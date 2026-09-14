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'जब तक इस्तीफा नहीं, तब तक साथ खड़े हैं...', अब यहां छात्रों के समर्थन में उतरे अभिजीत दिपके

MPSC की विभिन्न ऑनलाइन परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर CJP ने छात्रों के आंदोलन में शामिल होने का ऐलान किया है. पार्टी ने कहा कि 24 सितंबर तक MPSC अध्यक्ष और सचिव के इस्तीफे की मांग पूरी नहीं हुई तो राज्यव्यापी दौरा किया जाएगा.

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MPSC पेपर लीक के आरोपों को लेकर छात्रों के समर्थन में उतरेगा CJP.(Photo- PTI)
MPSC पेपर लीक के आरोपों को लेकर छात्रों के समर्थन में उतरेगा CJP.(Photo- PTI)

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने रविवार को कहा कि उसके सदस्य और संस्थापक अभिजीत दिपके महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) की ओर से आयोजित विभिन्न ऑनलाइन परीक्षाओं में कथित पेपर लीक को लेकर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे.

CJP ने यह घोषणा MPSC के कुछ अभ्यर्थियों के छत्रपति संभाजीनगर के वालुज इलाके स्थित डिपके के घर पर उनसे मुलाकात करने के बाद की. CJP ने एक बयान में कहा कि MPSC के अध्यक्ष और सचिव के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा.

सीजेपी की तरफ से कहा गया है किअगर 24 सितंबर तक यह मांग पूरी नहीं होती है, तो MPSC अभ्यर्थियों से बातचीत करने के लिए राज्यव्यापी दौरा भी किया जाएगा. पार्टी ने कहा कि दिपके और CJP के सदस्य प्रदर्शनकारियों के साथ शामिल होंगे.

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अभ्यार्थियों के साथ हैं

MPSC अभ्यर्थियों से मुलाकात के बाद दिपके ने एक वीडियो संदेश में कहा कि CJP और मैं इस लड़ाई में MPSC अभ्यर्थियों के साथ हैं. हम अभ्यर्थियों के साथ तब तक खड़े रहेंगे, जब तक शीर्ष MPSC अधिकारियों के इस्तीफे नहीं हो जाते.' MPSC अभ्यर्थियों ने राज्य के अलग-अलग हिस्सों में प्रदर्शन किए हैं. वे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं और विभिन्न परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

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