Makar Tarot Rashifal 28 September 2026: कारोबारी सफलता बनी रहेगी, प्रस्तावों की प्राप्ति होगी

मकर

टू आफ पेंटाकल्स

आज का दिन आप के लिए कार्यगति संतुलित व नियंत्रित बनाए रखने में सहयोगी है. आसपास के वातावरण उूर्जावान बनाए रखें. परिवार के लोगों प्रति आदर और स्नेह का भाव रखें. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. पेशेवर विषयों में सफलता पाएंगे. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. कारोबारी अवसर भुनाने का प्रयास होगा. अपनों को साथ लेकर चलने की कोशिश बढ़ाएं.

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घरवालों संग सहयोग बढ़ाएं. विभिन्न मामलों में सहजता रखें. करीबियों की अपेक्षाओं के दबाव में नहीं आएं. जिम्मेदारों से तालमेल बढ़ाएं. घर की साज संवार बढ़ाए रखें. परंपरागत कार्यों को बढ़ावा दें. वाणी व्यवहार असरदार बना रहेगा. वचन निभाने का प्रयास होगा. सभी के साथ सद्भावना बनाए रखें. लक्ष्य वक्त पर पूरे करें.

स्वास्थ्य: खानपान साधारण रहेगा. सहनशील बने रहें. व्यक्तित्व पर बल देंगे. सेहत सामान्य रहेगी.

आर्थिक स्थिति: आर्थिकी मिलीजुली रहेगी. कारोबारी सफलता बनी रहेगी. प्रस्तावों की प्राप्ति होगी.

रिश्ते: सबका सम्मान रखें. करीबियों से भेंट होगी. रिश्तों में सूझबूझ बनाए रखेंगे. संवाद सामान्य रहेगा.

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