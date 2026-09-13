scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बिहार में बाढ़ का कहर... 48 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, अब घटने लगा नदियों का पानी

48.35 लाख से अधिक लोग बिहार में बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. राज्य के 15 जिलों में बाढ़ का असर है. नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर होने के कारण सतर्कता बरती जा रही है. एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत कार्य में लगी हैं.

Advertisement
X
बिहार में बाढ़ से 48 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित है. (Photo-PTI)
बिहार में बाढ़ से 48 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित है. (Photo-PTI)

बिहार में बाढ़ से अब भी 48 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं. हालांकि, ज्यादातर नदियों का जलस्तर अब धीरे-धीरे कम होने लगा है. इसके बावजूद कई नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम तेज कर दिया है.

आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि राज्य के 15 जिलों में बाढ़ का असर है. करीब 48.35 लाख लोग प्रभावित हुए हैं. बाढ़ 87 प्रखंडों की 575 ग्राम पंचायतों तक पहुंची है. पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय और अररिया सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल हैं.

बिहार में सितंबर में अब तक 108.8 मिलीमीटर बारिश हुई है. यह सामान्य से करीब 20 फीसदी ज्यादा है. लगातार बारिश की वजह से कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया था. लेकिन अब ज्यादातर नदियों में पानी घटने लगा है. फिर भी कई जगह नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Katihar Flood
कटिहार में बाढ़ पीड़ितों ने JDU के नेताओं को घेरा
West Bengal flood
बंगाल में बाढ़ के बीच घुटने भर पानी में डटे डॉक्टर!
Doctor treats patients amidst snakes (Photo: ITG)
सांपों के बीच मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर, अस्पताल में घुसा बाढ़ का पानी
bihar flood school children
बिहार में पढ़ाई के लिए जुगाड़ की नाव से नदी पार कर रहे बच्चे!
बिहार के बाढ़ इलाके का वीडियो हो रहा वायरल. (Photo: Screengrab)
कंधों पर बैग, नदी और जुगाड़ की नाव... स्कूल जाने में दांव पर लग जाती है जिंदगी!

कोसी नदी बलतार और कुरसेला में खतरे के निशान से ऊपर है. वहीं बूढ़ी गंडक खगड़िया में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. गंगा का भी जलस्तर दीघा, गांधी घाट, हाथीदह, भागलपुर, कहलगांव और मुंगेर में खतरे के निशान से ऊपर है.

Advertisement

पुनपुन नदी श्रीपालपुर में खतरे के निशान से ऊपर है. बागमती बेनीबाद में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. घाघरा नदी दरौली और गंगपुर सिसवन में खतरे के निशान से ऊपर है.

1251 सामुदायिक रसोई चला रही 
बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए प्रशासन ने बड़े स्तर पर राहत की व्यवस्था की है. राज्य में 1,251 सामुदायिक रसोई चलाई जा रही हैं. यहां प्रभावित लोगों के लिए खाना तैयार किया जा रहा है.

बाढ़ प्रभावित इलाकों में 13 राहत शिविर भी बनाए गए हैं. इन शिविरों में करीब 12,260 लोगों के रहने की व्यवस्था की है. इन कैंप में लोगों को खाना, रहने की जगह और इलाज की सुविधा दी जा रही है. जरूरी सामान भी उपलब्ध कराया जा रहा है.

बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को निकालने और जरूरी सामान पहुंचाने के लिए करीब 1,790 नावें लगाई गई हैं. इन नावों की मदद से लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है. राहत सामग्री भी प्रभावित इलाकों में भेजी जा रही है.

यह भी पढ़ें: 'सरकार का खजाना खाली...', बिहार बाढ़ को लेकर लालू यादव ने सरकार पर साधा निशाना

बचाव अभियान के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात हैं. अलग-अलग जिलों में एनडीआरएफ की 10 टीमें काम कर रही हैं. एसडीआरएफ की 27 टीमें भी राहत और बचाव अभियान में जुटी हैं.

Advertisement

प्रशासन की नजर लगातार नदियों के जलस्तर पर बनी हुई है. पानी घटने के बावजूद खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदियों के कारण कई इलाकों में अभी भी सतर्कता बरती जा रही है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    बिहार में बाढ़ का कहर... 48 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, अब घटने लगा नदियों का पानी |
    पीएम मोदी से मिलने पहुंचे स्कूल के दोस्त, की BJP विधायक के खिलाफ CBI जांच की मांग! |
    Kal Rashifal 14 September 2026: तुला राशि वालों को मिलेगी खुशखबरी, जानें आपकी राशि के लिए कल कैसा रहेगा दिन |
    How to Make Tikhi Hari Chutney: हरी-चटक और चटपटी बनेगी धनिया की चटनी, मिक्सर में डाल दें ये एक चीज, 15 दिन तक नहीं खराब होगी |
    25 करोड़ के IPL स्टार ने गर्लफ्रेंड से रचाई शादी, बला की खूबसूरत लग रहीं दुल्हन की तस्वीरें वायरल |
    ट्रंप नहीं खत्म कर पाए डेडलॉक, यूक्रेन पर PM मोदी और जिनपिंग ने रूस को की मदद की पेशकश! |
    500 के नकली नोट, दो आरोपी और 2.38 लाख की फेक करेंसी... गुजरात में SOG की रेड में खुल गई कहानी |
    मराठी एक्टर ने सोशल मीडिया पर की 'आत्महत्या' की पोस्ट, मचा हड़कंप, ढूंढने निकली पुलिस |
    'ताकतवर होने से कोई सही नहीं हो जाता', जिनपिंग ने PM मोदी को कहा थैंक्यू, अमेरिका को मैसेज |
    BRICS समिट में पीएम मोदी ने दिया समापन भाषण, कही ये बड़ी बातें
    Advertisement