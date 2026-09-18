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Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 18 सितंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

बहुचर्चित निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली ने हरिद्वार में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. कोली हरिद्वार शहर कोतवाली के भूपतवाला इलाके में रह रहा था.

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सुरेंद्र कोली ने चाय की दुकान में किया सुसाइड. (File Photo: ITG)
सुरेंद्र कोली ने चाय की दुकान में किया सुसाइड. (File Photo: ITG)

बहुचर्चित निठारी कांड के सुरेंद्र कोली ने हरिद्वार के भूपतवाला क्षेत्र में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. वहीं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी गुट की उम्मीदवार संचिता प्रधान डे ने नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है. इन खबरों के अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2026 परीक्षा लीक और NTA सुधारों से जुड़ी याचिकाओं पर कड़ा रुख अपनाया है. पढ़ें शुक्रवार शाम की बड़ी खबरें

निठारी कांड में बरी हुए सुरेंद्र कोली ने की आत्महत्या, हरिद्वार में चाय की दुकान में लगाई फांसी 

बहुचर्चित निठारी कांड के सुरेंद्र कोली ने हरिद्वार के भूपतवाला क्षेत्र में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पिछले कुछ दिनों से वह इसी इलाके में चाय की दुकान चला रहा था. इसी दौरान उसने चाय की दुकान पर फांसी लगाकर जान दे दी. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्ज़े में लेकर जांच शुरू कर दी.  

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बिहार बाढ़: पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए नितिन नवीन, दान की अपनी 3 महीने की सैलरी 

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने बिहार के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए राज्यसभा सांसद के तौर पर अपनी तीन महीने की सैलरी यानी 6,35,000 रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष में दान की. उन्होंने बताया कि सरकार प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता, राहत शिविर, चिकित्सा सुविधाएं और अन्य जरूरी मदद उपलब्ध करा रही है. 

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ममता गुट को 'फुटबॉल खिलाड़ी', ऋतब्रत खेमे को 'लिफाफा' चुनाव चिह्न मिला 

निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों के लिए नए नाम और चुनाव चिह्न आवंटित कर दिए हैं. निर्वाचन आयोग ने ममता बनर्जी गुट को 'ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' नाम और 'फुटबॉल खिलाड़ी' सिंबल दिया है, जबकि बागी गुट को 'डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस' और 'लिफाफा' चुनाव चिह्न मिला है. 

अमेरिका में मिड-टर्म चुनाव के मतदान शुरू, नवंबर में तय होगा ट्रंप का भविष्य 

अमेरिका में 2026 के मिडटर्म चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है. शुक्रवार से वर्जीनिया में वोटिंग शुरू हो गई. इसके अलावा 3 नवंबर को होने वाले चुनाव में अमेरिकी कांग्रेस की सीटों के साथ कई राज्यों में गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए भी वोटिंग होगी. इस दौरान महंगाई, ईरान, इमिग्रेशन और एआई जैसे मुद्दे अहम रहेंगे.

बीजेपी ने यूपी में घोषित की सोशल मीडिया टीम, सुभाष यदुवंश को मिली बड़ी जिम्मेदारी 

लखनऊ में BJP ने UP के लिए अपनी सोशल मीडिया टीम का ऐलान कर दिया है. पार्टी ने पूर्व प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंश को प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी बनाया है. इसके साथ ही 6 सह संयोजक और 3 सदस्यों के नाम भी घोषित किए गए हैं. सुभाष यदुवंश फिलहाल BJP के विधान परिषद सदस्य हैं और पार्टी में प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं. 

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ममता की प्रत्याशी ने वापस लिया नाम, CM शुभेंदु से मीटिंग के बाद फैसला, नंदीग्राम उपचुनाव में ट्विस्ट 

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी गुट की उम्मीदवार संचिता प्रधान डे ने नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है. यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है, जब इससे पहले संचिता ने राज्य सचिवालय नबन्ना पहुंचकर CM शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की थी. संचिता ने किस वजह से अपनी उम्मीदवारी वापस ली, इसकी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है.


भारतीय टीम में बड़ा फेरबदल, इस स्पिनर की अचानक एंट्री, दलीप ट्रॉफी में काटा था गदर 

ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ होने वाले दो चार दिवसीय मैचों के लिए इंडिया-ए टीम में बड़ा बदलाव हुआ है. कर्नाटक के तेज गेंदबाज विजयकुमार वैशाक हैमस्ट्रिंग चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं, जिसके चलते उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा है. इंडिया-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए के बीच अनऑफिशियल टेस्ट सीरीज के दोनों मुकाबले पुडुचेरी में खेले जाएंगे. 

'हम ऑफ‍िस जाकर देखेंगे NTA का स‍िस्टम' NEET पेपर लीक पर की सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी 

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को NEET-UG 2026 परीक्षा लीक और NTA में सुधार से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने कहा है कि वह स्वयं NTA के ऑफिस जाकर वहां के सिस्टम और व्यवस्थाओं की जांच करेगा. कोर्ट ने कहा कि सुधार केवल कागजी रिपोर्ट तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें धरातल पर लागू किया जाना आवश्यक ह.

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पाकिस्तान: खैबर पख्तूनख्वा में नमाज के वक्त 'सुसाइड ब्लास्ट', 15 की मौत, मस्जिद बुरी तरह क्षतिग्रस्त 

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के कोहाट में शुक्रवार की नमाज के दौरान ओल्ड पुलिस लाइंस के पास जोरदार धमाका हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं. विस्फोटकों से लदा एक वाहन कथित तौर पर ओल्ड पुलिस लाइंस के गेट से टकरा गया, जिसके बाद धमाका हुआ और गोलीबारी की आवाज भी सुनी गई.

ड्रग्स नेटवर्क के खत्मे को लेकर दिल्ली में जुटेंगे राज्यों के ANTF चीफ, अमित शाह करेंगे बैठक 

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 22-23 सितंबर को नई दिल्ली में ANTF प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे. इसमें 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ANTF प्रमुखों समेत केंद्र-राज्य सरकारों और संबंधित एजेंसियों के अफसर हिस्सा लेंगे. सम्मेलन का उद्देश्य देश में ड्रग्स के खिलाफ चल रही सामूहिक कार्रवाई की समीक्षा करना है.

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