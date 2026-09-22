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दीवार का प्लास्टर बार-बार झड़ रहा? अपना लें मिस्त्री की ये 1 आसान ट्रिक, सालों तक नहीं आएगी परेशानी  

Wall Plaster Peeling Off Tips Tricks: घर की दीवार का प्लास्टर बार-बार झड़ रहा है तो सिर्फ सीमेंट को दोष न दें. प्लास्टर से पहले दीवार को सही तरीके से तैयार करने की मिस्त्री वाली आसान ट्रिक जानें, जो उसकी पकड़ मजबूत करने में मदद कर सकती है. ये ट्रिक अपनाकर आप अपने प्लास्टर को सालों-साल झड़ने से बचा सकते हैं.

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उखड़ते प्लास्टर को बचाने के लिए उसे थोड़ा नम करने की जरूरत होती है. (Photo: ITG)
उखड़ते प्लास्टर को बचाने के लिए उसे थोड़ा नम करने की जरूरत होती है. (Photo: ITG)

Wall Plaster Peeling Off Tips Tricks: ज्यादातर लोग अपने घर की सुंदरता और मजबूती बनाए रखने के लिए प्लास्टर करवाते हैं. लेकिन कई बार घर की दीवार पर नया प्लास्टर करवाने के कुछ समय बाद ही वो जगह-जगह से भुरभुरा होकर उखड़ने लगता है. ऐसे में लोगों को बहुत गुस्सा आता है और लगता है कि उनका सारा पैसा बर्बाद हो गया. गुस्सा आना लाजमी भी है.

लोग इसके लिए सीमेंट की क्वालिटी या मसाले को जिम्मेदार मानते हैं और दोबारा प्लास्टर कराने में पैसा खर्च कर देते हैं. लेकिन मामला सिर्फ सीमेंट का नहीं है. प्लास्टर मजबूत रहे, इसके लिए दीवार को काम शुरू होने से पहले सही तरीके से तैयार करना भी उतना ही जरूरी है. अगर आपके घर का प्लास्टर भी जगह-जगह से उखड़ रहा है, तो परेशान ना हों. हम आज आपको मिस्त्री की एक छोटी सी ट्रिक बताने वाले हैं, जो प्लास्टर को उखड़ने से बचा सकती है.

प्लास्टर जल्दी क्यों उखड़ने लगता है?
दीवार का प्लास्टर एक-दो दिन में नहीं, बल्कि समय के साथ कमजोर होकर झड़ता है. इसकी कई वजहें हो सकती हैं. इनमें दीवार का बहुत सूखा होना, सरफेस पर धूल-मिट्टी रह जाना, मसाले का सही रेशो न होना और प्लास्टर के बाद सही तरह से देखभाल न करना शामिल है.

कई बार दीवार देखने में बिल्कुल ठीक लगती है, लेकिन उसकी सतह इतनी सूखी होती है कि प्लास्टर का मसाला उसमें अच्छी तरह पकड़ नहीं बना पाता. नतीजा ये होता है कि कुछ समय बाद प्लास्टर में दरारें आने लगती हैं और वो भुरभुराकर निकलने लगता है.

सिर्फ महंगा सीमेंट लगाने से नहीं बनेगा प्लास्टर मजबूत
अगर आपको लगता है कि महंगा सीमेंट खरीद लेने से प्लास्टर सालों तक नहीं उखड़ेगा, तो आप गलत हैं. प्लास्टर की मजबूती में सीमेंट के साथ-साथ दीवार की तैयारी, मसाले का सही इस्तेमाल और प्लास्टर को अच्छे से नमी देना भी उतना ही जरूरी है. यानी कंस्ट्रक्शन के इस काम में शुरुआत की छोटी-सी गलती बाद में बड़ी मरम्मत का खर्च बन सकती है.

मिस्त्री की ये ट्रिक आएगी काम
प्लास्टर शुरू करने से पहले दीवार को अच्छी तरह नम करना एक जरूरी कदम है. खासकर ईंट की दीवार सूखी होने पर प्लास्टर के मसाले से पानी तेजी से खींच सकती है. ऐसे में मसाले में मौजूद पानी जल्दी कम हो सकता है और प्लास्टर के जमने के प्रोसेस पर भी असर पड़ सकता है. इसलिए एक अच्छा और अनुभवी मिस्त्री प्लास्टर से पहले दीवार पर पानी का छिड़काव करके उसे अच्छी तरह जरूर नम करता है.

दीवार को पानी में भिगोना नहीं, अच्छी तरह नम करना है
यहां एक बात समझना जरूरी है कि दीवार को जरूरत से ज्यादा पानी से तर-बतर नहीं करना होता है. प्लास्टर से पहले दीवार पर सही तरह से नमी होनी चाहिए, ताकि दीवार मसाले का पानी तुरंत न सोख ले. साथ ही प्लास्टर से पहले दीवार पर जमा धूल, मिट्टी या ढीले हिस्से भी साफ कर लेने चाहिए. साफ और नम सतह पर मसाले को बेहतर पकड़ मिलने में मदद मिलती है.

सूखी दीवार पर सीधे प्लास्टर करने से क्या हो सकता है?
अगर बहुत सूखी दीवार पर सीधे मसाला लगा दिया जाए, तो दीवार उसमें मौजूद पानी को तेजी से सोख सकती है. इससे प्लास्टर जरूरत से ज्यादा जल्दी सूख सकता है और उसकी पकड़ पर असर पड़ सकता है. शुरुआत में सब कुछ ठीक दिखाई दे सकता है, लेकिन कुछ समय बाद प्लास्टर में दरार, उखड़ने या भुरभुरा होने जैसी समस्या नजर आने लगती है. यही वजह है कि प्लास्टर से पहले की तैयारी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

प्लास्टर के बाद भी करें एक जरूरी काम
प्लास्टर लग जाने के बाद काम खत्म नहीं हो जाता. उसे सही तरीके से मजबूत होने के लिए अच्छी तरह से नम करने की जरूरत होती है. इसलिए प्लास्टर के बाद प्रोसेस के हिसाब से पानी देकर उसे नम रखना जरूरी होता है. ये काम कितने समय और किस तरीके से करना है, ये इस्तेमाल किए गए इंग्रेडिएंट्स, मौसम और कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है इस बात पर भी निर्भर करता है. इसलिए साइट पर काम कर रहे अनुभवी मिस्त्री या इंजीनियर की सलाह के अनुसार दीवार को नम कराना बेहतर है.

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