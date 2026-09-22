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120 सोशल मीडिया अकाउंट पर FIR, 3 गिरफ्तार... जमुई कांड पर तगड़ी कार्रवाई

जमुई में नाबालिग लड़के-लड़की से अभद्र व्यवहार और छेड़खानी का वीडियो वायरल करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर करने वाले करीब 120 सोशल मीडिया प्रोफाइल के खिलाफ साइबर थाने में केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने अब तक तीन नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

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घटना के एक दिन बीत जाने के बाद भी मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है. (Photo: Screengrabs)
घटना के एक दिन बीत जाने के बाद भी मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है. (Photo: Screengrabs)

जमुई में नाबालिग लड़के और लड़की के साथ अभद्र व्यवहार मामले में 120 सोशल मीडिया प्रोफाइल पर जमुई के साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है. जमुई के एसपी ने देर रात मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नाबालिग पीड़िता की पहचान दिखाकर वीडियो वायरल करना संगीन अपराध है. वायरल वीडियो मामले में जमुई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है.

एसपी ने देर रात मीडिया से बात करते हुए बताया कि नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर करते हुए वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ साइबर थाने में केस दर्ज किया गया है. पुलिस के अनुसार करीब 120 सोशल मीडिया प्रोफाइल धारकों को मामले में आरोपी बनाया गया है. एसपी विश्वजीत दयाल ने लोगों से अपील की है कि नाबालिग पीड़िता से जुड़े वीडियो को शेयर या वायरल न करें. उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी को जल्द कानून के शिकंजे में लाया जाएगा.

एसपी ने कहा कि जमुई जिले में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी उसकी जानकारी मिलते ही पुलिस के द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए कड़ी कार्रवाई की जा रही है. लेकिन सोशल मीडिया पर नाबालिग पीड़िता की पहचान दिखाकर जो वीडियो को वायरल किया जा रहा है यह पॉक्सो एक्ट की सुसंगत धारा ,आईटी एक्ट की धारा द्वारा संगीन अपराध है. इस संबंध में साइबर थाना में केस दर्ज किया गया है. इसमें 120 ऐसे सोशल मीडिया डिफरेंट साइट पर युवक के प्रोफाइल धारकों पर प्राथमिक की दर्ज की गई है.

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एसपी ने कहा कि लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे नाबालिग के वीडियो और पीड़िता का ख्याल रखें, ऐसे वीडियो को वायरल नहीं करे. पुलिस निष्पक्ष होकर ऐसे मामलों को देख रही है और सख्त कार्रवाई कर रही है. जल्द ही मुख्य आरोपी कानून के शिकंजे में होगा.

अब तक 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार
जमुई में लड़की के साथ दुर्व्यवहार और छेड़खानी का वीडियो वायरल होने के मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर केएस अनुपम ने पुलिस की कार्रवाई की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मामले में अब तक तीन नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों में दो की उम्र 17 से 18 वर्ष के बीच बताई गई है.

ADG ने बताया कि जमुई थाने में BNSS की धारा 128, 74, 75 और POCSO एक्ट की धारा 8 और 12 के तहत मामला दर्ज किया गया है. मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया है, जिसकी निगरानी जमुई SDPO के नेतृत्व में की जा रही है. वायरल वीडियो प्रसारित करने वालों पर भी कार्रवाई.

ADG के मुताबिक घटना जमुई-लखीसराय मुख्य मार्ग से करीब तीन किलोमीटर दूर पहाड़ी इलाके में शाम करीब 6:25 से 6:30 बजे के बीच हुई. पुलिस घटना वाले स्थान पर पेट्रोलिंग व्यवस्था की भी जांच करेगी. उन्होंने बताया कि फिलहाल 7-8 युवकों के नाम सामने आए हैं. जांच में जो भी व्यक्ति इस घटना में शामिल पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी. आरोपियों के आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है.

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