला है बल्ला, सूर्या ने क्या किया?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वाइजैग (व‍िशाखापत्तनम) में चौथा टी20 बुधवार (28 जनवरी) को है. भारतीय टीम ने कुल 4 टी20 मैच खेले हैं. वहीं इस मैदान पर ईशान किशन ने दो मैच खेले हैं और उनका बल्ला चला है. आइए जाने लेते हैं इस मैदान में टीम इंड‍िया का रिकॉर्ड और यहां बल्लेबाजी और गेंदबाजी में कौन शानदार रहा है.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज है चौथा टी20 (Photo: PTI)
तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का कारवां वाइजैग (व‍िशाखापत्तनम) पहुंच चुका है. जहां दोनों देशों के बीच सीरीज का चौथा मैच है. वैसे अच्छी बात यह है कि भारतीय टीम सीरीज में 3-0 से अजेय है. ऐसे में यह मैच एक तरह से बेंच पर बैठे ख‍िलाड़‍ियों के लिए मौका होगा. 

डॉ. वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में देखा जाए तो कुल  4 टी20 मुकाबले हुए हैं. वहीं भारतीय टीम ने 3 मुकाबले जीते हैं, एक मुकाबले में उसे हार म‍िली है. 


इस मैदान पर सबसे पहले कोई टी20 मैच 14 फरवरी 2016 को हुआ था, जब भारतीय टीम ने श्रीलंका को 9 व‍िकेट से हराया था. इसके बाद दूसरा टी20 मैच 24 फरवरी 2019 को ऑस्ट्रेल‍िया के ख‍िलाफ भारत ने खेला, लेकिन  ऑस्ट्रेल‍िया ने 3 व‍िकेट से जीता.

इसके बाद 14 जून 2022 को भारत ने साउथ अफ्रीका को 48 रनों से मात दी. यहां कोई आख‍िरी टी20 मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेल‍िया के बीच 2 नवंबर 2023 को हुआ. ज‍िसे भारतीय टीम ने रोमांचक अंदाज में 2 विकेट से अपने नाम किया. 

ईशान क‍िशन हैं वाइजैग में हाइएस्ट स्कोरर 
ईशान किशन ने यहां 2 टी20 मैच  खेले हैं और 112 रन बनाए हैं, इस तरह वो इस मदान पर हाइएस्ट स्कोरर हैं. ऑस्ट्रेल‍ियन बल्लेबाज जोश इंग्ल‍िश ने यहां एक मैच खेला और 110 रन बनाए. जो इस मैदान पर एकमात्र टी20 शतक है.

सूर्यकुमार यादव ने भी यहां एक मैच खेलते हुए 1 मैच में 80 रन जड़े हैं. वहीं इस मैदान पर रव‍िचंद्रन अश्व‍िन ने एक टी20 मैच खेला और  विकेट लिया. वहीं जसप्रीत बुमराह ने इस मैदान पर 2 टी20 मैच खेलते हुए 4 विकेट लिए हैं. युजवेंद्र चहल और हर्षल पटेल ने भी 4-4 विकेट झटके हैं. 

वाइजैग में हुए टी20 मैचों की ह‍िस्ट्री

  • 23 नवंबर 2023: भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2 विकेट से हराया.
  • 14 जून 2022: भारत ने साउथ अफ्रीका को 48 रन से हराया.
  • 24 फरवरी 2019: ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3 विकेट से हराया.
  • 14 फरवरी 2016: भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से हराया.

भारत का टी20 सीरीज के ल‍िए स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा

न्यूजीलैंड का टी20 सीरीज के ल‍िए स्क्वॉड:मिचेल सेंटनर (कप्तान), डेवोन कॉन्वे, बेवन जैकब्स, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम रॉबिनसन, जिमी नीशम, ईश सोढ़ी, जैक फॉल्क्स, मार्क चैपमैन, माइकल ब्रेसवेल, रचिन रवींद्र, काइल जेम‍िसन, मैट हेनरी, जैकब डफी, क्रिस्टियन क्लार्क

भारत vs न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज 2026 मुकाबलों का र‍िजल्ट 
1st T20I, नागपुर: भारत ने न्यूज़ीलैंड को 48 रन से हराया
2nd T20I, रायपुर: भारत ने न्यूज़ीलैंड को 7 विकेट से हराया 
3rd T20I, गुवाहाटी: भारत ने न्यूज़ीलैंड को 8 विकेट से हराया 

 

---- समाप्त ----
