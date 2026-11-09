नीचे किराना दुकान, ऊपर सो रहा था परिवार... दीपावली की रात आग ने बुझा दिए 6 चिराग

महाराष्ट्र के धाराशिव जिले के येडशी गांव में दीपावली की रात एक हृदयविदारक हादसा हुआ. सोमवार की मध्यरात्रि करीब ढाई बजे एक किराना दुकान में भीषण आग लग गई. जिससे दुकान के ऊपर स्थित मकान में रह रहे एक ही परिवार के छह सदस्यों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना से पूरे गांव में शोक व्याप्त है.

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मृतकों की पहचान उत्तम त्र्यंबक करंडे, चंद्रकला उत्तम करंडे, गोविंद उत्तम करंडे, ज्योति गोविंद करंडे, गायत्री गोविंद करंडे और सिद्धि गोविंद करंडे के रूप में हुई है. बताया जाता है कि आग मध्यरात्रि में लगी और देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया. प्राप्त प्रारंभिक जानकारी के अनुसार येडशी गांव में गोविंद भाऊ करंडे और उत्तम करंडे की किराना दुकान में अचानक आग लग गई.

दुकान के ऊपरी हिस्से में करंडे परिवार रहता था. रात का समय होने के कारण परिवार के सदस्यों को संभलने का अवसर नहीं मिला. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और दुकान का सामान व ऊपरी मंजिल पर स्थित मकान आग की चपेट में आ गया. इस हादसे में घर में मौजूद कुल 7 लोगों में से 6 की मौत हो गई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दो लोगों की झुलसने से, जबकि चार लोगों की दम घुटने से मृत्यु हुई है. परिवार की कृष्णा नामक एक सदस्य इस हादसे में बच गई. उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

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दमकल कर्मियों ने आग बुझाने के लिए की मशक्कत

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय नागरिकों ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया. धाराशिव, कलंब और तुलजापुर से दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचीं. आग पर काबू पाने और मकान में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए दमकल कर्मियों ने काफी प्रयास किए. हालांकि, इस दुर्घटना में छह लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी.

फिलहाल आग लगने का वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है. प्रारंभिक तौर पर घर में जलाए गए दीपक से आग लगने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस और प्रशासन की ओर से मामले की जांच की जा रही है.

विधायकों ने घटनास्थल का किया निरीक्षण

हादसे की जानकारी मिलते ही विधायक राणा जगजीतसिंह पाटिल और विधायक कैलास पाटिल ने सुबह घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने संबंधित अधिकारियों से घटना की जानकारी ली. करंडे परिवार के छह सदस्यों की मौत से येडशी गांव में शोक की लहर है. घटना के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए गांव के व्यापारियों ने बाजारपेठ बंद रखने का निर्णय लिया है.

वहीं सभी छह मृतकों का अंतिम संस्कार सोमवार, 9 नवंबर 2026 को दोपहर 2 बजे येडशी स्थित सार्वजनिक श्मशानभूमि में किया जाएगा. दीपावली जैसे आनंद के पर्व पर एक ही परिवार के छह सदस्यों की असमय मृत्यु से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है. इस हृदयविदारक घटना से हर कोई स्तब्ध है.

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