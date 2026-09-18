scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'जीत के बाद नहीं निकलेगा कोई विक्ट्री जुलूस...' डूसू नतीजों से पहले हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

काफिलों और आचार संहिता उल्लंघन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश जारी किए हैं. कोर्ट ने चुनाव परिणाम के बाद किसी भी विजय जुलूस, रैली या ढोल-नगाड़े बजाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. सभी उम्मीदवारों और छात्र संगठनों को शो-कॉज नोटिस जारी किया गया है. पुलिस और डीयू प्रशासन को भी छात्रों के नाम पर हो रही अव्यवस्था रोकने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

Advertisement
X
प्रतीकात्मक तस्वीर (Image: Rishabh Chauhan/India Today)
प्रतीकात्मक तस्वीर (Image: Rishabh Chauhan/India Today)

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव में मतदान के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने हुड़दंगबाज़ी, गाड़ियों के काफिलों और आचार संहिता के उल्लंघन पर बेहद सख्त चाबुक चलाया है. अदालत ने चुनाव नतीजों के बाद निकलने वाले किसी भी तरह के विजय जुलूस, रैलियों और ढोल-नगाड़े बजाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है.

चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की पीठ ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि परिणाम घोषित होने के बाद कैंपस, हॉस्टल या फिर दिल्ली की सड़कों पर किसी भी उम्मीदवार को जीत का जश्न मनाने की अनुमति नहीं होगी. अदालत ने चेतावनी दी कि यदि इस आदेश की अनदेखी की गई, तो इसे सीधे तौर पर कोर्ट की अवमानना माना जाएगा और पुलिस को सख्त आपराधिक कार्रवाई करने की पूरी छूट दी गई है.

'हम कोई माफी स्वीकार नहीं करेंगे' -हाईकोर्ट का कड़ा संदेश

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की पीठ ने छात्र राजनीति के गिरते स्तर पर गहरा दुख व्यक्त किया. कोर्ट ने कहा कि चुनाव के नाम पर 10-20 गाड़ियों के काफिले निकालना, बिना नंबर प्लेट के वाहन दौड़ाना और पिस्तौल लहराना किसी भी सूरत में छात्रों का आचरण नहीं हो सकता.

Advertisement

अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि पिछली बार की हमारी ढील और नरमी का ही नतीजा था कि चुनाव जीतने के बाद एक प्रत्याशी ने टीचर को थप्पड़ तक मार दिया था! क्या देश की राजधानी में ऐसी गुंडागर्दी स्वीकार्य है? इस बार हम किसी भी तरह की कागजी माफी को स्वीकार नहीं करेंगे.

कैंपस में सड़कों पर बिखरे पर्चे, लिंगदोह कमेटी की उड़ीं धज्जियां

नॉर्थ कैंपस के छात्र मार्ग, किरोड़ीमल और हंसराज कॉलेज के आसपास चलती गाड़ियों और मोटरसाइकिलों से उम्मीदवारों के कार्ड और पर्चे फेंके गए. वहीं साउथ कैंपस में भी एसयूवी (SUV) गाड़ियों से खुलेआम चुनाव प्रचार किया गया.

डीयू प्रशासन द्वारा 'पेपरलेस कैंपेन' के नियम और लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया. लिंगदोह कमेटी के अनुसार, चुनाव प्रचार के लिए केवल हाथ से बने पोस्टरों का इस्तेमाल हो सकता है और गाड़ियों के रैलियों व प्रिंटेड सामग्री पर पूरी तरह पाबंदी होती है. छात्रों का आरोप है कि प्रमुख उम्मीदवारों ने तय 5,000 रुपये की खर्च सीमा का खुलेआम उल्लंघन किया.

सभी उम्मीदवारों-छात्र संगठनों को शो-कॉज नोटिस

चुनाव में लगातार हो रही हुड़दंगबाजी पर नकेल कसने के लिए हाईकोर्ट ने चौतरफा शिकंजा कसा है.  कोर्ट ने डूसू चुनाव लड़ रहे सभी 140 उम्मीदवारों और ABVP, NSUI, ASAP समेत तमाम छात्र राजनीतिक संगठनों को शो-कॉज नोटिस जारी किया है. अदालत ने सभी पक्षों से पूछा है कि चुनाव आचार संहिता के गंभीर उल्लंघन और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के एवज में उन पर भारी और अनुकरणीय जुर्माना क्यों न ठोका जाए.

Advertisement

सुनवाई के दौरान एएसजी ने कोर्ट को बताया कि अब तक 5,400 से अधिक चालान किए जा चुके हैं और 54 से ज्यादा अवैध गाड़ियों को ज़ब्त किया जा चुका है.

पुलिस और डीयू प्रशासन की जवाबदेही तय

हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को साफ लहजे में हिदायत दी है कि छात्रों के नाम पर किसी भी तरह की ढिलाई न बरती जाए. जो लोग पिस्तौल लेकर घूम रहे हैं या बिना नंबर प्लेट की 10 साल पुरानी गाड़ियों पर स्टंट कर रहे हैं, वे 'छात्र' नहीं हैं. अदालत ने पुलिस प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का जिम्मा सौंपा है कि नतीजे आने के बाद कैंपस के भीतर या बाहर कहीं भी ढोल न बजे और न ही कोई विजय जुलूस निकले. कोर्ट अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई नवंबर के पहले हफ्ते में करेगा.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    यहां एक्स्ट्रा अफेयर पर महिला को 100 कोड़ों की सजा, दर्द की वजह से हुई बेहोश |
    राहुल गांधी के कार्यक्रम स्थल पर निकला काला कोबरा, VIP लाउंज में घुसा सांप-VIDEO |
    आर्ट‍िस्ट होना ज्यादा भाता है या पॉलि‍टीश‍ियन? देखें आजतक पर मैथ‍िली ठाकुर से खास बातचीत |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 18 सितंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    मुंबई एयरपोर्ट के पास मस्जिद को लेकर सवाल, BJP नेता किरीट सोमैया ने दिया सात दिन का अल्टीमेटम, कोर्ट जाने की चेतावनी |
    सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचा बॉलीवुड का धुरंधर कपल, लिया बप्पा का आशीर्वाद |
    Handi Mushroom recipe: साबुत लहसुन डालकर घर पर बनाएं हांडी मशरूम, उंगलियां चाटते रह जाएंगे घरवाले! |
    राहुल गांधी की इंदौर में सभा... IDA ने कांग्रेस से वसूल लिए 14.11 लाख रुपये; BJP ने दिया नियमों का हवाला |
    'जीत के बाद नहीं निकलेगा कोई विक्ट्री जुलूस...' डूसू नतीजों से पहले हाईकोर्ट का बड़ा आदेश |
    युवराज सिंह के गुरुमंत्र से चमके अभिषेक शर्मा, 30 गेंदों में जड़ा शतक
    Advertisement