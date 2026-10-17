scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आंखों के सामने पत्नी पर झपटा बाघ, बेबस पति चाहकर भी नहीं बचा सका जान... महाराष्ट्र में खौफनाक घटना

महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में ताडोबा-अंधारी बाघ परियोजना के बफर क्षेत्र में बाघ के हमले में 45 वर्षीय महिला उषा अंकुश गुरुनुले की मौत हो गई. शुक्रवार, 16 अक्टूबर को वह अपने पति के साथ जंगल से सटे खेत में धान की सिंचाई करने गई थीं. इसी दौरान बाघ ने उन पर हमला कर दिया.

Advertisement
X
महिला, जिसे पति के सामने उठा ले गया बाघ. (Photo: Screengrabs)
महिला, जिसे पति के सामने उठा ले गया बाघ. (Photo: Screengrabs)

महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के ताडोबा-अंधारी बाघ परियोजना के बफर क्षेत्र में बाघ के हमलों का खतरा एक बार फिर सामने आया है. यहां शुक्रवार, 16 अक्टूबर को पलसगांव वन परिक्षेत्र के खेत में काम कर रही 45 वर्षीय महिला पर बाघ ने अचानक हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया, सबसे दर्दनाक बात यह है कि महिला का पति सामने ही मौजूद था, लेकिन वह अपनी पत्नी को बाघ के चंगुल से बचा नहीं सका. 

इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है. मृतका की पहचान 45 वर्षीय उषा अंकुश गुरुनुले के रूप में हुई है. यह घटना वन क्षेत्र के कक्ष क्रमांक 559, पीएफ 1000 परिसर में हुई. प्राप्त जानकारी के अनुसार उषा गुरुनुले सोयाबीन की कटाई का काम पूरा कर घर लौटी थीं. इसके बाद वह अपने पति अंकुश गुरुनुले के साथ धान की फसल को पानी देने जंगल से सटे खेत में गई. पति डीजल इंजन के पास पानी की व्यवस्था कर रहे थे, जबकि उषा खेत में काम करने में जुटी थीं. 

इसी दौरान घात लगाए बैठे बाघ ने अचानक उन पर हमला कर दिया और उन्हें घसीटते हुए जंगल की ओर ले जाने लगा. पत्नी को बाघ के हमले में फंसा देख पति ने शोर मचाकर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन बाघ ने उषा की गर्दन पर हमला कर दिया. इस हमले में उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई.

सम्बंधित ख़बरें

tukaram mundhe
महाराष्ट्र FDA का एक्शन, अनपैक्ड मसालों की बिक्री पर रोक
Yo Yo Honey Singh News
बुरे फंसे हनी सिंह, महाराष्ट्र साइबर सेल से समन, होगा बड़ा एक्शन!
Maharashtra forms committee for MPSC recruitment reforms.
MPSC में सुधार के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बनाई समिति, तुकाराम मुंढे बने सचिव
Thane Human Egg Sale Racket
ठाणे में ह्यूमन एग्स की अवैध बिक्री मामले में ED की छापेमारी
CJP प्रदर्शन पर क्यों भड़के मुंबई के व्यापारी? जानें...
Advertisement

घटना से दहशत में किसान
घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ओर पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और पंचनामा कर महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. इस दर्दनाक घटना ने जंगल से सटे खेतों में काम करने वाले किसानों और खेतिहर मजदूरों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. खेती के मौसम में किसान अपनी फसलों की देखभाल और सिंचाई के लिए खेतों में जाने को मजबूर हैं.

ऐसे में बाघ के हमले का खतरा उनके लिए जानलेवा साबित हो रहा है. घटना के बाद पलसगांव क्षेत्र के ग्रामीणों में भय का माहौल है. ग्रामीणों ने वन विभाग से जंगल से सटे खेतों में नियमित गश्त बढ़ाने, संवेदनशील स्थानों पर निगरानी मजबूत करने व किसानों को समय रहते सतर्क करने के लिए प्रभावी व्यवस्था लागू करने की मांग की है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    CJP प्रोटेस्ट पर भारत से सवाल करें रुबियो, 6 अमेरिकी सांसदों ने लिखी चिट्ठी |
    30 फीट की ऊंचाई, कॉकरोच और आतिशबाजी... दिल्ली की रामलीला में तैयार हो रहे अनोखे पुतले की कहानी |
    इंजर्ड ऋषभ पंत टीम में, मोहम्मद शमी से क्या है दिक्कत? न्यूजीलैंड दौरे के लिए टीम सेलेक्शन पर उठे सवाल |
    सर्दियों में रूम हीटर या ब्लोअर, रातभर चलाने से पहले जान लें कौन है बेहतर! |
    बिहार में शराब तस्करी का गजब जुगाड़! ऊपर मुर्गी फार्म, नीचे बना रखा था बीयर का तहखाना- VIDEO |
    अनिरुद्ध रविचंदर की दुल्हन बनेंगी IPL टीम की मालकिन काव्या मारन, शादी की डेट आई सामने, तेलंगाना CM को मिला न्योता |
    AI का जाल और आरोपी गिरफ्तार! पुलिस ने डेटिंग ऐप का किया इस्तेमाल |
    दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, बस ने खोया कंट्रोल, खाई में गिरी |
    न्यूजीलैंड दौरे के लिए शुभमन ग‍िल पहले 3 वनडे के कप्तान, आखिरी 2 में श्रेयस अय्यर संभालेंगे कमान... BCCI ने क्यों लिया 2 टीम का फैसला? |
    प्रदर्शन में कोई गुस्से में, तो कोई शांत... दिल्ली पुलिस के वीडियो में दिखा सब्र का असली मतलब
    Advertisement