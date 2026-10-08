scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मुंबई: लिफ्ट रुकी, बच्चे रोने लगे... 14 लोग 3 घंटे तक अंदर कैद, फिर ऐसे खुला गेट

नेहरू नगर की मास मेट्रोपोलिस बिल्डिंग में बर्थडे पार्टी के बाद 14 लोग लिफ्ट में सवार हुए. छठी मंजिल के पास लिफ्ट अचानक रुकी और करीब 6 फ्लोर नीचे जा गिरी. लिफ्ट में 4 बच्चे समेत 14 लोग सवार थे. करीब 3 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

Advertisement
X
लिफ्ट के अंदर 14 लोग 3 घंटे तक फंसे रहे. (Photo-ITG)
लिफ्ट के अंदर 14 लोग 3 घंटे तक फंसे रहे. (Photo-ITG)

महाराष्ट्र के मुंबई में नेहरू नगर की ‘मास मेट्रोपोलिस’ इमारत में बड़ा लिफ्ट हादसा टल गया. दरअसल, यहां 14 लोग करीब 3 घंटे तक लिफ्ट में फंसे रहे. इनमें 4 बच्चे भी शामिल थे. सभी लोग 14वें फ्लोर पर जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने आए थे. पार्टी खत्म होने के बाद सभी नीचे जाने के लिए लिफ्ट में सवार हुए थे.

लिफ्ट सामान्य तरीके से नीचे आ रही थी, लेकिन जैसे ही यह छठे फ्लोर पर पहुंची, अचानक जोरदार झटका लगा. इसके बाद लिफ्ट तेजी से नीचे गिरने लगी. बताया गया कि लिफ्ट करीब 6 फ्लोर तक नीचे गिरी. इसके बाद ग्राउंड फ्लोर से ठीक पहले अचानक रुक गई.

लिफ्ट के अचानक नीचे गिरने से अंदर चीख-पुकार मच गई. लोग एक-दूसरे पर गिरने लगे. बच्चों में भी दहशत फैल गई. कुछ ही सेकंड में पूरा खुशनुमा माहौल बदल गया. लिफ्ट जोरदार झटके के साथ रुकी. इसके बाद भी लोगों की मुश्किल खत्म नहीं हुई. लिफ्ट के दरवाजे नहीं खुल रहे थे. अंदर अंधेरा था. लोग घबराए हुए थे. ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी.

सम्बंधित ख़बरें

ED Action on Jai Corp Limited and Anand Jain
अलीबाग में ED का बड़ा एक्शन, ₹336 करोड़ की जमीन अटैच
ED raid on Challenger King for ₹157 Crore Mule Account
₹157 करोड़ के म्यूल अकाउंट नेटवर्क का खुलासा, ED ने कसा शिकंजा
मुंबई के चमकते स्काईलाइन पर हर्ष गोयनका का तंज
'मुंबई मैनहट्टन जैसी, इंफ्रास्ट्रक्चर 18वीं सदी का!' हर्ष गोयनका के पोस्ट पर बहस
छात्रावासों में बदहाली के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जारी है (Photo-ITG)
मुंबई में आदिवासी छात्रों का हल्ला बोल, तिलक भवन में डटे 300 छात्र
maharashtra drought
महाराष्ट्र में सूखा, लेकिन 10 हजार लीटर पानी से सड़कें धोएगी BMC!

लोगों ने इमरजेंसी अलार्म बजाया. आवाज सुनकर बिल्डिंग के लोग मौके पर पहुंचे. उन्होंने लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश की. लेकिन कामयाबी नहीं मिली. इसके बाद पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी गई.

Advertisement

कटर और हाइड्रोलिक जैक से शुरू हुआ रेस्क्यू

सूचना मिलने के बाद नेहरू नगर पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची. रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. टीम ने कटर और हाइड्रोलिक जैक की मदद से लिफ्ट को खोलने की कोशिश की. करीब 3 घंटे तक लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश बचाव टीम करती रही. आखिरकार दमकल कर्मियों ने लिफ्ट के हिस्से को काटकर सभी 14 लोगों को बाहर निकाल लिया.

बाहर आने के बाद कई लोग काफी डरे हुए थे. उनके चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था. कुछ लोग ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे. परिवार के लोगों ने राहत की सांस ली.

हादसे के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि लिफ्ट में कितने लोगों के सवार होने की परमिशन थी. हादसे के समय इसमें 14 लोग मौजूद थे. इनमें 4 बच्चे भी थे. पुलिस लिफ्ट के मेंटेनेंस और सेफ्टी ऑडिट की भी जांच कर रही है. ओवरलोडिंग और तकनीकी खराबी के पहलुओं को भी देखा जा रहा है. लिफ्ट का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी जांच के दायरे में है.

यह भी पढ़ें: लिफ्ट में पेशाब पीता दिखा डिलीवरी बॉय, बदबू आई तो कुत्ते पर गया था शक, CCTV ने खोला राज, Video

Advertisement

'45 मिनट तक नहीं मिली कोई मदद'

पीड़ित परिवार के सदस्य मकदूम अली ने बताया कि घर में पोती का जन्मदिन था. रात करीब 12:40 बजे रिश्तेदार खाना खाकर जाने लगे थे. इसी दौरान लिफ्ट दो मंजिल के बीच आकर अटक गई. उन्होंने आरोप लगाया कि लिफ्ट में जरूरी सेंसर भी नहीं लगे थे. करीब 45 मिनट तक वॉचमैन और दूसरे लोगों की तरफ से कोई मदद नहीं मिली. इसके बाद उन्होंने 108 नंबर पर फोन किया. पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को बाहर निकाला. 

मकदूम अली ने बताया कि अब परिवार लिफ्ट के मेंटेनेंस से जुड़े लोगों के खिलाफ शिकायत करने की तैयारी कर रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर समय पर मदद नहीं मिलती और परिवार के लोगों के साथ कोई अनहोनी हो जाती तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मॉनसून की विदाई में देरी! दिल्ली-UP समेत 14 राज्यों में बारिश-तूफान का IMD अलर्ट |
    Budh Vakri 2026: 24 अक्टूबर को बुध की उल्टी चाल, इन 3 राशि के जातकों को मिलेगा छप्परफाड़ लाभ! |
    चीफ सेलेक्टर बनेंगे रवींद्र जडेजा? BCCI से पूछ बैठे आवेदन का तरीका, क्या कहता है नियम |
    बिग बॉस फेम शेफाली बग्गा ने ED को सौंपे बेटिंग ऐप में कमाए पैसे, घर से जब्त हुए थे 30 लाख |
    पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट किसने की? एक-एक वीडियो खंगाल रही दिल्ली पुलिस, FIR की तैयारी |
    बर्तन धोते समय गीले हो जाते हैं कपड़े? अपनाएं ये 5 आसान ट्रिक्स, बिना खर्च दूर होगी रोज की झंझट! |
    IND vs WI: 'हम बहाने नहीं बनाते...', शतकवीर श्रेयस अय्यर ने खोला धमाकेदार पारी का सबसे बड़ा राज |
    जब माइक्रोवेव ओवन की तकनीक का पेटेंट कराया गया |
    आगजनी, हिंसा और सैकड़ों स्कूल बंद... फ्रांस के Gen Z में क्यों आया उबाल? समझें पूरा मामला |
    'हृदय में जिनके सीता राम', हनुमान अंश के डायरेक्टर ने गाया भजन, जगजीत सिंह से होने लगी तुलना
    Advertisement