scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

वडोदरा: नशे की हालत में कई गाड़ियों को मारी टक्कर, भारतीय टीम का पूर्व बल्लेबाज जैकब मार्टिन गिरफ्तार

वडोदरा में पूर्व भारतीय क्रिकेटर जैकब मार्टिन को नशे की हालत में कार चलाकर हादसा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. देर रात अकोटा इलाके में उनकी कार तीन खड़ी गाड़ियों से टकरा गई. पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है.

Advertisement
X
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज जैकब मार्टिन गिरफ्तार (Photo: Brijesh Doshi/ITG)
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज जैकब मार्टिन गिरफ्तार (Photo: Brijesh Doshi/ITG)

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी जैकब जोसेफ मार्टिन को नशे की हालत में कार चलाकर दुर्घटना करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है. यह घटना 26 जनवरी 2026 की देर रात की है. जानकारी के अनुसार, जैकब मार्टिन रात करीब ढाई बजे अकोटा इलाके से पुनीतनगर सोसाइटी स्थित अपने घर की ओर एमजी हेक्टर कार से जा रहे थे. ज्यादा नशे में होने की वजह से वो अपनी गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रख सके.  जिसके कारण उनकी कार सड़क किनारे खड़ी तीन गाड़ियों से जा टकराई जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं.  

दुर्घटना की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. शुरुआती जांच में सामने आया कि दुर्घटना करने वाला शख्स पूर्व भारतीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर जैकब जोसेफ मार्टिन है. इसके बाद पुलिस ने उन्हें शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया.

पूर्व क्रिकेटर ने नशे की हालत में किया एक्सीडेंट

सम्बंधित ख़बरें

योन उत्पीड़न का यह मामला पिछले महीने का है.
US: नशे की हालत में थी महिला, भारतीय मूल के कैब ड्राइवर पर शोषण का आरोप, कौन है सिमरनजीत सिंह?
पति ने गला रेतकर की पत्नी की हत्या. (Photo: Screengrab)
नशे की हालत में पत्नी को गला रेतकर मार डाला, फिर किया सुसाइड
नशे में टावर पर चढ़ा युवक. (Screengrab)
भोपाल में हाई वोल्टेज ड्रामा... नशे की हालत में 80 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा युवक, Video
नशे में धुत महिला ने किए एक्सीडेंट
नशे की हालत में कार चला रही महिला ने खोया कंट्रोल, दुकान में घुसा दी गाड़ी
नशे की हालत में पिता ने किया नाबालिग से रेप, मां के अंतिम संस्कार के बाद बेटी ने दर्ज कराया केस

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, जैकब मार्टिन वडोदरा के गोत्री इलाके में स्थित शालीन फ्लैट के रहने वाले हैं. इससे पहले भी उनका नाम एक अन्य मामले में सामने आ चुका है. कुछ समय पहले पुलिस ने गोत्री मदर्स स्कूल के पास शालीन फ्लैट की छत पर शराब पीते हुए जैकब मार्टिन समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया था.

पुलिस पूछताछ के दौरान जैकब मार्टिन ने बताया था कि उन्होंने अपनी बेटी के जन्मदिन के मौके पर दोस्तों के लिए पार्टी का आयोजन किया था. इसके अलावा, उनका नाम कबूतरों पर गोली चलाने के एक पुराने मामले में भी जुड़ चुका है.

Advertisement

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

इस ताजा घटना के बाद शहर में चर्चा का माहौल है. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों का निरीक्षण किया और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है. मामले में शराब पीकर वाहन चलाने और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोपों की जांच की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    इंडिया ईयू ट्रेड डील
    करियर राशिफल
    Advertisement