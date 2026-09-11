पॉलीथिन में भरा मिर्च पाउडर और बैंक लूटने पहुंच गया... 4 लाख कैश लेकर भागा... नागपुर के BSc पास युवक की कहानी

महाराष्ट्र के नागपुर में दिनदहाड़े SBI में लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. आरोपी ने कथित तौर पर बैंक कर्मचारी की आंखों में मिर्च पाउडर झोंककर करीब 4 लाख रुपये की नकदी लूट ली और मौके से फरार हो गया. हालांकि, पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी को करीब आधे घंटे के भीतर पकड़ लिया. इसी के साथ लूटी गई रकम भी बरामद कर ली है.
घटना नागपुर के सक्करदरा इलाके में स्थित भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की एक शाखा की है. पुलिस के अनुसार, घटना के समय बैंक में रोजाना की तरह कामकाज चल रहा था. इसी दौरान एक युवक आम ग्राहक की तरह बैंक के अंदर दाखिल हुआ. आरोपी बैंक के कैश काउंटर के पास पहुंचा और मौके का इंतजार करने लगा.
यहां देखें Video
इसके बाद उसने अचानक अपने पास रखा मिर्च पाउडर बैंक कर्मचारियों की आंखों में झोंक दिया. मिर्च पाउडर पड़ने के बाद कर्मचारियों को आंखों में जलन होने लगी और बैंक के अंदर अफरा-तफरी मच गई. पुलिस के मुताबिक, इसी बीच आरोपी ने कैश काउंटर से करीब 4 लाख रुपये की नकदी उठाई और बैंक से बाहर निकलकर फरार हो गया.
CCTV में कैद हुई वारदात
यह पूरी घटना बैंक में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई. जानकारी मिलने के बाद सक्करदरा पुलिस मौके पर पहुंची और CCTV फुटेज की जांच शुरू की. पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने और उसकी तलाश शुरू की. पुलिस के अनुसार, घटना के करीब 30 मिनट के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. उसके पास से लूटी गई रकम भी बरामद कर ली गई है.
यह भी पढ़ें: अमृतसर में दिनदहाड़े पंजाब नेशनल बैंक में लूट, अपराधियों ने बंदूक की नोक पर वारदात को दिया अंजाम
पुलिस ने आरोपी की पहचान सूरज भोजराज बोरकर के रूप में की है. उसकी उम्र 28 साल है. आरोपी BSc पास है और बेरोजगार है. वह नागपुर के ग्रामीण इलाके का रहने वाला है. आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद सक्करदरा थाना पुलिस उससे पूछताछ कर रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी ने बैंक लूट की प्लानिंग कब और कैसे बनाई.
पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि वारदात में आरोपी अकेला था या उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था. इसके अलावा पुलिस आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है. घटना का CCTV वीडियो सामने आया है. फुटेज में बैंक के अंदर हुई वारदात और आरोपी की गतिविधियां कैद हो गई हैं.
घटना के बाद बैंक की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. दिनदहाड़े एक व्यक्ति के बैंक में दाखिल होने, कर्मचारियों की आंखों में मिर्च पाउडर डालने और नकदी लेकर फरार होने की घटना ने लोगों को चौंका दिया है. फिलहाल सक्करदरा पुलिस इंस्पेक्टर रमेश खुणे और उनकी टीम मामले की जांच कर रही है.