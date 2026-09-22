scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mangal Nakshatra Parivartan 2026: 24 सितंबर को 'नक्षत्रों के राजा' पुष्य में प्रवेश करेंगे मंगल! 4 राशियों की लगेगी लॉटरी

Mangal Nakshatra Parivartan 2026: ज्योतिष में 24 सितंबर 2026 को ग्रहों के सेनापति मंगल देव पुनर्वसु नक्षत्र से निकलकर 'नक्षत्रों के राजा' पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 17 अक्टूबर तक इसी में विराजमान रहेंगे. तो आइए जानते हैं कि मंगल के नक्षत्र परिवर्तन से किन राशियों को प्रॉफिट होगा.

Advertisement
X
मंगल गोचर 2026 (Photo: ITG)
मंगल गोचर 2026 (Photo: ITG)

Mangal Nakshatra Parivartan 2026: वैदिक ज्योतिष जैसे मंगल का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक उसी तरह मंगल का नक्षत्र परिवर्तन भी बहुत ही विशेष होता है. ज्योतिष में ग्रहों के सेनापति मंगल देव को ऊर्जा, साहस, पराक्रम, भूमि और शक्ति का प्रतीक माना जाता है. 24 सितंबर 2026 को मंगल देव पुनर्वसु नक्षत्र से निकलकर पुष्य नक्षत्र (Pushya Nakshatra) में प्रवेश करने जा रहे हैं. वे 17 अक्टूबर तक इसी नक्षत्र में विराजमान रहेंगे.

ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र को 'नक्षत्रों का राजा' और अत्यंत शुभ व कल्याणकारी माना गया है. इस नक्षत्र के स्वामी न्याय के देवता शनि हैं और इसके देवता बृहस्पति (देवगुरु) हैं. ऐसे में मंगल का पुष्य नक्षत्र में आना ऊर्जा (मंगल), अनुशासन (शनि) और ज्ञान/समृद्धि (गुरु) का एक अद्भुत और शक्तिशाली तालमेल बनाता है.

द्रिक पंचांग के अनुसार, 24 सितंबर से 17 अक्टूबर के दौरान मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन 4 विशेष राशियों के जीवन में सुख, संपत्ति और करियर में बड़ी छलांग लगाने के योग बना रहा है. आइए जानते हैं किन राशियों को मिलेगा मंगल के इस परिवर्तन का सबसे ज्यादा लाभ:

सम्बंधित ख़बरें

Mangal Guru Yuti 2026
18 सितंबर को बनेगा दुर्लभ 'नीचभंग राजयोग'! 5 राशियां पाएंगी पैसा
mangal gochar 2026
मंगल का नीच राशि में गोचर! कल से 4 राशियों पर बरसेगा कहर
MANGAL SHANI
शनि के नक्षत्र में मंगल, 24 सितंबर से इन 4 राशि वालों की पलटेगी तकदीर
mangal gochar 2026
कर्क राशि में मंगल का गोचर! इन 6 राशियों की बदलेगी किस्मत
Mangal Gochar 2026
पुष्य नक्षत्र में मंगल करेंगे धमाल, 5 राशियां जिएंगी राजा की जिंदगी!

मेष राशि (Aries)
शुभ स्थिति: मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं. पुष्य नक्षत्र में उनका प्रवेश आपके सुख, संपत्ति और पराक्रम में वृद्धि करेगा.

Advertisement

मिलेगा यह लाभ: यदि आप लंबे समय से प्रॉपर्टी, जमीन-जायदाद या नया वाहन खरीदने का विचार कर रहे थे, तो इस दौरान आपकी यह योजना सफल होगी. कार्यस्थल पर आपके साहस और त्वरित निर्णयों की तारीफ होगी. पुराने पारिवारिक विवाद खत्म होंगे और धन-धान्य की वृद्धि होगी.

कर्क राशि (Cancer)
शुभ स्थिति: मंगल देव आपकी ही राशि में संचार कर रहे हैं और पुष्य नक्षत्र (जिसके स्वामी शनि और देवता गुरु हैं) में जाने से आपकी मानसिक और व्यावहारिक क्षमता मजबूत होगी.

मिलेगा यह लाभ: आपके करियर और व्यवसाय में रुका हुआ काम अचानक गति पकड़ेगा. आपकी नेतृत्व क्षमता में निखार आएगा. यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं या नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, तो यह अवधि बेहद लाभदायक साबित होगी. मान-सम्मान में बढ़ोतरी होगी.

वृश्चिक राशि (Scorpio)
शुभ स्थिति: मंगल आपकी राशि के स्वामी होकर आपके भाग्य और धर्म भाव को प्रभावित करेंगे.

मिलेगा यह लाभ: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. लंबे समय से अटकी हुई योजनाएं और सरकारी काम आसानी से पूरे होने लगेंगे. नौकरीपेशा जातकों के लिए पदोन्नति (प्रमोशन) और मनचाहे तबादले के योग बन रहे हैं. धार्मिक और व्यावसायिक यात्राएं फलदायी सिद्ध होंगी और अचानक आर्थिक लाभ मिलेगा.

मीन राशि (Pisces)
शुभ स्थिति: पुष्य नक्षत्र के देवता गुरु आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके आय और बुद्धि भाव में शुभता लाएगा.

Advertisement

मिलेगा यह लाभ: आपकी आय के स्रोतों में वृद्धि होगी. शेयर बाजार, ट्रेडिंग या किसी पुराने निवेश से उम्मीद से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों और युवाओं को बड़ी सफलता मिल सकती है. समाज में आपका कद बढ़ेगा और आर्थिक तंगी पूरी तरह दूर होगी.

मंगल के लिए करें अचूक उपाय

- मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें.

- प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे मंगल ग्रह की शुभ ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है.

- हनुमान जी को गुड़ और भुने हुए चने का भोग लगाएं और इसे प्रसाद के रूप में बांटें.

- महत्वपूर्ण कार्यों पर जाते समय लाल या पीले रंग का रुमाल अपने पास रखें. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दीवार का प्लास्टर बार-बार झड़ रहा? अपना लें मिस्त्री की ये 1 आसान ट्रिक, सालों तक नहीं आएगी परेशानी   |
    रूस संसदीय चुनाव: एंटी-वॉर याब्लोको को संसद में नहीं मिली जगह, 355 सीटों पर पुतिन की पार्टी का कब्जा |
    बंगाल की खाड़ी में बना दमदार वेदर सिस्टम... इन राज्यों में IMD का रेड अलर्ट, जानें दिल्ली-UP का हाल |
    ब्लू लहंगे में तमन्ना भाटिया ने 'ठुम्मक ठुम्मक' गाने में लगाई आग, क्या सामंथा को किया कॉपी? |
    'हम चीटिंग का समर्थन नहीं करते, लेकिन...', साहिल केस में IIT बॉम्बे स्टूडेंट फोरम की सफाई |
    UNGA से पहले अमेरिका में सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द, न्यूयॉर्क पहुंच रहे वर्ल्ड लीडर्स |
    Exclusive: लैंसडाउन में अग्निवीरों से मिले NSA अजित डोभाल, ड्रोन ट्रेनिंग से आधुनिक हथियारों तक का देखा लाइव डेमो |
    'धार्मिक आजादी के खिलाफ...' इटली PM मेलोनी के बुर्का-नकाब बैन प्रस्ताव पर AIMPLB नाराज |
    माथे पर तिलक, हाथ में दूर्वा... लालबागचा राजा की भक्ति में लीन शाहरुख खान, बप्पा के चरणों में टेका माथा |
    भारत की बड़ी कामयाबी! ओडिशा तट के पास समुद्र में मिली प्राकृतिक गैस, 'समुद्र मंथन' अभियान के तहत मिला पहला खजाना
    Advertisement