scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kanya Tarot Rashifal 28 September 2026: लेन-देन में धैर्य दिखाएं, दोस्तों की मदद से हित साधेंगे

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 28 September 2026: वाणिज्यिक कार्यों मे सहज प्रदर्शन बनाए रहें. लेनदेन में धैर्य दिखाएं. दोस्तों की मदद से हित साधेंगे. कार्यक्षेत्र और तार्किकता बनाए रखेंगे. निजी विषयों में सहजता के साथ आगे बढ़ेंगे. लोभ व प्रलोभन में नहीं आएं. ठगों से बचें.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या
क्वीन आफ वांड्स
आज का दिन आप के लिए प्रभावपूर्ण व्यवहार से कार्यक्षेत्र में उचित स्थिति बनाए रखने में सहयोगी है. लोगों से सकारात्मक चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे. विरोधियों की चालाकियों को पहचानकर उचित प्रत्युत्तर देने का प्रयास रहेगा. जिम्मेदारी से अपना काम करते रहें. नैतिक निर्देशों को अनदेखा न करें. सूझबूझ से कार्य करने की कोशिश रखें. बजट का ध्यान दें.

परिस्थिति पर नियंत्रण बढ़ाएं. व्यावसायिक मामले पक्ष में बनेेंगे. कामकाज में ढिलाई लापरवाही से बचें. वाणिज्यिक कार्यों मे सहज प्रदर्शन बनाए रहें. लेनदेन में धैर्य दिखाएं. दोस्तों की मदद से हित साधेंगे. कार्यक्षेत्र और तार्किकता बनाए रखेंगे. निजी विषयों में सहजता के साथ आगे बढ़ेंगे. लोभ व प्रलोभन में नहीं आएं. ठगों से बचें.

स्वास्थ्य: मौसमी चुनौतियों के प्रति सतर्क रहें. स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाएं. खानपान संतुलित रखें.

सम्बंधित ख़बरें

सभी से बेहतर तालमेल रखेंगे, नेतृत्व में पहल का भाव होगा
बड़ों की सलाह मानेंगे, अहंकार में नहीं आएंगे
आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, व्यावसायिक विषयों में सकारात्मकता बढ़ेगी
अनुभव का लाभ उठाएं, योजनाओं को संतुलित ढंग से आगे बढ़ाएं
दबाव में नहीं आएंगे, व्यवहार में सुधार पाएगा

आर्थिक स्थिति: कारोबार की स्थिति सामान्य बनी रहेगी. समझौतों में सावधान रहें. कौशल व प्रशिक्षण बढ़ाएं.

रिश्ते: घर में अधिक समय दें. विनम्रता से काम लें. करीबी विश्वसनीय रहेंगे. रिश्तों में भरोसा रहेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Singh Tarot Rashifal 28 September 2026: सभी से बेहतर तालमेल रखेंगे, नेतृत्व में पहल का भाव होगा |
    Kark Tarot Rashifal 28 September 2026: बड़ों की सलाह मानेंगे, अहंकार में नहीं आएंगे |
    Mithun Tarot Rashifal 28 September 2026: आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, व्यावसायिक विषयों में सकारात्मकता बढ़ेगी |
    Vrishabh Tarot Rashifal 28 September 2026: अनुभव का लाभ उठाएं, योजनाओं को संतुलित ढंग से आगे बढ़ाएं |
    Mesh Tarot Rashifal 28 September 2026: दबाव में नहीं आएंगे, व्यवहार में सुधार पाएगा |
    Career Rashifal 28 September 2026 (करियर राशिफल): कुंभ राशि वाले लेनदेन को गति देंगे, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Aaj ka Love Rashifal 28 September 2026: मीन राशि वाले को आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Arthik Rashifal 28 सितंबर 2026: मीन राशि वाले सुविधाएं बढ़ाएंगे, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 28 सितंबर 2026: आज 28 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि |
    Aaj ka Rashifal 28 सितंबर 2026: मिथुन राशि वाले खर्चों को कंट्रोल करें, जानें क्या कहती है आपकी राशि
    Advertisement