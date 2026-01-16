scorecardresearch
 
BMC Election Results 2026: BMC में BJP का होगा मेयर, सपा-ओवैसी ने चौंकाया... शरद पवार की NCP एक सीट पर सिमटी

aajtak.in | नई दिल्ली | 17 जनवरी 2026, 10:51 AM IST

BMC Mumbai Nagar Nigam Chunav Parinam 2026 Live Updates: महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निगमों के चुनाव नतीजों में बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को बंपर जीत मिली है. वहीं, बीएमसी की बात करें तो बीजेपी और शिवसेना ने बहुमत हासिल कर लिया है. बीएमसी चुनाव नतीजों से ठाकरे ब्रदर्स को तगड़ा झटका लगा है.

महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निगमों के चुनाव परिणामों में बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने बंपर जीत हासिल की है.

वहीं सिर्फ बीएमसी चुनाव की बात करें तो यहां कुल 227 सीट हैं. महायुति (बीजेपी और शिंदे गुट) ने कुल 118 सीटें जीती हैं, जो BMC में बहुमत के आंकड़े से चार सीटें ज़्यादा हैं. शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और एमएनएस का गठबंधन बुरी तरह पिछड़ गया.

गौरतलब है कि ये नगर निगम चुनाव नौ साल बाद कराए गए हैं. 15 जनवरी को हुए मतदान में कुल 46 से 50 प्रतिशत के बीच वोटिंग दर्ज की गई थी. बीएमसी की 227 सीटों के लिए कुल 2,516 उम्मीदवार मैदान में थे.

BMC के फाइनल नतीजे- 

10:51 AM (55 मिनट पहले)

BMC चुनाव में वो वार्ड, जहां कांग्रेस ने 7 वोटों से बीजेपी उम्मीदवार को हराया

Posted by :- Nitin

मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव में कुछ वार्ड में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए. संताक्रूज में वार्ड नंबर 90 में जीत और हार के बीच फर्क सिर्फ 7 वोटों का रहा. यहां कांग्रेस उम्मीदवार ने बाजी मार ली और बीजेपी को निराशा हाथ लगी. BMC चुनाव में ये सबसे करीबी मुकाबला माना जा रहा है. वार्ड नंबर 90 (H/East), संताक्रूज में कांग्रेस उम्मीदवार एडवोकेट ट्यूलिप ब्रायन मिरांडा ने बीजेपी उम्मीदवार ज्योति अनिल उपाध्याय को सिर्फ 7 वोटों से हरा दिया. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, कांग्रेस उम्मीदवार ट्यूलिप मिरांडा को कुल 5,197 वोट मिले. जबकि बीजेपी की ज्योति उपाध्याय को 5,190 वोट मिले. यहां पढ़ें पूरी खबर...

10:04 AM (एक घंटा पहले)

BMC चुनाव में 'ठाकरे ब्रदर्स' की दुर्गति की वजह क्या रही, अब भाइयों के सामने हैं 5 सवाल

Posted by :- Nitin

देश ही नहीं पूरे एशिया की सबसे अमीर और बड़ी महानगर पालिका बीएमसी में पहली बार बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है. सिर्फ बीएमसी ही नहीं महायुति ने महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में 25 निगमों में भगवा परचम लहराकर ठाकरे बंधुओं के साथ पूरे विपक्ष सफाया कर दिया है. अब सवाल ये कि बाला साहेब की विरासत का क्या होगा. राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स का क्या होगा. बीएमसी चुनाव के नतीजों के मायने समझने की कोशिश करते हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

9:20 AM (2 घंटे पहले)

राजनीतिक परिवारों के लिए सबक है ठाकरे ब्रदर्स और पवार परिवार की हार

Posted by :- Nitin

महाराष्ट्र में बीएमसी सहित 29 नगर निगम चुनावों में बीजेपी गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई प्रमुख शहरों में जीत हासिल की है. यह जीत एकनाथ शिंदे और बीजेपी गठबंधन की रणनीति का नतीजा है, जबकि ठाकरे ब्रदर्स के एक साथ आने के बावजूद शिवसेना (यूबीटी) अपना आखिरी किला नहीं बचा सकी. पुणे में भी बीजेपी विजयी रही, जहां उसने शरद पवार और अजित पवार की जोड़ी को सियासी मात दी है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

9:17 AM (2 घंटे पहले)

BMC में BJP-शिंदे के हाथ सत्ता की चाबी, ढाई दशक बाद ढहा ठाकरे परिवार का अभेद्य किला

Posted by :- Nitin

मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव में सभी 227 वार्डों के नतीजे घोषित हो चुके हैं और मुंबई की सियासत की तस्वीर बदल गई है. करीब ढाई दशक से ठाकरे परिवार का गढ़ मानी जाने वाली BMC में इस बार भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. बीजेपी और शिंदे सेना ने 118 सीटों पर जीत हासिल की. जबकि बहुमत के लिए 114 सीटों पर जीत जरूरी थी. यहां पढें पूरी खबर...

7:08 AM (4 घंटे पहले)

महाराष्ट्र निकाय में खिला 'कमल', सच हुई अटल बिहारी वाजपेयी की 46 साल पुरानी भविष्यवाणी...

Posted by :- Nitin

मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के पहले अधिवेशन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो भविष्यवाणी की थी, वह महाराष्ट्र की राजनीति में अब पूरी होती दिख रही है. देश में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार, 20 राज्यों में एनडीए की सरकार और अब महाराष्ट्र में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत ने इसे और मजबूत कर दिया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...
 

7:04 AM (4 घंटे पहले)

महाराष्ट्र निकाय चुनाव में BJP की आंधी, BMC में ठाकरे ब्रदर्स को हराया

Posted by :- Nitin

महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं. मुंबई के सभी 227 वार्डों के चुनाव परिणाम आधी रात के आसपास घोषित किए गए. बीजेपी ने 89 सीटें जीतीं और उसकी सहयोगी शिवसेना ने 29 सीटें अपने नाम कीं, जबकि शिवसेना (यूबीटी) को 65 और एमएनएस को छह सीटें मिलीं. वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को 24 सीटें, AIMIM को 8, एनसीपी को 3, समाजवादी पार्टी को 2 और एनसीपी (एसपी) को सिर्फ एक सीट मिली है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

3:19 AM (8 घंटे पहले)

अकोला: चुनाव जीतते ही बीजेपी के कॉर्पोरेटर पर जानलेवा हमला

Posted by :- Vishnu Rawal

चुनावी जीत की खुशी अकोला में हिंसा में बदल गई. नतीजों के ऐलान के बाद बीजेपी के नवनिर्वाचित नगरसेवक शरद तुरकर पर चाकू से हमला हुआ, जिससे सियासी तनाव भड़क उठा. पार्टी के भीतर गुटबाजी से जुड़ा यह विवाद पथराव और पुलिस लाठीचार्ज तक जा पहुंचा. पूरी खबर क्लिक कर पढ़ें
 

2:38 AM (9 घंटे पहले)

महाराष्ट्र निकाय चुनाव: बीजेपी को 1,400 सीट

Posted by :- Vishnu Rawal

महाराष्ट्र निकाय चुनाव में 2,868 में से 2,833 सीटों के नतीजे आ गए हैं. इसमें
बीजेपी-1,400
शिवसेना- 397
कांग्रेस- 324
एनसीपी- 160
शिवसेना-यूबीटी- 153 सीटें

1:02 AM (10 घंटे पहले)

BMC चुनाव के फाइनल नतीजे आए, BJP को 89 सीट

Posted by :- Vishnu Rawal

बीएमसी चुनाव के फाइनल नतीजे आ गए हैं. महायुति ने कुल 118 सीटें जीती हैं, जो BMC में बहुमत के आंकड़े से चार सीटें ज़्यादा हैं.
BJP BMC में सरकार बनाने के लिए शिवसेना शिंदे गुट के साथ गठबंधन करेगी. क्या शिंदे इसका इस्तेमाल शिवसेना मेयर पद मांगने के लिए मोलभाव के तौर पर करेंगे, ये आगे पता चलेगा.

BMC के फाइनल नतीजे

BJP- 89
SS- 29
UBT- 65
Congress- 24
AIMIM- 08
MNS-06
NCP-03
NCP-SP-01
Samajwadi party- 02

11:12 PM (12 घंटे पहले)

महायुति ने 114 सीटें जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार किया

Posted by :- Anurag

मुंबई नगर निगम चुनाव के 221 सीटों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं और इसके साथ ही बीएमसी की सत्ता को लेकर तस्वीर साफ हो गई है. घोषित परिणामों के अनुसार बीजेपी ने 87 सीटों पर जीत दर्ज की है और एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है. 

बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने कुल 114 सीटें जीत ली हैं. बीएमसी में बहुमत का आंकड़ा 114 ही माना जाता है, ऐसे में महायुति ने ठीक बहुमत हासिल कर लिया है.
 

10:39 PM (13 घंटे पहले)

कल मातोश्री पर उद्धव ठाकरे से मिलेंगे सभी विजयी उम्मीदवार

Posted by :- Anurag

शिवसेना (यूबीटी) के जीते हुए उम्मीदवारों को मातोश्री बुलाया गया है. पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने उन्हें बधाई देने के लिए बुलाया है.
 

10:08 PM (13 घंटे पहले)

बीएमसी चुनावों में उद्धव-राज की साख गिरी

Posted by :- Anurag

महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव और बीएमसी चुनाव के परिणामों ने साफ़ कर दिया है कि जनता ठाकरे ब्रांड को पूरी तरह से नकार दिया है. महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रांड की दुर्गति हो गई है. यहां पढ़ें पूरा लेख - ठाकरे ब्रांड की दुर्गति, आत्मघाती साबित हुआ 'ह‍िंदुत्‍व' से समझौता
 

9:47 PM (13 घंटे पहले)

संजय राउत ने एकनाथ शिंदे को बताया जयचंद

Posted by :- Anurag

महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में रुझानों से साफ संदेश मिल रहा है कि बीजेपी गठबंधन ने कमाल कर दिया है. वहीं, शिवसेना (यूबीटी) कुछ खास नहीं कर सकी. संजय राउत ने एकनाथ शिंदे पर हमला बोला है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना का जयचंद नही बनते तो मुंबई में बीजेपी का मेयर कभी नही बनता! मराठी जनता शिंदे को जयचंद के तौर पर याद रखेगी.'

9:32 PM (14 घंटे पहले)

बीजेपी 88 सीटों के साथ सबसे आगे, महायुति ने बहुमत पार किया

Posted by :- Anurag

मुंबई नगर निगम चुनाव के रुझानों में बीजेपी 88 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. शिवसेना (यूबीटी) को 65 और शिवसेना शिंदे गुट को 28 सीटें पर बढ़त बनाई हुई है. महायुति गठबंधन ने कुल 116 सीटों पर बढ़त हासिल कर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है.
 

8:45 PM (15 घंटे पहले)

ठाकरे ब्रदर्स पर क्या बोले Axis My India के एमडी प्रदीप गुप्ता?

Posted by :- Anurag

ठाकरे ब्रदर्स ने बीएमसी चुनाव में संतोषजनक प्रदर्शन किया है. ठाकरे बंधुओं और एनसीपी-एसपी गठबंधन  80 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है. यहां पढ़ें पूरी खबर - BMC में हार के बावजूद ठाकरे ब्रदर्स ने बचा ली साख, ऐसा क्यों बोले Axis My India के एमडी प्रदीप गुप्ता

8:32 PM (15 घंटे पहले)

BMC चुनाव में कांग्रेस ने 23 सीटों पर दर्ज की जीत

Posted by :- Anurag

बीएमसी चुनाव में कांग्रेस ने 23 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है. इन सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है.

कांदिवली (ई) | इंक | 28 | डॉ अजंता यादव

मलाड पश्चिम | इंक | 33 | क़मरजहां मो. मोईन सिद्दीकी

मलाड पश्चिम | इंक | 34 | हैदर असलम शेख

मलाड पश्चिम | इंक | 48 | रफीक इलियास शेख

मलाड पश्चिम | इंक | 49 | संगीता कोली

वर्सोवा | इंक | 61 | दिव्या अवनीश सिंह

अंधेरी पश्चिम | इंक | 66 | मेहर मोहसिन हैदर

कलिना | इंक | 90 | सलाह. ट्यूलिप मिरांडा

बांद्रा पूर्व | इंक | 92 | मो. इब्राहिम मो. इक़बाल क़ुरैशी

बांद्रा (पश्चिम) | इंक | 102 | रहबर (राजा) सिराज खान

भांडुप | इंक | 110 | आशा सुरेश कोपरकर

चेंबूर | इंक | 150 | वैशाली अजित शेडकर

चांदीवली | इंक | 162 | खान मो. आमिर आरिफ

कलिना | इंक | 165 | मो. अशरफ आज़मी

कलिना | इंक | 167 | डॉ. समन अरशद आज़मी

सायन | इंक | 179 | आयशा सुफियान वनु

धारावी | इंक | 183 | आशा दीपक काले

धारावी | इंक | 184 | साजिदा बी बब्बू खान

भायखला | इंक | 211 | खान मो. वक़ूर नासिर अहमद

मुंबादेवी | इंक | 213 | नसीमा जावेद जुनेजा

मुंबादेवी | इंक | 216 | राजश्री महेश भाटनकर

मुंबादेवी | इंक | 223 | ज्ञानराज यशवन्त निकम

कोलाबा | इंक | 224 | रुखसाना अमीन पारक

8:29 PM (15 घंटे पहले)

बीजेपी समर्थकों और कार्यकर्ताओं का जश्न जारी

Posted by :- Anurag

नगर निकाय चुनाव परिणाम आते ही मुंबई में बीजेपी समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं. ढोल-नगाड़ों के साथ जश्न मना रहे हैं. 

 

8:17 PM (15 घंटे पहले)

Ajit Pawar on Civic Polls Results: अजित पवार बोले - जनता का फैसला सर्वोपरि, परिणाम स्वीकार

Posted by :- Anurag

महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव के नतीजों पर उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार ने जनता के फैसले को सर्वोपरि बताया है. उन्होंने विजयी उम्मीदवारों को बधाई दी और सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं. साथ ही, जहां अपेक्षित सफलता नहीं मिली, वहां जनता का भरोसा दोबारा जीतने के लिए और जिम्मेदारी से काम करने का भरोसा जताया.

 

8:13 PM (15 घंटे पहले)

रात 8 बजे तक बीजेपी 84 सीटों पर आगे, शिवसेना (यूबीटी) 63 पर कायम

Posted by :- Anurag

बीएमसी चुनाव पर चुनाव आयोग के आधिकारिक रुझानों के अनुसार रात 8 बजे तक बीजेपी सबसे आगे चल रही है. बीजेपी 84 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. शिवसेना (यूबीटी) 63 सीटों पर आगे है, जबकि शिंदे गुट 26 सीटों पर कायम है. कांग्रेस 23, एमआईएम 8 और एमएनएस 6 सीटों पर आगे चल रही है.
 

7:48 PM (15 घंटे पहले)

नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की बढ़त, चित्रा वाघ बोलीं- विकास चाहता है महाराष्ट्र

Posted by :- Anurag

महाराष्ट्र नगर निकाय चुनावों पर बीजेपी एमएलसी चित्रा वाघ ने कहा कि यह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर जनता के भरोसे की जीत है. उन्होंने कहा कि लोग विकास चाहते हैं और उसका असर चुनाव नतीजों में साफ दिखा है. चित्रा वाघ के मुताबिक, बीजेपी नगर निकाय चुनाव में नंबर वन पार्टी बनकर उभरी है.


 

7:33 PM (16 घंटे पहले)

प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए कार्यकर्ताओं की सराहना की

Posted by :- Anurag

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए कार्यकर्ताओं की सराहना की. साथ ही जीत का श्रेय एनडीए कार्यकर्ताओं को दिया.

 

6:59 PM (16 घंटे पहले)

शाम 6:30 बजे तक बीजेपी 79 सीटों पर आगे, यूबीटी 60 पर कायम

Posted by :- Anurag

चुनाव आयोग के आधिकारिक रुझानों के अनुसार शाम 6:30 बजे तक बीजेपी सबसे आगे चल रही है. बीजेपी 79 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. शिवसेना यूबीटी 60 सीटों पर आगे है, जबकि शिंदे गुट 25 सीटों पर कायम है. कांग्रेस 19, एमआईएम 7 और एमएनएस 5 सीटों पर आगे चल रही है.
 

6:31 PM (17 घंटे पहले)

पीएम मोदी के हमशक्ल बोले - महाराष्ट्र में पांच साल का काम दिखा नतीजों में

Posted by :- Anurag

बीएमसी चुनाव नतीजों के बाद मुंबई में बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल दिखा. इस दौरान पीएम मोदी के हमशक्ल अभिनेता विकास महांते भी मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में पांच साल में वह काम हुआ है जो 25-30 साल में नहीं हो सका. उनके मुताबिक, जनता ने आज उसी काम का नतीजा दिया है.

 

6:16 PM (17 घंटे पहले)

मुंबई में एमएनएस की जीत का आंकड़ा बढ़ा, अब तक छह उम्मीदवार विजयी

Posted by :- Anurag

मुंबई नगर निगम चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) ने अब तक छह सीटों पर जीत दर्ज की है. अलग-अलग वार्डों से एमएनएस उम्मीदवारों के विजयी होने से पार्टी की मौजूदगी मजबूत होती दिख रही है. वार्ड 38, 74, 128, 205, 115 और 110 से एमएनएस के उम्मीदवार जीत चुके हैं.

6:11 PM (17 घंटे पहले)

नगर निगम चुनावों में मिली जीत पर अमित शाह ने दी बधाई

Posted by :- Anurag

महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों में बीजेपी गठबंधन को मिली जीत पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी है. उन्होंने पीएम मोदी का धन्यवाद किया है. साथ ही देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को बधाई दी.


 

5:50 PM (17 घंटे पहले)

CM फडणवीस बोले - पीएम मोदी के विकास के एजेंडे को समर्थन मिला

Posted by :- Anurag

CM फडणवीस ने कहा कि यह जीत पीएम मोदी के विकास के एजेंडे को समर्थन मिलने की वजह से मिली है. साथ ही बालाशाहब का आर्शिवाद भी मिला है. 

5:45 PM (18 घंटे पहले)

जीत के बाद CM फडणवीस बोले - हमने विकास का मुद्दा लेकर जनता के पास गए

Posted by :- Anurag

बीजेपी मुख्यालय पहुंच CM फडणवीस ने पार्टी कर्याकर्ताओं और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस चुनाव में वह विकास का मुद्दा लेकर गए थे. परिणाम अब सबके साफ़ है. जनता ने सबको दिखा दिया कि उन्हें बस विकास से मतलब है. विकास ही एजेंडा है. 

5:39 PM (18 घंटे पहले)

मुख्यमंत्री फडणवीस बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, साथ दिखे अमित साटम और आशीष शेलार

Posted by :- Anurag

बीएमसी चुनाव में मिली जीत के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बीजेपी मुख्यालय पहुंचे. उनके साथ अमित साटम और आशीष शेलार भी नजर आए.

 

5:38 PM (18 घंटे पहले)

शिंदे गुट ने राज और उद्धव ठाकरे पर तंज कसा है

Posted by :- Anurag

बीजेपी गठबंधन को बीएमसी चुनाव में बंपर जीत मिली है. इस जीत को लेकर शिंदे गुट ने राज और उद्धव ठाकरे पर तंज कसा है. यहां पढ़ें पूरा लेख - 'मुंबई को भाषा-प्रांत के झगड़े नहीं, विकास चाहिए', शिंदे गुट का राज-उद्धव पर करारा तंज
 

5:24 PM (18 घंटे पहले)

Mumbai civic body election results: प्रकाश जावड़ेकर बोले, जनता पीएम मोदी के साथ

Posted by :- Anurag

महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों पर बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि महायुति की सफलता पीएम मोदी पर जनता के भरोसे को दिखाती है. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी अगले 20-25 साल तक सत्ता में रहेगी. राहुल गांधी के बीएमसी चुनाव पर ट्वीट पर जावड़ेकर ने कहा कि विपक्ष को दूसरों पर सवाल उठाने के बजाय आत्ममंथन करना चाहिए.
 

4:51 PM (18 घंटे पहले)

Mumbai BMC results live: शिवसेना के आरोपों पर पंकजा मुंडे की दो टूक, जहां जीते वहां भी यही सवाल लागू होते हैं

Posted by :- Anurag

महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव नतीजों पर मंत्री पंकजा मुंडे ने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार के विकास कार्यों की जीत है. शिवसेना के आरोपों पर उन्होंने कहा कि जहां विपक्ष जीता है, वहां भी वही सवाल लागू होते हैं. उनके मुताबिक, बीजेपी को जनता ने अपने वोट से चुना है. 


 

4:45 PM (19 घंटे पहले)

बीएमसी समेत महाराष्ट्र में बीजेपी की बढ़त पर गुजरात में उत्सव

Posted by :- Anurag

महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के नतीजों में बीजेपी को भारी बढ़त मिलने के बाद गुजरात में जश्न का माहौल देखने को मिला. गांधीनगर स्थित बीजेपी मुख्यालय कमलम में कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े और ढोल-नगाड़ों के साथ खुशी मनाई. इस दौरान मुख्यालय जय श्री राम और जय सोमनाथ के नारों से गूंज उठा.

इनपुट: अतुल तिवारी
 

4:42 PM (19 घंटे पहले)

BMC Results LIVE: बीएमसी चुनाव में मिली जीत पर फडणवीस ने प्रदेश अध्यक्ष से की बात

Posted by :- Anurag

बीएमसी चुनाव में मिली बंपर जीत पर बीजेपी में खुशी की लहर है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य भाजपा अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण से फ़ोन पर बातचीत कर उन्हें बधाई दी है. यहां पढ़ें पूरी ख़बर - 'यह जीत सबसे अलग...', BMC में बड़ी जीत के बाद CM फडणवीस ने BJP प्रदेश अध्यक्ष से फोन पर की बात
 

4:28 PM (19 घंटे पहले)

Mumbai civic body election results: कांग्रेस की ट्यूलिप मिरांडा ने 7 वोटों से किया जीत दर्ज

Posted by :- Anurag

मुंबई के कलीना सीट से कांग्रेस की ट्यूलिप मिरांडा की उम्मीदवार ने जीत दर्ज किया है. उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट ज्योति उपाध्याय को हरा दिया है. ट्यूलिप ने महज़ सात वोटों से जीत दर्ज किया है. यहां पढ़ें पूरी खबरें - BMC में BJP का दबदबा लेकिन कलीना सीट कांग्रेस के नाम, 7 वोट से ट्यूलिप मिरांडा की जीत
 

4:16 PM (19 घंटे पहले)

BMC elections 2026: देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जोड़ी का जादू चला

Posted by :- Anurag

बीएमसी समेत 29 नगर निगमों के चुनाव परिणामों ने साफ़ पता चल रहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की जोड़ी का जादू चल गया. देखें हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट - BMC में 'भगवा राज', BJP ने पहली बार बहुमत हासिल कर रचा इतिहास

4:06 PM (19 घंटे पहले)

BMC results 2026: बीजेपी उम्मीदवार ने घोड़े पर चढ़कर मनाया जश्न, सड़कों पर समर्थकों की भीड़

Posted by :- Anurag

नागपुर चुनाव परिणाम साफ़ हो गए हैं. इस बीच नागपुर से एक मजेदार वीडियो सामने आया है. बीजेपी उम्मीदवार को घोड़े पर चढ़कर जश्न मनाते हुए देखा गया. समर्थकों का हुजूम उन्हें देखते रहे. 

4:00 PM (19 घंटे पहले)

BMC results live updates: एकनाथ शिंदे बोले - लोगों ने विकास के मुद्दे पर वोट किया

Posted by :- Anurag

बीजेपी गठबंधन की जीत पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबईकरों को धन्यवाद दिया. उन्होंने कि डेवलपमेंट के मुद्दे पर लोगों ने वोट किया. लोगों ने अन्य मुद्दों को नकार दिया. यहां पढ़ें शिंदे के साथ पूरी बातचीत - 'इमोशनल मुद्दों को जनता ने नकारा, सिर्फ विकास का ब्रांड चला', जीत के बाद बोले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे

eknath
शिंदे ने कहा कि लोगों को हमपर भरोसा (Photo: PTI)
3:56 PM (19 घंटे पहले)

BMC election results 2026: संजय निरुपम बोले, अब विकास तय करेगा सत्ता का रास्ता

Posted by :- Anurag

शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा है कि जो नेता मुंबई के हित की बात करेगा, वही मुंबई पर राज करेगा. उनका कहना है कि भाषा और प्रांत के झगड़ों से शहर आगे निकल चुका है. आज की मुंबई को साफ हवा, शुद्ध पानी और एक साफ-सुथरा चमकता शहर चाहिए. मुंबईकरों ने साफ कर दिया है कि उनका एजेंडा केवल विकास है.
 

3:50 PM (19 घंटे पहले)

BMC Results LIVE: नगर निगम चुनाव में प्रचार का पूरा गणित, महायुति ने मारी बाजी, कांग्रेस रही बाहर

Posted by :- Anurag

नगर निगम चुनावों में किस पार्टी के किस नेताओं ने कितने रैलियां की हैं ये आंकड़े बेहद मजेदार हैं. इसका परिणाम परिणामों में भी दिख रहा है. महायुति के नेताओं ने राज्यभर में लगातार सभाएं और रोड शो किए. एकनाथ शिंदे ने सबसे ज्यादा कार्यक्रम किए, जबकि देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी सक्रिय रहे. इसके मुकाबले कांग्रेस की ओर से एक भी बड़ी सभा नहीं हुई.

मुख्यमंत्री फडणवीस ने नगर निगम चुनावों के दौरान कुल 37 प्रचार सभाएं और कार्यक्रम किए. वहीं, उपमुख्यमंत्री शिंदे सबसे ज्यादा सक्रिय दिखे. शिंदे ने कुल 54 चुनावी कार्यक्रम किए, जिनमें 25 सार्वजनिक सभाएं और 29 रोड शो शामिल रहे. अजित पवार ने भी 25 बैठकों और सभाओं को संबोधित किया. 

वहीं, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने महज़ तीन संयुक्त बैठकों में हिस्सा लिया. सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस की गैरमौजूदगी को लेकर हो रही है.

इनपुट: ऋत्विक भालेकर

3:46 PM (20 घंटे पहले)

BMC Results 2026 LIVE: राज ठाकरे का 22 शहरों में नहीं खुला खाता

Posted by :- Anurag

राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को इस चुनाव में तगड़ा झटका लगा है. पार्टी का 22 शहरों में खाता तक नहीं खुला है. यहां कल्कि कर पढ़ें पूरी खबर - मुंबई में दहाई का अंक भी पार नहीं कर पाई MNS

3:42 PM (20 घंटे पहले)

BMC Results 2026 LIVE: नितिन गडकरी के घर शाम 630 बजे होगा सेलीब्रेशन, फडणवीस भी रहेंगे मौजूद

Posted by :- Anurag

नागपुर में आज शाम जश्न का माहौल रहेगा. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर शाम 6:30 बजे विजय सेलीब्रेशन का आयोजन किया गया है. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहेंगे. पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में इस आयोजन को लेकर उत्साह देखा जा रहा है.

इनपुट: योगेश
 

3:32 PM (20 घंटे पहले)

BMC Polls Results LIVE: संजय राउत पर सुधांशु त्रिवेदी का पलटवार

Posted by :- Anurag

बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने संजय राउत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जो अपने गठबंधन सहयोगियों को संभाल नहीं पाए, उन्हें दूसरों पर आरोप लगाने का अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा कि INDI गठबंधन के टूटने के बाद अब तक कोई चुनाव नहीं हुआ है. त्रिवेदी ने दावा किया कि बालासाहेब ठाकरे की विरासत का दावा करने वाली शिवसेना (यूबीटी) को आत्ममंथन करना चाहिए.

 

3:27 PM (20 घंटे पहले)

BMC Elections LIVE: स्पीकर राहुल नार्वेकर बोले- विकास पर जनता ने फिर जताया भरोसा

Posted by :- Anurag

मुंबई नगर निकाय चुनाव में बीजेपी गठबंधन को रुझानों में बहुमत मिला है. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए बीजेपी गठबंधन की जीत को विकास पर जनता की मुहर बताया है. उन्होंने कहा कि सबसे पहले वे मुंबई की जनता का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने बीजेपी गठबंधन पर भरोसा जताया और विकास के एजेंडे को समर्थन दिया. यह जनादेश किसी एक दल के पक्ष में नहीं, बल्कि मुंबई के भविष्य के लिए है.

 

2:55 PM (20 घंटे पहले)

BMC Mumbai Result: लोकतंत्र के उत्सव में जनता का साथ- शेलार

Posted by :- Kishor

मुंबई बीएमसी (BMC) चुनावों के नतीजों के बीच महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और भाजपा नेता आशीष शेलार का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने मतदाताओं का आभार व्यक्त किया है. शेलार ने कहा, 'सभी 29 नगर निगमों के चुनाव में मतदाताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और लोकतंत्र के इस उत्सव का समर्थन किया, जिसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं. परिणाम घोषित होने के बाद हम निश्चित रूप से उन पर चर्चा करेंगे. मैं अभी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनके आवास पर मिलने जा रहा हूं.'

2:31 PM (21 घंटे पहले)

BMC Election Result: दहिसर से बीजेपी कैंडिडेट की बंपर जीत

Posted by :- Kishor

बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव के घोषित आधिकारिक परिणामों के अनुसार, दहिसर के वार्ड नंबर 2 से भाजपा उम्मीदवार तेजस्वी घोषालकर ने शानदार जीत दर्ज की है. उन्होंने उद्धव ठाकरे गुट (Shiv Sena UBT) की अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी धनश्री विलास कोलगे को करारी शिकस्त दी. तेजस्वी को कुल 16,484 वोट मिले, जबकि धनश्री कोलगे को मात्र 5,729 वोट मिले. तेजस्वी की जीत का अंतर 10,755 वोटों का रहा.

वार्ड नंबर 1 में भी शिंदे सेना का कब्जा दहिसर के ही वार्ड नंबर 1 में शिंदे गुट की शिव सेना की रेखा यादव ने जीत हासिल की है. उन्हें 7,544 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की शीतल म्हात्रे को 5,070 वोट मिले. रेखा यादव लगभग 2,500 वोटों के अंतर से विजयी घोषित की गईं.

2:14 PM (21 घंटे पहले)

BMC Mumbai Result 2026: कुछ देर में नरीमन पॉइंट स्थित बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे सीएम फडणवीस

Posted by :- Kishor

बीएमसी समेत अन्य नगर निगमों में मिली शानदार जीत के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोपहर 3.30 बजे मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे. कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद वह उन्हें संबोधित भी कर सकते हैं.

1:54 PM (21 घंटे पहले)

BMC Election Result 2026: शिवसेना यूबीटी बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी

Posted by :- Kishor

बीएमसी के ताजा रुझान: 201/227

बीजेपी- 86
शिंदे सेना- 28
शिवसेना यूबीटी-63
एनसीपी शरद पवार- 01
कांग्रेस- 09
मनसे- 06

1:32 PM (22 घंटे पहले)

BMC Election Result:अरुण गवली की बेटी चुनाव हारीं

Posted by :- Kishor

गैंगस्टर से राजनेता बने अरुण गवली की बेटी योगिता गवली 2026 के बीएमसी चुनाव हार गई हैं. सियासत में गवली परिवार की अगली पीढ़ी की यह चुनावी शुरुआत असफल रही है. योगिता गवली ने बायकुला-चिंचपोकली क्षेत्र के वार्ड नंबर 207 से अपने पिता अरुण गवली द्वारा स्थापित क्षेत्रीय पार्टी अखिल भारतीय सेना (ABS) के टिकट पर चुनाव लड़ा था.

1:14 PM (22 घंटे पहले)

BMC Election Result 2026: बीजेपी को बहुमत मिला

Posted by :- Kishor

बीजेपी में पहली बार बीजेपी + को बहुमत मिल गया है. ताजा रुझानों में बीजेपी + 115 सीटों पर आगे चल रहा है. इससे पहले लगातार यह सवाल पूछा जा रहा था कि क्या राज और उद्धव के हाथ मिलाने से बीजेपी को नुकसान होगा लेकिन चुनावी रुझानों ने साफ कर दिया है कि अब उद्धव गुट की शिवसेना की विदाई अब तय है. अभी तक 201 सीटों के रुझान आ गए हैं जिसमें से बीजेपी + को 115 तथा उद्धव सेना गठबंधन को 68 सीटें मिलती दिख रही है. इसके अलावा 10 सीटों पर कांग्रेस है.

12:58 PM (22 घंटे पहले)

BMC Election Result 2026: बहुमत के करीब बीजेपी

Posted by :- Kishor

बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी पहली बार बहुमत के करीब पहुंच गई है. अभी तक 227 में से 172 सीटों के रुझान आए हैं जिसमें से 108 पर बीजेपी गठबंधन आगे है जबकि उद्धव शिवसेना गठबंधन महज 56 सीटों पर ही आगे चल रहा है और 3 पर कांग्रेस आगे है. बहुमत का आंकड़ा 114 का है.

12:32 PM (23 घंटे पहले)

मुंबई में बीजेपी गठबंधन की 'महा-बढ़त', जमाई 'सेंचुरी'

Posted by :- Kishor

बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के 227 वार्डों के लिए जारी मतगणना में अब तस्वीर साफ होने लगी है. ताजा रुझानों के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाला 'महायुति' गठबंधन की बढ़त 102 सीटों की हो गई है. वहीं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) और राज ठाकरे की मनसे का गठबंधन (UBT+) फिलहाल 57 सीटों पर ही आगे चल रहा है.

 

 

11:59 AM (23 घंटे पहले)

BMC Result 2026: नवाब मलिक के भाई चुनाव हारे

Posted by :- Kishor

एनसीपी शरद पवार के उम्मीदवार और नवाब मलिक के भाई कप्तान मलिक वार्ड 165 से चुनाव हार गए हैं. यहां से कांग्रेस के अशरफ आज़मी जीत गए हैं. इसके अलावा मुंबई में 7 उम्मीदवार विजेता घोषित किए गए हैं जिसमें शिवसेना के 3 उम्मीदवार शामिल हैं.

वार्ड नंबर 1 – रेखा यादव

(पहली उत्तर भारतीय महिला उम्मीदवार)

वार्ड नंबर 51 – वर्षा टेंबवलकर

वार्ड नंबर 163 – शैला लांडे

अन्य विजेता उम्मीदवार

वार्ड नंबर 2 – तेजस्विनी घोसालकर बीजेपी

वार्ड नंबर 214 – अजीत पाटिल (बीजेपी)

वार्ड नंबर 183 – आशा काले (धारावी)

11:40 AM (कल)

Mumbai Election Result 2026: शिवसेना ने खोला खाता

Posted by :- Kishor

शिवसेना ने पहली जीत हासिल कर ली है. वार्ड-182, दादर से यूबीटी सेना  के मिलिंद वैद्य ने बीजेपी के राजन पारकर को हरा दिया है. इसके अलावा वार्ड - 163 से शिंदे सेना की शैला लांडे जीत गई हैं जो विधायक दिलीप लांडे की पत्नी हैं. उन्होंने UBT उम्मीदवार संगीता सावंत को हराया.

11:32 AM (कल)

Mumbai Nigam Chunav Parinam 2026: पहला नतीजा कांग्रेस के पक्ष में

Posted by :- Kishor

बीएमसी का पहला नतीजा कांग्रेस के पक्ष में गया है. कांग्रेस की आशा काले वार्ड 184 से जीतीं उन्हें 1450 वोट मिले. आशा काले ने शिंदे सेना की वैशाली शेवाले और MNS की पारुबाई कटके को हराया. वहीं वार्ड नंबर 214 में बीजेपी के अजय पाटिल ने जीत हासिल कर ली है.

11:27 AM (कल)

Mumbai Nigam Chunav Parinam 2026: मुंबई में बीजेपी की फिफ्टी

Posted by :- Kishor

बीएमसी के ताजा रुझानों में बीजेपी की बढ़त 50 के पार हो गई है. बीजेपी गठबंधन 52 सीटों पर आगे चल रहा है जबकि 31 सीटों पर शिवसेना गठबंधन आगे हैं. वहीं कांग्रेस 5 सीटों पर आगे चल रही है.

11:20 AM (कल)

Mumbai Election Result:बायुकला में बीजेपी-मनसे में कड़ी टक्कर

Posted by :- Kishor

बायकुला वार्ड 207 में बीजेपी के रोहिदास लोखंडे पहले राउंड में 234 वोटों से आगे चल रहे हैं रोहिदास लोखंडे (BJP) को 3334 और योगिता गवली (ऑल इंडिया आर्मी) को 1434 तथा शलाका हरयान (MNS) को 3100 वोट मिले हैं. वहीं वार्ड 208 से रमाकांत रहाटे (शिवसेना उद्धव) को 4331 और विजय लिपारे (शिवसेना) को 2733 वोट मिले हैं.

11:17 AM (कल)

BMC Election Result: चारकोप के वार्ड नंबर 20 में मनसे और बीजेपी में कड़ी टक्कर

Posted by :- Kishor

चारकोप के वार्ड नंबर 20 में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहरा है. यहां राज ठाकरे की मनसे और BJP के बीच कांटे की टक्कर है. BJP के दीपक (बाला) तावड़े को 3109 वोट मिले है जबकि MNS के दिनेश साल्वी को 3037 वोट मिले है. काउंटिंग जारी है.

11:04 AM (कल)

Nagar Nigam Chunav Parinam 2026: ओवैसी की पार्टी दो सीटों पर आगे

Posted by :- Kishor

बीएमसी में ओवैसी की पार्टी AIMIM दो सीटों पर आगे चल रही है. मुंबई के वार्ड 145 और चिता कैंप से AIMIM आगे चल रही है और अपनी बढ़त को लगातार मजबूत कर दी है. कल्याण डोंबिवली सीट पर MNS 2 सीटों पर आगे चल रही है.

 

 

11:01 AM (कल)

Mumbai Nigam Chunav Parinam 2026: साउथ मुंबई के दो वार्ड में बीजेपी की जोरदार बढ़त

Posted by :- Kishor

साउथ मुंबई के वार्ड 214  से BJP के अजय पाटिल आगे चल रहे हैं. ताझा रुझानों के मुताबिक, महेश गवली को 528,अजय पाटिल को 2519 और मुकेश भालेराव 435 वोट मिले हैं. वहीं वार्ड 215 से BJP के संतोष ढाले आगे चल रहे हैं. ताजा रुझानों में भावना कोली को 751 संतोष ढाले को 2246 और नोटा को  96 वोट मिले हैं.

10:52 AM (कल)

BMC Mumbai Result 2026: मालाबार हिल इलाके में बीजेपी आगे

Posted by :- Kishor

दक्षिण मुंबई के मालाबार हिल इलाके में बीजेपी अपनी बढ़त को लगातार मजबूत कर रही है. दो वार्डों में पोस्टल बैलेट और पहले राउंड की गिनती के बाद बीजेपी करीब 2000 वोटों से आगे चल रही है. 

10:49 AM (कल)

Mumbai Nigam Chunav Parinam 2026: बीएमसी में बीजेपी गठबंधन की मजबूत पकड़ कायम

Posted by :- Kishor

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के अभी तक जो रुझान आए हैं उनमें बीजेपी गठबंधन अपनी बढ़त को कायम रखे हुए हैं. 33 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे है जबकि 21 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन आगे चल रही है और 3 सीटों पर कांग्रेस आगे हैं.

10:35 AM (कल)

BMC Election Result 2026: रुझानो में जबरदस्त टक्कर

Posted by :- Kishor

बीएमसी के शुरुआती रुझानों में बीजेपी गठबंधन और शिवसेना यूबीटी गठबंधन के बीच जबरदस्त टक्कर दिखाई दे रही है. अभी तक 27 वार्ड में बीजेपी गठबंधन आगे चल रहा है जबकि शिवसेना यूबीटी गठबंधन 17 वार्ड में आगे है. वहीं कांग्रेस केवल 2 वार्ड में आगे है.

ये भी पढ़ें: BMC Election Results 2026 Live: रुझानो में पिछड़ी उद्धव सेना, बीजेपी+ ने बनाई बढ़त, जानिए ताजा अपडेट
 

10:20 AM (कल)

BMC Election Result: बीजेपी की मजबूत बढ़त

Posted by :- Kishor

बीजेपी रुझानों में लगातार बढ़त को कायम रखे हुए है. ताजा रुझानों में बीजेपी गठबंधन 31 वार्ड में आगे चल रहा है जबकि उद्धव शिवसेना नेतृत्व वाली महायुति अभी 23 वार्ड पर आगे चल रही है.

10:06 AM (कल)

BMC Election Result: BMC रूझान में बीजेपी आगे

Posted by :- Kishor

अभी तक जो शुरूआती रूझान सामने आ रहे हैं उनमें बीजेपी+ ने 12 वार्डों में बढ़त बना ली है जबकि शिवसेना यूबीटी+ 6 वार्ड में आगे हैं. अभी पोस्टल बैलेट्स की गिनती की जा रही है. अणुशक्तिनगर में एनसीपी आगे चल रही है.

9:04 AM (कल)

Mumbai Election Result 2026: मुंबई बीएमसी चुनावों में क्यों रहा 4 साल का अंतराल?

Posted by :- Kishor

गुरुवार को हुए मतदान से पहले, मुंबई महानगरपालिका (BMC) के चुनाव 2017 में हुए थे. अगले चुनाव 2022 में होने तय थे, लेकिन कई कारणों से वे समय पर नहीं हो सके. इनमें मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी, बीएमसी सीटों के परिसीमन (वार्डों की सीमाओं) को लेकर विवाद और स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण को लेकर चली कानूनी लड़ाई शामिल थी.

8:36 AM (कल)

Mumbai Election Result: भाजपा प्रदेश कार्यालय जश्न की तैयारियां

Posted by :- Kishor

मतगणना शुरू होने से पहले ही भाजपा प्रदेश कार्यालय मुंबई नरीमन पॉइंट मे भाजपा ने जश्न की तैयारियां शुरू कर दी हैं. बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार वह बीएमसी में अपनी सरकार बना पाएगी. मतगणना सुबह 10 बजे से शुरू होगी और शाम तक ही यह साफ हो पाएगा की कौन बीएमसी पर राज करेगा

8:00 AM (कल)

BMC Nagar Nigam Election Results Live: मतगणना की तैयारियां हुई तेज

Posted by :- Kishor

मुंबई के लिए सायन कोलीवाड़ा स्थित बीएमसी स्कूल के मतगणना केंद्र के बाहर का ये वीडियो है. 23 मतगणना केंद्रों पर सुबह 10 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी.

 

7:49 AM (कल)

BMC Result 2026: सुरक्षा और तकनीक का कड़ा पहरा

Posted by :- Kishor

मुंबई में 23 केंद्रों पर मतगणना के लिए 2,299 कर्मचारी तैनात किए गए हैं. ईवीएम (EVM) में किसी भी तकनीकी खराबी से निपटने के लिए पहली बार 'प्रिंटिंग ऑक्सिलरी डिस्प्ले यूनिट्स' (PADUs) का उपयोग बैकअप के रूप में किया जा रहा है. शहर भर में 25,000 से अधिक पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं ताकि नतीजों के बाद कानून-व्यवस्था बनी रहे.

7:36 AM (कल)

Nagar Nigam Chunav Parinam 2026: मतगणना के नियमों में बदलाव से बढ़ सकता है इंतज़ार

Posted by :- Kishor

इस बार सभी वार्डों की गिनती एक साथ शुरू नहीं होगी. नगर निगम प्रशासन ने इस साल 'चरणबद्ध मतगणना' (Phase-wise Counting) का फैसला लिया है, जिससे शुरुआती रुझान मिलने में देरी हो सकती है. नगर निगम आयुक्त भूषण गगरानी ने बताया कि सभी 227 सीटों पर एक साथ काउंटिंग शुरू करने के बजाय, हर केंद्र पर एक बार में केवल दो वार्डों के वोटों की गिनती की जाएगी. इसका मतलब है कि सुबह 10 बजे केवल 46 वार्डों (23 केंद्रों पर) की गिनती शुरू होगी. अधिकारियों का मानना है कि इस तरीके से सारा ध्यान कुछ ही वार्डों पर केंद्रित रहेगा, जिससे सटीकता बढ़ेगी, लेकिन अंतिम परिणामों की घोषणा में सामान्य से 1-2 घंटे अधिक लग सकते हैं.

7:28 AM (कल)

Mumbai Nigam Chunav Parinam 2026: हार का बहाना ढूंढ रहा विपक्ष- फडणवीस

Posted by :- Kishor

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष के उन आरोपों को सिरे से खारिज किया है जिनमें मतदान में धांधली की आशंका जताई गई थी. फडणवीस ने कहा कि मतदान खत्म होने से पहले ही गड़बड़ी का शोर मचाना विपक्ष की 'पराजयवादी मानसिकता' को दर्शाता है. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के प्रमुख राज ठाकरे ने दावा किया था कि चुनाव में अमिट स्याही के बजाय मार्कर पेन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे आसानी से मिटाकर फर्जी वोटिंग की जा सकती है.

7:04 AM (कल)

BMC Election Result: 2017 में ऐसा रहा था सियासी दलों का प्रदर्शन

Posted by :- Kishor

  2017 के बीएमसी चुनावों में अविभाजित शिवसेना 84 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जबकि बीजेपी मात्र दो कदम पीछे 82 सीटों पर रही थी. कांग्रेस को 31, एनसीपी को 9 और मनसे को 7 सीटें मिली थीं. हालांकि, इस बार राज्य की बदल चुकी राजनीतिक परिस्थितियों और पार्टियों में हुए विभाजन के कारण समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं. 

