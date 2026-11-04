scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हर महीने 1500 रुपये, 300 यूनिट मुफ्त बिजली ... CM सुक्खू ने महिलाओं के लिए किया बड़ा ऐलान

हिमाचल प्रदेश में अगले महीने से मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना शुरू होगी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा के चुवाड़ी में इसकी घोषणा की. योजना के तहत पात्र गरीब परिवारों की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये, जबकि चयनित परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी. करीब 2.50 लाख महिलाओं और 1.80 लाख परिवारों को इसका लाभ देने की तैयारी है.

Advertisement
X
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू. (File: Photo ITG)
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू. (File: Photo ITG)

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि प्रदेश में अगले महीने से मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना शुरू की जाएगी. इस योजना के तहत गरीब परिवारों की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. इसके अलावा पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली तथा स्वास्थ्य बीमा कार्ड के माध्यम से निःशुल्क चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी.

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को चंबा के भटियात विधानसभा क्षेत्र के चुवाड़ी चौगान में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए यह घोषणा की. उन्होंने बताया कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद प्रियंका गांधी की उपस्थिति में सोलन से इस योजना का विधिवत शुभारंभ किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और आम परिवारों को आर्थिक राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है.

उन्होंने बताया कि भटियात विधानसभा क्षेत्र की लगभग 20 हजार पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जबकि 10 हजार परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा प्रदान की जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं. कांग्रेस की गारंटियों को पूरा करने की दिशा में सरकार लगातार आगे बढ़ रही है.

सम्बंधित ख़बरें

Himachal Pradesh degree and Sanskirt colleges to adopt schools, share resources
इस राज्य में रेस्ट हाउस-पंचायत भवनों में चल रहे 177 स्कूल
Himanchal Pradesh School Shortage
हिमाचल के 150 स्कूलों में शिक्षक नहीं, कुल्लू समेत 4 जिलों से ग्राउंड रिपोर्ट
Himachal pradesh flood in kangra
हिमाचल में बादल फटने से तबाही, कई स्कूल और इमारतें क्षतिग्रस्त
five-star hotel
हिमाचल में छोटे होटलों पर प्रदूषण बोर्ड की मार, एक लाख फीस का बोझ
इस फैसले से होटल मालिकों को उठाना पड़ सकता है नुकसान. (Photo: Screengrabs)
हिमाचल प्रदेश में होटल चलाना हुआ महंगा, 150% बढ़ गई फीस
Advertisement

1.80 लाख परिवारों को मिलेगी मुफ्त बिजली
इस योजना के तहत पात्र परिवारों की पहचान के लिए पंचायत स्तर पर सर्वेक्षण करवाया गया है. प्रदेश में लगभग 1.80 लाख परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा के लिए चिह्नित किया गया है. वहीं, करीब 2.50 लाख महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने की तैयारी है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि महिलाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी तथा पात्र परिवारों को बिजली बिलों में राहत प्रदान की जाएगी.

उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार अपनी गारंटियों को पूरा करने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है.भाजपा द्वारा इस योजना को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 75 हजार रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाओं को 1,500 रुपये देने का वादा किया था और सरकार इसे लागू करने की दिशा में कार्य कर रही है.

चुवाड़ी में खुलेगा सिविल कोर्ट
मुख्यमंत्री ने चंबा के भटियात क्षेत्र की जनता की मांग को स्वीकार करते हुए चुवाड़ी में सिविल कोर्ट खोलने की घोषणा भी की. इससे क्षेत्र के लोगों को न्यायिक कार्यों के लिए दूसरे स्थानों पर नहीं जाना पड़ेगा. इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने चुवाड़ी-चंबा सुरंग की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए 4.50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जाने की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि डीपीआर तैयार होने के बाद आगामी प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

Advertisement

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और आम जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है. उन्होंने क्षेत्र के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ट्रंप के खिलाफ गुस्सा, मिडटर्म चुनाव में रिपब्लिकन की करारी शिकस्त, डेमोक्रेट्स की बल्ले-बल्ले |
    भारतीय राजनीतिक ऑपरेटर व‍िदेशों में चुनावों को कर रहे प्रभाव‍ित? देखें कूटनीत‍ि |
    Agra में विदेशी जोड़े की अनूठी शादी! हिंदू रीति-रिवाजों से लिए सात फेरे |
    Salman Khan Surprise: 'दो पेग पीके', सुबह 5 बजे सलमान खान का मास्टर स्ट्रोक, हिला डाला इंटरनेट |
    गरीबी मिटाने वाले विभाग के अफसर के पास 5 करोड़ की संपत्ति! ACB की 10 ठिकानों पर रेड, 1.8 KG सोना और फॉर्च्यूनर भी मिली |
    How to Make Kaju Katli: बाजार की महंगी-मिलावटी मिठाई को कहें बाय! घर में काजू और चीनी से बनाएं हलवाई जैसी केसरिया काजू कतली, बेहद आसान है तरीका |
    EPFO का बड़ा फैसला, बिना क्लेम खाते में आएगा PF का पैसा! जानें नियम |
    दिवाली पर घर को दें Gen Z टच, सजावट के ये 5 तरीके आएंगे काम |
    Keyboard के F और J बटन पर क्यों बना होता है ये खास निशान? जानिए इसका काम |
    अब इलेक्ट्रिक बाइक से अपराधियों को पकड़ेगी बिहार पुलिस, दिया 1100 मोटरसाइकिलों का ऑर्डर
    Advertisement