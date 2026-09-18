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Handi Mushroom recipe: साबुत लहसुन डालकर घर पर बनाएं हांडी मशरूम, उंगलियां चाटते रह जाएंगे घरवाले!

चिकन-मटन खाने का मन नहीं है लेकिन कुछ मसालेदार और जायकेदार खाना चाहते हैं? इस बार घर पर हांडी मशरूम बनाएं. साबुत मसाले, लहसुन, दही और तीखे मसालों से तैयार यह सब्जी रोटी, नान, पराठे और जीरा राइस के साथ बेहद स्वादिष्ट लगेगी और मशरूम पसंद न करने वालों को भी पसंद आ सकती है.

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मशरूम को साफ करके धोना चाहिए. (PHOTO:AI)
मशरूम को साफ करके धोना चाहिए. (PHOTO:AI)

Handi Mushroom recipe: जब भी कुछ मसालेदार खाने का मन करता है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले चिकन-मटन का ख्याल आता है. लेकिन अगर आप चिकन-मटन नहीं खाना चाहते हैं और आपको कुछ स्पाइसी टेस्ट करना है तो आप हांडी मशरूम की रेसिपी ट्राई कर सकते हैं. मशहूर को अक्सर लोग मटर, आलू या फिर काजू-मेथी के साथ बनाते हैं. लेकिन हांडी मशरूम खाने के बाद आप इन सभी को भूल जाएंगे. 

हांडी में मटन, चिकन और कटहल तक आपने बनते देखा होगा, लेकिन एक बार चूल्हे पर या गैस पर ही हांडी मटन बनाकर देखिए, इसको खाने के बाद आप यह पता नहीं लगा पाएंगे कि यह मशरूम है. खासकर यह रेसिपी उन लोगों के लिए बेहतरीन है, जो मशरूम को देखकर मुंह बनाते हैं. यह सब्जी इतनी जायकेदार होती है कि इसके साथ आप दो की जगह चार रोटी खा जाएंगे.

सिर्फ रोटी नहीं बल्कि इसकी सब्जी के साथ चावल खाने में भी बहुत मजा आता है. आइए आपको घर पर हांडी मशरूम बनाने का तरीका बताते हैं.इस सब्जी में साबुत मसाले और लहसुन ही स्वाद बढ़ाते हैं, इसलिए यह दोनों जरूर होनी चाहिए.

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हांडी मशरूम बनाने के लिए सामग्री

  • मशरूम – 2 पैकेट
  • प्याज – 3 बड़े
  • अदरक-लहसुन-हरी मिर्च का पेस्ट – 1 टेबलस्पून
  • साबुत मसाले – जरूरत के अनुसार
  • साबुत लहसुन – जरूरत के अनुसार
  • हल्दी पाउडर – ½  छोटा चम्मच
  • धनिया पाउडर – 1 छोटा चम्मच
  • कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर – 1 छोटा चम्मच
  • काली मिर्च पाउडर – 1 छोटा चम्मच
  • लाल मिर्च पाउडर – ½ छोटा चम्मच
  • जीरा पाउडर – ½ छोटा चम्मच
  • गरम मसाला – ½ छोटा चम्मच
  • चिकन मसाला – 1 छोटा चम्मच
  • नमक – स्वादानुसार
  • हरी मिर्च – जरूरत के अनुसार
  • दही – ¼ कप
  • गर्म सरसों का तेल – जरूरत के अनुसार

हांडी मशरूम बनाने की विधि

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सबसे पहले मशरूम को अच्छी तरह साफ करके धो लें और बड़े टुकड़ों में काट लें. अगर मशरूम छोटे हैं तो उन्हें पूरा भी रखा जा सकता है. प्याज को बारीक काटकर अलग रख लें.

अब एक हांडी में सरसों का तेल डालकर अच्छी तरह गर्म करें.तेल गर्म होने पर इसमें साबुत मसाले और थोड़ी साबुत लहसुन की कलियां डालें. या आप पूरा लहसुन ऐसे ही डाल दें. 

लहसुन और साबुत मसालों को कुछ सेकंड भूनने के बाद बारीक कटा प्याज डाल दें. प्याज को मिडियम फ्लेम पर गोल्डन होने तक भूनें. इसके बाद अदरक-लहसुन-हरी मिर्च का पेस्ट डालकर अच्छी तरह भूनें, ताकि कच्ची खुशबू निकल जाए.

अब फ्लेम स्लो कर दें और इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर डालें. मसालों को थोड़ा भूनने के बाद इसमें दही डालें. दही डालते समय लगातार चलाते रहें, ताकि वह फटे नहीं.

मसाले को तब तक भूनें जब तक तेल अलग दिखाई देने लगे. अब इसमें साफ किए हुए मशरूम डालकर अच्छी तरह मिलाएं. नमक डालें और हरी मिर्च भी डाल दें.

मशरूम को मसाले के साथ कुछ मिनट हाई फ्लेम पर भूनें. इसके बाद थोड़ा पानी डालकर हांडी को ढक दें और मिडियम फ्लेम पर मशरूम को पकने दें. मशरूम से भी पानी निकलता है, इसलिए शुरुआत में बहुत ज्यादा पानी न डालें.

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जब मशरूम अच्छी तरह पक जाएं और ग्रेवी आपकी पसंद के हिसाब से गाढ़ी हो जाए, तब इसमें गरम मसाला और चिकन मसाला डालकर मिलाएं. दो से तीन मिनट और पकाने के बाद गैस बंद कर दें.

गरमा-गरम हांडी मशरूम को ऊपर से हरी मिर्च या हरे धनिये से गार्निश करके परोसें. इसे रोटी, नान, पराठे या जीरा राइस के साथ खाया जा सकता है.

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