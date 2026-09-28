Vrishchik Tarot Rashifal 28 September 2026: स्वास्थ्य संकेतों को अनदेखा न करें, जांच बनाए रखें

वृश्चिक

द मून

आज का दिन आप के लिए दोहरे नजरिए से बचने एवं संशय में रहकर कार्य न करने का संकेतक है. सूझबूझ से हल मामलों का निकालें. अनुबंधों में जल्दबाजी न दिखाएं. नजदीकी लोगों में सहकारिता का भाव बनाए रहें. औरों से किया वादा पूरा करें. चर्चा में भावनात्मक मजबूती दिखाएं. व्यक्तिगत मामलों पर पकड़ बनाए रखें. व्यवहार में स्पष्टता बनाए रहें.

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कारेाबार साधारण बना रहेगा. विपक्ष सक्रियता बढ़ाएगा. निर्णय लेने में अधिकारियों से सामंजस्य बिठाएं. व्यवस्था के प्रति सहजता बढ़ाएं. करीबी मददगार रहेंगे. अनुभवियों से सलाह बनाए रखें. संतुलित संयमित गति से आगे बढ़ें. कार्यों में पहल बनाए रखें. एक दूसरे की मदद का भाव बढ़ाएं. जिद व अहंकार की स्थिति में नहीं आएं.

स्वास्थ्य: मौसमी सावधानी बढ़ाएं. सेहत पर ध्यान दें. स्वास्थ्य संकेतों को अनदेखा न करें. जांच बनाए रखें.

आर्थिक स्थिति: वाणिज्यिक पक्ष संतुलित बनाए रखें. विविध मामलों में रुटीन संवारें प्रबंध बेहतर बनाए रखें.

रिश्ते: घरवालों की बात पर ध्यान दें. अपनों को अनसुना न करें. सहज रिश्ते बनाए रखें. विरोध न बढ़ाएं.

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