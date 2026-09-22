ब्लू लहंगे में तमन्ना भाटिया ने 'ठुम्मक ठुम्मक' गाने में लगाई आग, क्या सामंथा को किया कॉपी?

डार्क नेवी-ब्लू लहंगे में कुछ तो ऐसा होता है जो तुरंत सबका ध्यान खींच लेता है, खासकर तब जब उसमें थोड़ी चमक और खूब सारा मूवमेंट हो. तमन्ना भाटिया 'द वन' (The Vvaan) के नए गाने 'ठुम्मक ठुम्मक' में ठीक यही एनर्जी लेकर आई हैं, जिसमें वह सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​के साथ नजर आ रही हैं.

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यह जोशीला गाना फिल्म के मजेदार और रंगीन पहलू को सामने लाता है, लेकिन तमन्ना का फेस्टिव लुक भी लोगों का ध्यान खींच रहा है क्योंकि यह सामंथा रूथ प्रभु के एक पॉपुलर लुक से काफी मिलता-जुलता है.

तमन्ना भाटिया का शानदार अंदाज

इस गाने के लिए, तमन्ना ने गहरे नेवी-ब्लू रंग का लहंगा-चोली पहना, जिसमें ट्रेडिशनल डिटेलिंग और ग्लैमरस डांस-सॉन्ग वाला लुक दोनों का मेल था. उनकी फिटेड चोली में छोटी स्लीव्स और स्कूप नेकलाइन थी, जबकि गहरे नीले बेस पर बारीक सिल्वर-टोन वाली फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी की गई थी. छोटी-छोटी चमकदार सजावटों ने इसमें चमक बढ़ाई, और स्लीव्स व नेकलाइन पर शानदार डिटेलिंग की गई थी.

तमन्ना ने दुपट्टा न लेकर अपने लुक को काफी सिंपल रखा, ताकि एम्ब्रॉयडरी वाली चोली और चमकदार स्कर्ट पर ही सबका ध्यान रहे. उन्होंने इस आउटफिट को स्टेटमेंट सिल्वर-टोन इयररिंग्स और कई सारी चूड़ियों के साथ स्टाइल किया, जिससे डांस-सीक्वेंस के लिए उनका लुक और भी शानदार और जोशीला लग रहा था.

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अपने ब्यूटी लुक के लिए, उन्होंने अपने बालों को खुले और हल्के वेवी (लहरदार) अंदाज में रखा, जिससे भारी सजावट वाले आउटफिट को एक रिलैक्स्ड और ग्लैमरस लुक मिला. उनके मेकअप में आंखों को खास तौर पर उभारा गया था, चेहरे पर हल्का गुलाबी निखार था और होंठों पर नेचुरल शेड था, जिससे आउटफिट से ध्यान हटाए बिना उनका ओवरऑल स्टाइल काफी पॉलिश और आकर्षक लग रहा था.

'ऊ अंतावा' लुक की याद दिलाई?

गहरा नीला रंग, सिल्वर डिटेलिंग और लहंगा-चोली का स्टाइल, इन सब चीजों की तुलना सामंथा रूथ प्रभु के पुष्पा के 'ऊ अंतावा' गाने के काफी चर्चा में रहे लुक से की जा रही है. सामंथा ने भी उस गाने के लिए ऐसा ही नेवी-ब्लू लहंगा-चोली पहना था, हालांकि उनके आउटफिट पर एम्ब्रॉयडरी का डिजाइन अलग था.

उनका स्टाइल ट्रेडिशनल ज्वेलरी पर ज्यादा केंद्रित था, जिसमें सिल्वर झुमके, नोज पिन और चूड़ियों ने उनके लुक को पूरा किया था. वहीं, तमन्ना का वर्शन ज्वेलरी के मामले में थोड़ा सिंपल है, जबकि उन्होंने चमक, मूवमेंट और डांस-सॉन्ग वाले लुक पर ज्यादा जोर दिया है. यह समानता इतनी साफ थी कि फ़ैन्स का ध्यान इस पर गया.

एक फैन ने X पर इस समानता की ओर इशारा करते हुए लिखा, "#ThummakThummak में टैम का कॉस्ट्यूम #Ooantava में सैम के कॉस्ट्यूम जैसा है.'

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