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दिवाली शॉपिंग और आधे दाम में सामान, फोन से गीजर तक, चल रही बंपर सेल

दिलावी पर घर के लिए सामान, गिफ्ट, स्मार्टफोन, टीवी, पार्टी स्पीकर या फिर होम डेकोरेशन का सामान खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो विजय सेल्स पर लाइव इलेक्ट्रोनिक्स सेल का फायदा उठा सकते हैं. सेल के दौरान मैक्सिमम 65 परसेंट का इंस्टैंट डिस्काउंट मिल रहा है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

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दिवाली सेल पर बंपर ऑफर मिल रहे हैं. (Photo: Unsplash)
दिवाली सेल पर बंपर ऑफर मिल रहे हैं. (Photo: Unsplash)

फेस्टिव सीजन के दौरान अगर मार्केट जाने का टाइम नहीं मिल पाया है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सामान खरीद सकते हैं. फेस्टिव सीजन के दौरान ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म विजय सेल्स पर इलेक्ट्रोनिक्स सेल चल रही है, जिसमें कई कमाल के ऑफर्स मिल रहे हैं. सेल के दौरान नए स्मार्टफोन, इलेक्ट्रोनिक्स आइटम, होम अप्लायंस, स्मार्ट गैजेट और घर डेकोरेशन के लिए सामान खरीद सकते हैं. 

विजय सेल्स के दौरान मैक्सिमम 65 परसेंट तक का ऑफ हासिल किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि कुछ सामान को आधे से कम भी कम दाम में खरीदा जा सकेगा. 

स्मार्टफोन पर मिलेगा बंपर ऑफर्स 

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विजय सेल्स के दौरान स्मार्टफोन पर बंपर ऑफर मिलेगा. सेल के दौरान शाओमी, सैमसंग, वनप्लस, गूगल, वीवो और जैसे ब्रांड के स्मार्टफोन मिल जाएंगे. अलग-अलग हैंडसेट पर अलग-अलग डील्स लिस्ट हैं. 

स्मार्ट टीवी और होम एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट पर डील 

विजय सेल्स के दौरान स्मार्ट टीवी और होम एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट को सस्ते दाम में खरीदा जा सकेगा. सेल में टेलिविजन, होम स्पीकर, साउंडबार और पार्टी स्पीकर्स आदि को खरीदा जा सकेगा. 

यह भी पढ़ें: Motorola का पावरफुल स्मार्टफोन अनवील, मिलेगा 200MP कैमरा, 7000mAh की बैटरी और बहुत कुछ, जानिए कीमत

होम अप्लायंस पर भी मिल रही है डील्स 

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सेल्स के दौरान होम अप्लायंस के प्रोडक्ट को भी सस्ते दाम में खरीदा जा सकेगा. सेल के दौरान रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर और डिशवॉशर व गीजर आदि को खरीद सकेंगे. 

यह भी पढ़ें: Best 5G Phone under Rs 20000 : Xiaomi से Samsung तक, ये हैं 5 बेस्ट स्मार्टफोन, कमाल के हैं फीचर्स

दिवाली सेल में बैंक ऑफर्स 

विजय सेल्स की दिवाली सेल 2026 के दौरान बैंक ऑफर्स भी मिल रहे हैं. यहां क्रेडिट और डेबिट कार्ट पर इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा. साथ ही ईजी EMI का भी ऑप्शन मिलेगा. HDFC बैंक के कार्ड पर 5 हजार रुपये या उससे अधिक के ईजी ईएमआई ट्रांजैक्शन पर 15 हजार रुपये तक का इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा. 

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