Mangal Nakshatra Parivartan 2026: 24 सितंबर को 'नक्षत्रों के राजा' पुष्य में प्रवेश करेंगे मंगल! 4 राशियों की लगेगी लॉटरी

Mangal Nakshatra Parivartan 2026: वैदिक ज्योतिष जैसे मंगल का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक उसी तरह मंगल का नक्षत्र परिवर्तन भी बहुत ही विशेष होता है. ज्योतिष में ग्रहों के सेनापति मंगल देव को ऊर्जा, साहस, पराक्रम, भूमि और शक्ति का प्रतीक माना जाता है. 24 सितंबर 2026 को मंगल देव पुनर्वसु नक्षत्र से निकलकर पुष्य नक्षत्र (Pushya Nakshatra) में प्रवेश करने जा रहे हैं. वे 17 अक्टूबर तक इसी नक्षत्र में विराजमान रहेंगे.

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ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र को 'नक्षत्रों का राजा' और अत्यंत शुभ व कल्याणकारी माना गया है. इस नक्षत्र के स्वामी न्याय के देवता शनि हैं और इसके देवता बृहस्पति (देवगुरु) हैं. ऐसे में मंगल का पुष्य नक्षत्र में आना ऊर्जा (मंगल), अनुशासन (शनि) और ज्ञान/समृद्धि (गुरु) का एक अद्भुत और शक्तिशाली तालमेल बनाता है.

द्रिक पंचांग के अनुसार, 24 सितंबर से 17 अक्टूबर के दौरान मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन 4 विशेष राशियों के जीवन में सुख, संपत्ति और करियर में बड़ी छलांग लगाने के योग बना रहा है. आइए जानते हैं किन राशियों को मिलेगा मंगल के इस परिवर्तन का सबसे ज्यादा लाभ:

मेष राशि (Aries)

शुभ स्थिति: मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं. पुष्य नक्षत्र में उनका प्रवेश आपके सुख, संपत्ति और पराक्रम में वृद्धि करेगा.

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मिलेगा यह लाभ: यदि आप लंबे समय से प्रॉपर्टी, जमीन-जायदाद या नया वाहन खरीदने का विचार कर रहे थे, तो इस दौरान आपकी यह योजना सफल होगी. कार्यस्थल पर आपके साहस और त्वरित निर्णयों की तारीफ होगी. पुराने पारिवारिक विवाद खत्म होंगे और धन-धान्य की वृद्धि होगी.

कर्क राशि (Cancer)

शुभ स्थिति: मंगल देव आपकी ही राशि में संचार कर रहे हैं और पुष्य नक्षत्र (जिसके स्वामी शनि और देवता गुरु हैं) में जाने से आपकी मानसिक और व्यावहारिक क्षमता मजबूत होगी.

मिलेगा यह लाभ: आपके करियर और व्यवसाय में रुका हुआ काम अचानक गति पकड़ेगा. आपकी नेतृत्व क्षमता में निखार आएगा. यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं या नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, तो यह अवधि बेहद लाभदायक साबित होगी. मान-सम्मान में बढ़ोतरी होगी.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

शुभ स्थिति: मंगल आपकी राशि के स्वामी होकर आपके भाग्य और धर्म भाव को प्रभावित करेंगे.

मिलेगा यह लाभ: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. लंबे समय से अटकी हुई योजनाएं और सरकारी काम आसानी से पूरे होने लगेंगे. नौकरीपेशा जातकों के लिए पदोन्नति (प्रमोशन) और मनचाहे तबादले के योग बन रहे हैं. धार्मिक और व्यावसायिक यात्राएं फलदायी सिद्ध होंगी और अचानक आर्थिक लाभ मिलेगा.

मीन राशि (Pisces)

शुभ स्थिति: पुष्य नक्षत्र के देवता गुरु आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके आय और बुद्धि भाव में शुभता लाएगा.

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मिलेगा यह लाभ: आपकी आय के स्रोतों में वृद्धि होगी. शेयर बाजार, ट्रेडिंग या किसी पुराने निवेश से उम्मीद से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों और युवाओं को बड़ी सफलता मिल सकती है. समाज में आपका कद बढ़ेगा और आर्थिक तंगी पूरी तरह दूर होगी.

मंगल के लिए करें अचूक उपाय

- मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें.

- प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे मंगल ग्रह की शुभ ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है.

- हनुमान जी को गुड़ और भुने हुए चने का भोग लगाएं और इसे प्रसाद के रूप में बांटें.

- महत्वपूर्ण कार्यों पर जाते समय लाल या पीले रंग का रुमाल अपने पास रखें.

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