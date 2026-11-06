scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

महाराष्ट्र के कोल्हापुर में तेज रफ्तार कार का कहर, बाइक सवार को टक्कर मारकर फरार हुआ चालक-VIDEO

महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के इचलकरंजी में तेज रफ्तार टाटा पंच कार ने बाइक सवार सुशांत शेवाले को पीछे से टक्कर मार दी. हादसे के बाद चालक घायल की मदद करने के बजाय फरार हो गया. पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है. शिवाजीनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है और मामले की जांच जारी है.

Advertisement
X
मौके से फरार हुआ कार चालक.(Photo: Screengrab)
मौके से फरार हुआ कार चालक.(Photo: Screengrab)

महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में हिट एंड रन का मामला सामने आया है. इचलकरंजी के पास कबनूर चौक पर तेज रफ्तार टाटा पंच कार ने बाइक सवार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. हादसे के बाद कार चालक घायल को अस्पताल पहुंचाने के बजाय मौके से फरार हो गया. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है.

दरअसल, यह घटना सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, खोतवाड़ी निवासी सुशांत शेवाले इचलकरंजी-कबनूर मार्ग से बाइक पर जा रहे थे. इसी दौरान कबनूर चौक पर शिरढोण निवासी आशिष माणगावे की टाटा पंच कार ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी.

यह भी पढ़ें: कोल्हापुर में 1000 फीट गहरी खाई में मिली इंजीनियरिंग छात्रा की लाश, बॉयफ्रेंड गिरफ्तार

सम्बंधित ख़बरें

Kolhapur Theft Case
Maharashtra में चाचा का सोना चुराकर भतीजे ने खरीदी Thar
Mahindra Thar
चाचा के घर चोरी कर भतीजे ने खरीदी THAR, पूजा में बुलाया तो खुला राज
Kolhapur Murder Case busted
1000 फीट गहरी खाई में मिली छात्रा की लाश, बॉयफ्रेंड गिरफ्तार
Kolhapur girlfriend Killed by Pushing into Gorge Over Relationship Dispute
महाराष्ट्र में फिर केतन जैसा हत्याकांड, प्रेमी ने प्रेमिका को खाई में धकेला
कोल्हापुर में पंचगंगा नदी परिसर के पास 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया है (Photo: ITG)
बाग में खेलने के बहाने 5 साल की बच्ची को ले गया, फिर...

टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार घायल हो गए. हादसे के बाद कार चालक ने रुककर उनकी मदद नहीं की और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के बजाय वहां से भाग निकला. घायल सुशांत शेवाले का इलाज चल रहा है.

CCTV में कैद हुई टक्कर, पुलिस में शिकायत

हादसे का पूरा घटनाक्रम पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. फुटेज में कार की टक्कर और उसके बाद चालक के मौके से निकलने की घटना कैद हुई है. वीडियो सामने आने के बाद यह मामला चर्चा में है.

Advertisement

इस संबंध में शिवाजीनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की जा रही है.

इचलकरंजी-कबनूर मार्ग पर सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल

इस घटना ने एक बार फिर वाहन चालकों की जिम्मेदारी और सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. इचलकरंजी-कबनूर मार्ग पर पहले भी गंभीर सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं.

बीते सितंबर में इसी रास्ते पर गड्ढे से बचने की कोशिश में एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी. उस हादसे में 16 साल के दो छात्र गंभीर रूप से घायल हुए थे. लगातार हो रही दुर्घटनाओं के चलते इस मार्ग पर सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    महाराष्ट्र के कोल्हापुर में तेज रफ्तार कार का कहर, बाइक सवार को टक्कर मारकर फरार हुआ चालक-VIDEO |
    ट्रंप के खिलाफ तीसरे महाभियोग की तैयारी? देखें डेमोक्रेटिक पार्टी का क्या है प्लान |
    MP विधानसभा का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से, 5 दिन चलेगी कार्यवाही; कांग्रेस ने सरकार को घेरा |
    पटना में पुलिस एनकाउंटर में 3 अपराधी ढेर, परिजनों ने अस्पताल में काटा हंगामा |
    MP की मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी का होगा विस्तार, 250 हेक्टेयर में बनेगी विंध्य वन और साउथ अफ्रीकन सफारी |
    Motichoor Laddoo: बाजार की मिठाई को कहें बाय! दिवाली पर 2 कप बेसन और देसी घी से बनाएं दानेदार मोतीचूर के लड्डू, बनेंगे बाजार से भी टेस्टी |
    भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कैसे सबसे बड़े इंजन बने त्योहार? देखें ब्लैक & व्हाइट |
    राजस्थान: बेटे की मर्जी से नहीं डाला वोट तो लाठी से पीटकर ली मां की जान |
    अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की 25 नवंबर को शादी, कई एकड़ में बनेगा पंडाल; घुड़दौड़ से लेकर विदेशी फूलों तक की तैयारी |
    उज्जैन की गिर गाय 'राधा' ने बनाया MP में रिकॉर्ड, रोज देती है 19.760 लीटर दूध; 9 नवंबर को CM करेंगे सम्मानित
    Advertisement