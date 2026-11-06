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Motichoor Laddoo: बाजार की मिठाई को कहें बाय! दिवाली पर 2 कप बेसन और देसी घी से बनाएं दानेदार मोतीचूर के लड्डू, बनेंगे बाजार से भी टेस्टी

Motichoor Laddoo: अगर आप भी दिवाली पर बाजार की मिठाई खरीदने की सोच रहे हैं तो रुक जाएं. यहां हम आपको घर पर ही बिलकुल हलवाई स्टाइल दानेदार मोतीचूर के लड्डू बनाने का तरीका बता रहे हैं.

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मोतीचूर लड्डू (Photo: ITG)
मोतीचूर लड्डू (Photo: ITG)

दीवाली का पावन पर्व हो और मुंह मीठा करने के लिए मोतीचूर के लड्डू न हों, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. सुनहरे और मोतियों जैसे बारीक दानों वाले ये लड्डू बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी के ऑल-टाइम फेवरेट होते हैं. लेकिन बाजार में मिलने वाली मिठाइयों में मिलावट और लो-क्वालिटी के तेल/रंग का इस्तेमाल होने का डर रहता है.

इस बार दिवाली के खास मौके पर बाजार से महंगी मिठाई खरीदने के बजाय, घर पर सिर्फ 2 कप बेसन और शुद्ध देसी घी से बिल्कुल हलवाई जैसे दानेदार, जूसी और मुंह में घुल जाने वाले मोतीचूर के लड्डू बनाएं. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि और सीक्रेट टिप्स.

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बेसन: 2 कप (बारीक पिसा हुआ)

चीनी: 2 कप

पानी: 1.5 कप

हरी इलायची पाउडर: 1 छोटा चम्मच

खरबूजे के बीज : 1 बड़ा चम्मच

खाने योग्य पीला या केसरिया रंग: 2-3 बूंदें

तलने के लिए: शुद्ध देसी घी या रिफाइंड तेल

मोतीचूर और परफेक्ट जूसी बनाने की सीक्रेट ट्रिक्स:

घोल की सही कंसिस्टेंसी: मोतीचूर की बारीक बूंदी बनाने के लिए बेसन का घोल न तो बहुत गाढ़ा होना चाहिए और न ही बहुत पतला (यह डोसा बैटर से थोड़ा पतला होना चाहिए).

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चाशनी की चाशनी: लड्डू के लिए चाशनी एक तार की नहीं बल्कि चिपचिपी (चिपचिपी चाशनी, जैसे शहद होती है) होनी चाहिए. अगर चाशनी ज्यादा गाढ़ी होगी तो लड्डू कड़क हो जाएंगे, और पतली होगी तो लड्डू बिखर जाएंगे.

बनाने की विधि:

एक बड़े बाउल में 2 कप बेसन लें. इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए विस्क (Whisk) की मदद से अच्छी तरह फेंट लें ताकि कोई गांठ न रहे. इसमें पीला फूड कलर मिलाकर चिकना घोल तैयार कर लें.

एक कढ़ाई में घी/तेल गरम करें. बारीक छेद वाले झारे को कढ़ाई के ऊपर पकड़ें और उसपर बेसन का घोल डालें. बूंदें अपने आप तेल में गिरकर छोटी-छोटी बूंदी बन जाएंगी. बूंदी को हल्का सेककर (कड़क नहीं करना है) तेल से बाहर निकाल लें.

एक अलग बर्तन में 2 कप चीनी और 1.5 कप पानी डालकर गैस पर रखें. जब चीनी घुल जाए और चाशनी चिपचिपी हो जाए, तब इसमें इलायची पाउडर मिला दें.

अब तली हुई सारी बूंदी को गरम चाशनी में डाल दें. साथ ही खरबूजे के बीज भी मिला दें. बर्तन को ढककर 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि बूंदी चाशनी को अच्छी तरह अपने अंदर सोख ले.

जब मिश्रण थोड़ा ठंडा (हाथ लगाने लायक) हो जाए, तब हाथों में थोड़ा पानी या घी लगाकर छोटे-छोटे गोल आकार के लड्डू बांध लें.

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आपकी बेहद स्वादिष्ट, जूसी और दानेदार मोतीचूर के लड्डू तैयार हैं! इन्हें एयर-टाइट डिब्बे में भरकर स्टोर करें और त्योहार का आनंद लें.

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