वडोदरा: नशे की हालत में कई गाड़ियों को मारी टक्कर, भारतीय टीम का पूर्व बल्लेबाज जैकब मार्टिन गिरफ्तार

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी जैकब जोसेफ मार्टिन को नशे की हालत में कार चलाकर दुर्घटना करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है. यह घटना 26 जनवरी 2026 की देर रात की है. जानकारी के अनुसार, जैकब मार्टिन रात करीब ढाई बजे अकोटा इलाके से पुनीतनगर सोसाइटी स्थित अपने घर की ओर एमजी हेक्टर कार से जा रहे थे. ज्यादा नशे में होने की वजह से वो अपनी गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रख सके. जिसके कारण उनकी कार सड़क किनारे खड़ी तीन गाड़ियों से जा टकराई जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं.

दुर्घटना की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. शुरुआती जांच में सामने आया कि दुर्घटना करने वाला शख्स पूर्व भारतीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर जैकब जोसेफ मार्टिन है. इसके बाद पुलिस ने उन्हें शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया.

पूर्व क्रिकेटर ने नशे की हालत में किया एक्सीडेंट

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, जैकब मार्टिन वडोदरा के गोत्री इलाके में स्थित शालीन फ्लैट के रहने वाले हैं. इससे पहले भी उनका नाम एक अन्य मामले में सामने आ चुका है. कुछ समय पहले पुलिस ने गोत्री मदर्स स्कूल के पास शालीन फ्लैट की छत पर शराब पीते हुए जैकब मार्टिन समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया था.

पुलिस पूछताछ के दौरान जैकब मार्टिन ने बताया था कि उन्होंने अपनी बेटी के जन्मदिन के मौके पर दोस्तों के लिए पार्टी का आयोजन किया था. इसके अलावा, उनका नाम कबूतरों पर गोली चलाने के एक पुराने मामले में भी जुड़ चुका है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

इस ताजा घटना के बाद शहर में चर्चा का माहौल है. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों का निरीक्षण किया और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है. मामले में शराब पीकर वाहन चलाने और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोपों की जांच की जा रही है.

