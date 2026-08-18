पालघर में हिट एंड रन का Live Video, सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर मारकर भागा कार ड्राइवर

महाराष्ट्र के पालघर मीरा रोड के जेपी रोड इलाके से हिट एंड रन का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. सड़क किनारे खड़े लोगों को एक तेज रफ्तार आ रही कार ने टक्कर मार दी. घटना के बाद ड्राइवर मौके पर रुकने के बजाय कार लेकर फरार हो गया. पूरी घटना पीछे चल रही एक कार के डैशबोर्ड कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सामने आया है.

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डैशकैम फुटेज में तेज रफ्तार से कार सड़क से गुजरती हुई दिखाई दे रही है.इसी दौरान सड़क के किनारे खड़े लोगों को कार टक्कर मार देती है. टक्कर के बाद भी ड्राइवर कार लेकर मौके पर मौजूद लोगों की मदद करने के बजाय वहां से फरार हो जाता है. घटना के इस वीडियो ने इलाके में ड्राइवरों की लापरवाही और सड़क सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

मामले की जानकारी मिलने के बाद काशिमीरा पुलिस थाने ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस डैशकैम में रिकॉर्ड हुए फुटेज के आधार पर घटना को समझने की कोशिश कर रही है. साथ ही उस कार और ड्राइवर की तलाश की जा रही है. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई कर रही है. पुलिस निरीक्षक का कहना है कि पुलिस यह भी जांच कर रही है कि घटना के समय कार कौन चला रहा था और टक्कर किन परिस्थितियों में हुई.

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वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने तेज स्पीड़ और लापरवाही से कार चलाने वाले ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. लोगों का कहना है कि सड़क पर तेज रफ्तार वाहन न सिर्फ यातायात व्यवस्था के लिए खतरा हैं, बल्कि राहगीरों और सड़क किनारे खड़े लोगों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर जोखिम पैदा करते हैं. फिलहाल पुलिस डैशकैम फुटेज और अन्य जानकारी के आधार पर जांच कर रही है और ड्राइवर की पहचान और उसके खिलाफ होने वाली कार्रवाई पर अब सभी की नजरें टिकी है.



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