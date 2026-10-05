सूखे की मार से टूटा किसान? लातूर के किसान ने जन्मदिन पर की आत्महत्या

महाराष्ट्र के लातुर में एक किसान ने अपने ही जन्मदिन पर आत्महत्या कर ली, जिस दिन उसे जिंदगी मिली थी, उसी दिन उसने आत्महत्या कर ली. पुलिस को रविवार को रेनापुर से लगभग तीन किलोमीटर दूर उनके खेत में आम के पेड़ से लटका हुआ उनका शव मिला.

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रविवार को लातुर के एक किसान ने अपने जन्मदिन के मौके पर ही आत्महत्या कर ली. किसान की पहचान सुभाष कुऱ्हाडे के रूप में हुई. उनकी उम्र 44 साल थी. वे रेनापुर के रहने वाले थे. रविवार को उनका शव उनके खेत में आम के पेड़ से लटका हुआ मिला. यह रेनापुर से लगभग तीन किलोमीटर दूर है.

सुभाष का शव देखते ही लोगों ने उनके परिवार को सूचित किया. पुलिस भी मौके पर पहुंची. पुलिस का कहना है कि आत्महत्या के पीछे की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है. रेनापुर पुलिस स्टेशन में आकस्मित मौत का मामला दर्ज किया है. मामले में जांच की जा रही है.

लातूर के कुछ इलाकों में सूखा घोषित

महाराष्ट्र सरकार ने इस मॉनसून में कम बारिश के कारण लातूर के कुछ इलाकों को सूखाग्रस्त घोषित किया है. लातूर के किसान कम बारिश होने के चलते परेशान हैं. बीते दिनों लातूर के एक किसान तुकाराम निवृत्ति गुट्टे ने भी आत्महत्या की थी.

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उनके परिवार का कहना है कि तुकाराम ने इस साल सोयाबीन की फसल लगाई थी. परिवार के मुताबिक, इलाके में सूखे की स्थिति के चलते खेत में खड़ी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई. तुकाराम फसल के नुकसान और कर्ज को लेकर चिंतित चल रहे थे, ऐसे में उन्होंने यह कदम उठाया.

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