BMC Election Results 2026: BMC में BJP का होगा मेयर, सपा-ओवैसी ने चौंकाया... शरद पवार की NCP एक सीट पर सिमटी

महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निगमों के चुनाव परिणामों में बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने बंपर जीत हासिल की है.
वहीं सिर्फ बीएमसी चुनाव की बात करें तो यहां कुल 227 सीट हैं. महायुति (बीजेपी और शिंदे गुट) ने कुल 118 सीटें जीती हैं, जो BMC में बहुमत के आंकड़े से चार सीटें ज़्यादा हैं. शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और एमएनएस का गठबंधन बुरी तरह पिछड़ गया.
गौरतलब है कि ये नगर निगम चुनाव नौ साल बाद कराए गए हैं. 15 जनवरी को हुए मतदान में कुल 46 से 50 प्रतिशत के बीच वोटिंग दर्ज की गई थी. बीएमसी की 227 सीटों के लिए कुल 2,516 उम्मीदवार मैदान में थे.
BMC के फाइनल नतीजे-
मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव में कुछ वार्ड में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए. संताक्रूज में वार्ड नंबर 90 में जीत और हार के बीच फर्क सिर्फ 7 वोटों का रहा. यहां कांग्रेस उम्मीदवार ने बाजी मार ली और बीजेपी को निराशा हाथ लगी. BMC चुनाव में ये सबसे करीबी मुकाबला माना जा रहा है. वार्ड नंबर 90 (H/East), संताक्रूज में कांग्रेस उम्मीदवार एडवोकेट ट्यूलिप ब्रायन मिरांडा ने बीजेपी उम्मीदवार ज्योति अनिल उपाध्याय को सिर्फ 7 वोटों से हरा दिया. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, कांग्रेस उम्मीदवार ट्यूलिप मिरांडा को कुल 5,197 वोट मिले. जबकि बीजेपी की ज्योति उपाध्याय को 5,190 वोट मिले. यहां पढ़ें पूरी खबर...
देश ही नहीं पूरे एशिया की सबसे अमीर और बड़ी महानगर पालिका बीएमसी में पहली बार बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है. सिर्फ बीएमसी ही नहीं महायुति ने महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में 25 निगमों में भगवा परचम लहराकर ठाकरे बंधुओं के साथ पूरे विपक्ष सफाया कर दिया है. अब सवाल ये कि बाला साहेब की विरासत का क्या होगा. राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स का क्या होगा. बीएमसी चुनाव के नतीजों के मायने समझने की कोशिश करते हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...
महाराष्ट्र में बीएमसी सहित 29 नगर निगम चुनावों में बीजेपी गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई प्रमुख शहरों में जीत हासिल की है. यह जीत एकनाथ शिंदे और बीजेपी गठबंधन की रणनीति का नतीजा है, जबकि ठाकरे ब्रदर्स के एक साथ आने के बावजूद शिवसेना (यूबीटी) अपना आखिरी किला नहीं बचा सकी. पुणे में भी बीजेपी विजयी रही, जहां उसने शरद पवार और अजित पवार की जोड़ी को सियासी मात दी है. यहां पढ़ें पूरी खबर...
मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव में सभी 227 वार्डों के नतीजे घोषित हो चुके हैं और मुंबई की सियासत की तस्वीर बदल गई है. करीब ढाई दशक से ठाकरे परिवार का गढ़ मानी जाने वाली BMC में इस बार भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. बीजेपी और शिंदे सेना ने 118 सीटों पर जीत हासिल की. जबकि बहुमत के लिए 114 सीटों पर जीत जरूरी थी. यहां पढें पूरी खबर...
मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के पहले अधिवेशन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो भविष्यवाणी की थी, वह महाराष्ट्र की राजनीति में अब पूरी होती दिख रही है. देश में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार, 20 राज्यों में एनडीए की सरकार और अब महाराष्ट्र में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत ने इसे और मजबूत कर दिया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं. मुंबई के सभी 227 वार्डों के चुनाव परिणाम आधी रात के आसपास घोषित किए गए. बीजेपी ने 89 सीटें जीतीं और उसकी सहयोगी शिवसेना ने 29 सीटें अपने नाम कीं, जबकि शिवसेना (यूबीटी) को 65 और एमएनएस को छह सीटें मिलीं. वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को 24 सीटें, AIMIM को 8, एनसीपी को 3, समाजवादी पार्टी को 2 और एनसीपी (एसपी) को सिर्फ एक सीट मिली है. यहां पढ़ें पूरी खबर...
चुनावी जीत की खुशी अकोला में हिंसा में बदल गई. नतीजों के ऐलान के बाद बीजेपी के नवनिर्वाचित नगरसेवक शरद तुरकर पर चाकू से हमला हुआ, जिससे सियासी तनाव भड़क उठा. पार्टी के भीतर गुटबाजी से जुड़ा यह विवाद पथराव और पुलिस लाठीचार्ज तक जा पहुंचा. पूरी खबर क्लिक कर पढ़ें
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में 2,868 में से 2,833 सीटों के नतीजे आ गए हैं. इसमें
बीजेपी-1,400
शिवसेना- 397
कांग्रेस- 324
एनसीपी- 160
शिवसेना-यूबीटी- 153 सीटें
बीएमसी चुनाव के फाइनल नतीजे आ गए हैं. महायुति ने कुल 118 सीटें जीती हैं, जो BMC में बहुमत के आंकड़े से चार सीटें ज़्यादा हैं.
BJP BMC में सरकार बनाने के लिए शिवसेना शिंदे गुट के साथ गठबंधन करेगी. क्या शिंदे इसका इस्तेमाल शिवसेना मेयर पद मांगने के लिए मोलभाव के तौर पर करेंगे, ये आगे पता चलेगा.
BMC के फाइनल नतीजे
BJP- 89
SS- 29
UBT- 65
Congress- 24
AIMIM- 08
MNS-06
NCP-03
NCP-SP-01
Samajwadi party- 02
मुंबई नगर निगम चुनाव के 221 सीटों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं और इसके साथ ही बीएमसी की सत्ता को लेकर तस्वीर साफ हो गई है. घोषित परिणामों के अनुसार बीजेपी ने 87 सीटों पर जीत दर्ज की है और एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है.
बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने कुल 114 सीटें जीत ली हैं. बीएमसी में बहुमत का आंकड़ा 114 ही माना जाता है, ऐसे में महायुति ने ठीक बहुमत हासिल कर लिया है.
शिवसेना (यूबीटी) के जीते हुए उम्मीदवारों को मातोश्री बुलाया गया है. पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने उन्हें बधाई देने के लिए बुलाया है.
महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव और बीएमसी चुनाव के परिणामों ने साफ़ कर दिया है कि जनता ठाकरे ब्रांड को पूरी तरह से नकार दिया है. महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रांड की दुर्गति हो गई है. यहां पढ़ें पूरा लेख - ठाकरे ब्रांड की दुर्गति, आत्मघाती साबित हुआ 'हिंदुत्व' से समझौता
महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में रुझानों से साफ संदेश मिल रहा है कि बीजेपी गठबंधन ने कमाल कर दिया है. वहीं, शिवसेना (यूबीटी) कुछ खास नहीं कर सकी. संजय राउत ने एकनाथ शिंदे पर हमला बोला है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना का जयचंद नही बनते तो मुंबई में बीजेपी का मेयर कभी नही बनता! मराठी जनता शिंदे को जयचंद के तौर पर याद रखेगी.'
मुंबई नगर निगम चुनाव के रुझानों में बीजेपी 88 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. शिवसेना (यूबीटी) को 65 और शिवसेना शिंदे गुट को 28 सीटें पर बढ़त बनाई हुई है. महायुति गठबंधन ने कुल 116 सीटों पर बढ़त हासिल कर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है.
ठाकरे ब्रदर्स ने बीएमसी चुनाव में संतोषजनक प्रदर्शन किया है. ठाकरे बंधुओं और एनसीपी-एसपी गठबंधन 80 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है. यहां पढ़ें पूरी खबर - BMC में हार के बावजूद ठाकरे ब्रदर्स ने बचा ली साख, ऐसा क्यों बोले Axis My India के एमडी प्रदीप गुप्ता
बीएमसी चुनाव में कांग्रेस ने 23 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है. इन सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है.
कांदिवली (ई) | इंक | 28 | डॉ अजंता यादव
मलाड पश्चिम | इंक | 33 | क़मरजहां मो. मोईन सिद्दीकी
मलाड पश्चिम | इंक | 34 | हैदर असलम शेख
मलाड पश्चिम | इंक | 48 | रफीक इलियास शेख
मलाड पश्चिम | इंक | 49 | संगीता कोली
वर्सोवा | इंक | 61 | दिव्या अवनीश सिंह
अंधेरी पश्चिम | इंक | 66 | मेहर मोहसिन हैदर
कलिना | इंक | 90 | सलाह. ट्यूलिप मिरांडा
बांद्रा पूर्व | इंक | 92 | मो. इब्राहिम मो. इक़बाल क़ुरैशी
बांद्रा (पश्चिम) | इंक | 102 | रहबर (राजा) सिराज खान
भांडुप | इंक | 110 | आशा सुरेश कोपरकर
चेंबूर | इंक | 150 | वैशाली अजित शेडकर
चांदीवली | इंक | 162 | खान मो. आमिर आरिफ
कलिना | इंक | 165 | मो. अशरफ आज़मी
कलिना | इंक | 167 | डॉ. समन अरशद आज़मी
सायन | इंक | 179 | आयशा सुफियान वनु
धारावी | इंक | 183 | आशा दीपक काले
धारावी | इंक | 184 | साजिदा बी बब्बू खान
भायखला | इंक | 211 | खान मो. वक़ूर नासिर अहमद
मुंबादेवी | इंक | 213 | नसीमा जावेद जुनेजा
मुंबादेवी | इंक | 216 | राजश्री महेश भाटनकर
मुंबादेवी | इंक | 223 | ज्ञानराज यशवन्त निकम
कोलाबा | इंक | 224 | रुखसाना अमीन पारक
नगर निकाय चुनाव परिणाम आते ही मुंबई में बीजेपी समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं. ढोल-नगाड़ों के साथ जश्न मना रहे हैं.
महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव के नतीजों पर उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार ने जनता के फैसले को सर्वोपरि बताया है. उन्होंने विजयी उम्मीदवारों को बधाई दी और सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं. साथ ही, जहां अपेक्षित सफलता नहीं मिली, वहां जनता का भरोसा दोबारा जीतने के लिए और जिम्मेदारी से काम करने का भरोसा जताया.
बीएमसी चुनाव पर चुनाव आयोग के आधिकारिक रुझानों के अनुसार रात 8 बजे तक बीजेपी सबसे आगे चल रही है. बीजेपी 84 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. शिवसेना (यूबीटी) 63 सीटों पर आगे है, जबकि शिंदे गुट 26 सीटों पर कायम है. कांग्रेस 23, एमआईएम 8 और एमएनएस 6 सीटों पर आगे चल रही है.
महाराष्ट्र नगर निकाय चुनावों पर बीजेपी एमएलसी चित्रा वाघ ने कहा कि यह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर जनता के भरोसे की जीत है. उन्होंने कहा कि लोग विकास चाहते हैं और उसका असर चुनाव नतीजों में साफ दिखा है. चित्रा वाघ के मुताबिक, बीजेपी नगर निकाय चुनाव में नंबर वन पार्टी बनकर उभरी है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए कार्यकर्ताओं की सराहना की. साथ ही जीत का श्रेय एनडीए कार्यकर्ताओं को दिया.
चुनाव आयोग के आधिकारिक रुझानों के अनुसार शाम 6:30 बजे तक बीजेपी सबसे आगे चल रही है. बीजेपी 79 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. शिवसेना यूबीटी 60 सीटों पर आगे है, जबकि शिंदे गुट 25 सीटों पर कायम है. कांग्रेस 19, एमआईएम 7 और एमएनएस 5 सीटों पर आगे चल रही है.
बीएमसी चुनाव नतीजों के बाद मुंबई में बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल दिखा. इस दौरान पीएम मोदी के हमशक्ल अभिनेता विकास महांते भी मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में पांच साल में वह काम हुआ है जो 25-30 साल में नहीं हो सका. उनके मुताबिक, जनता ने आज उसी काम का नतीजा दिया है.
मुंबई नगर निगम चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) ने अब तक छह सीटों पर जीत दर्ज की है. अलग-अलग वार्डों से एमएनएस उम्मीदवारों के विजयी होने से पार्टी की मौजूदगी मजबूत होती दिख रही है. वार्ड 38, 74, 128, 205, 115 और 110 से एमएनएस के उम्मीदवार जीत चुके हैं.
महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों में बीजेपी गठबंधन को मिली जीत पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी है. उन्होंने पीएम मोदी का धन्यवाद किया है. साथ ही देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को बधाई दी.
CM फडणवीस ने कहा कि यह जीत पीएम मोदी के विकास के एजेंडे को समर्थन मिलने की वजह से मिली है. साथ ही बालाशाहब का आर्शिवाद भी मिला है.
बीजेपी मुख्यालय पहुंच CM फडणवीस ने पार्टी कर्याकर्ताओं और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस चुनाव में वह विकास का मुद्दा लेकर गए थे. परिणाम अब सबके साफ़ है. जनता ने सबको दिखा दिया कि उन्हें बस विकास से मतलब है. विकास ही एजेंडा है.
बीएमसी चुनाव में मिली जीत के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बीजेपी मुख्यालय पहुंचे. उनके साथ अमित साटम और आशीष शेलार भी नजर आए.
बीजेपी गठबंधन को बीएमसी चुनाव में बंपर जीत मिली है. इस जीत को लेकर शिंदे गुट ने राज और उद्धव ठाकरे पर तंज कसा है. यहां पढ़ें पूरा लेख - 'मुंबई को भाषा-प्रांत के झगड़े नहीं, विकास चाहिए', शिंदे गुट का राज-उद्धव पर करारा तंज
महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों पर बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि महायुति की सफलता पीएम मोदी पर जनता के भरोसे को दिखाती है. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी अगले 20-25 साल तक सत्ता में रहेगी. राहुल गांधी के बीएमसी चुनाव पर ट्वीट पर जावड़ेकर ने कहा कि विपक्ष को दूसरों पर सवाल उठाने के बजाय आत्ममंथन करना चाहिए.
महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव नतीजों पर मंत्री पंकजा मुंडे ने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार के विकास कार्यों की जीत है. शिवसेना के आरोपों पर उन्होंने कहा कि जहां विपक्ष जीता है, वहां भी वही सवाल लागू होते हैं. उनके मुताबिक, बीजेपी को जनता ने अपने वोट से चुना है.
महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के नतीजों में बीजेपी को भारी बढ़त मिलने के बाद गुजरात में जश्न का माहौल देखने को मिला. गांधीनगर स्थित बीजेपी मुख्यालय कमलम में कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े और ढोल-नगाड़ों के साथ खुशी मनाई. इस दौरान मुख्यालय जय श्री राम और जय सोमनाथ के नारों से गूंज उठा.
इनपुट: अतुल तिवारी
बीएमसी चुनाव में मिली बंपर जीत पर बीजेपी में खुशी की लहर है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य भाजपा अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण से फ़ोन पर बातचीत कर उन्हें बधाई दी है. यहां पढ़ें पूरी ख़बर - 'यह जीत सबसे अलग...', BMC में बड़ी जीत के बाद CM फडणवीस ने BJP प्रदेश अध्यक्ष से फोन पर की बात
मुंबई के कलीना सीट से कांग्रेस की ट्यूलिप मिरांडा की उम्मीदवार ने जीत दर्ज किया है. उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट ज्योति उपाध्याय को हरा दिया है. ट्यूलिप ने महज़ सात वोटों से जीत दर्ज किया है. यहां पढ़ें पूरी खबरें - BMC में BJP का दबदबा लेकिन कलीना सीट कांग्रेस के नाम, 7 वोट से ट्यूलिप मिरांडा की जीत
बीएमसी समेत 29 नगर निगमों के चुनाव परिणामों ने साफ़ पता चल रहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की जोड़ी का जादू चल गया. देखें हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट - BMC में 'भगवा राज', BJP ने पहली बार बहुमत हासिल कर रचा इतिहास
नागपुर चुनाव परिणाम साफ़ हो गए हैं. इस बीच नागपुर से एक मजेदार वीडियो सामने आया है. बीजेपी उम्मीदवार को घोड़े पर चढ़कर जश्न मनाते हुए देखा गया. समर्थकों का हुजूम उन्हें देखते रहे.
बीजेपी गठबंधन की जीत पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबईकरों को धन्यवाद दिया. उन्होंने कि डेवलपमेंट के मुद्दे पर लोगों ने वोट किया. लोगों ने अन्य मुद्दों को नकार दिया. यहां पढ़ें शिंदे के साथ पूरी बातचीत - 'इमोशनल मुद्दों को जनता ने नकारा, सिर्फ विकास का ब्रांड चला', जीत के बाद बोले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे
शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा है कि जो नेता मुंबई के हित की बात करेगा, वही मुंबई पर राज करेगा. उनका कहना है कि भाषा और प्रांत के झगड़ों से शहर आगे निकल चुका है. आज की मुंबई को साफ हवा, शुद्ध पानी और एक साफ-सुथरा चमकता शहर चाहिए. मुंबईकरों ने साफ कर दिया है कि उनका एजेंडा केवल विकास है.
नगर निगम चुनावों में किस पार्टी के किस नेताओं ने कितने रैलियां की हैं ये आंकड़े बेहद मजेदार हैं. इसका परिणाम परिणामों में भी दिख रहा है. महायुति के नेताओं ने राज्यभर में लगातार सभाएं और रोड शो किए. एकनाथ शिंदे ने सबसे ज्यादा कार्यक्रम किए, जबकि देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी सक्रिय रहे. इसके मुकाबले कांग्रेस की ओर से एक भी बड़ी सभा नहीं हुई.
मुख्यमंत्री फडणवीस ने नगर निगम चुनावों के दौरान कुल 37 प्रचार सभाएं और कार्यक्रम किए. वहीं, उपमुख्यमंत्री शिंदे सबसे ज्यादा सक्रिय दिखे. शिंदे ने कुल 54 चुनावी कार्यक्रम किए, जिनमें 25 सार्वजनिक सभाएं और 29 रोड शो शामिल रहे. अजित पवार ने भी 25 बैठकों और सभाओं को संबोधित किया.
वहीं, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने महज़ तीन संयुक्त बैठकों में हिस्सा लिया. सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस की गैरमौजूदगी को लेकर हो रही है.
इनपुट: ऋत्विक भालेकर
राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को इस चुनाव में तगड़ा झटका लगा है. पार्टी का 22 शहरों में खाता तक नहीं खुला है. यहां कल्कि कर पढ़ें पूरी खबर - मुंबई में दहाई का अंक भी पार नहीं कर पाई MNS
नागपुर में आज शाम जश्न का माहौल रहेगा. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर शाम 6:30 बजे विजय सेलीब्रेशन का आयोजन किया गया है. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहेंगे. पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में इस आयोजन को लेकर उत्साह देखा जा रहा है.
इनपुट: योगेश
बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने संजय राउत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जो अपने गठबंधन सहयोगियों को संभाल नहीं पाए, उन्हें दूसरों पर आरोप लगाने का अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा कि INDI गठबंधन के टूटने के बाद अब तक कोई चुनाव नहीं हुआ है. त्रिवेदी ने दावा किया कि बालासाहेब ठाकरे की विरासत का दावा करने वाली शिवसेना (यूबीटी) को आत्ममंथन करना चाहिए.
मुंबई नगर निकाय चुनाव में बीजेपी गठबंधन को रुझानों में बहुमत मिला है. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए बीजेपी गठबंधन की जीत को विकास पर जनता की मुहर बताया है. उन्होंने कहा कि सबसे पहले वे मुंबई की जनता का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने बीजेपी गठबंधन पर भरोसा जताया और विकास के एजेंडे को समर्थन दिया. यह जनादेश किसी एक दल के पक्ष में नहीं, बल्कि मुंबई के भविष्य के लिए है.
मुंबई बीएमसी (BMC) चुनावों के नतीजों के बीच महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और भाजपा नेता आशीष शेलार का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने मतदाताओं का आभार व्यक्त किया है. शेलार ने कहा, 'सभी 29 नगर निगमों के चुनाव में मतदाताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और लोकतंत्र के इस उत्सव का समर्थन किया, जिसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं. परिणाम घोषित होने के बाद हम निश्चित रूप से उन पर चर्चा करेंगे. मैं अभी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनके आवास पर मिलने जा रहा हूं.'
बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव के घोषित आधिकारिक परिणामों के अनुसार, दहिसर के वार्ड नंबर 2 से भाजपा उम्मीदवार तेजस्वी घोषालकर ने शानदार जीत दर्ज की है. उन्होंने उद्धव ठाकरे गुट (Shiv Sena UBT) की अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी धनश्री विलास कोलगे को करारी शिकस्त दी. तेजस्वी को कुल 16,484 वोट मिले, जबकि धनश्री कोलगे को मात्र 5,729 वोट मिले. तेजस्वी की जीत का अंतर 10,755 वोटों का रहा.
वार्ड नंबर 1 में भी शिंदे सेना का कब्जा दहिसर के ही वार्ड नंबर 1 में शिंदे गुट की शिव सेना की रेखा यादव ने जीत हासिल की है. उन्हें 7,544 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की शीतल म्हात्रे को 5,070 वोट मिले. रेखा यादव लगभग 2,500 वोटों के अंतर से विजयी घोषित की गईं.
बीएमसी समेत अन्य नगर निगमों में मिली शानदार जीत के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोपहर 3.30 बजे मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे. कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद वह उन्हें संबोधित भी कर सकते हैं.
बीएमसी के ताजा रुझान: 201/227
बीजेपी- 86
शिंदे सेना- 28
शिवसेना यूबीटी-63
एनसीपी शरद पवार- 01
कांग्रेस- 09
मनसे- 06
गैंगस्टर से राजनेता बने अरुण गवली की बेटी योगिता गवली 2026 के बीएमसी चुनाव हार गई हैं. सियासत में गवली परिवार की अगली पीढ़ी की यह चुनावी शुरुआत असफल रही है. योगिता गवली ने बायकुला-चिंचपोकली क्षेत्र के वार्ड नंबर 207 से अपने पिता अरुण गवली द्वारा स्थापित क्षेत्रीय पार्टी अखिल भारतीय सेना (ABS) के टिकट पर चुनाव लड़ा था.
बीजेपी में पहली बार बीजेपी + को बहुमत मिल गया है. ताजा रुझानों में बीजेपी + 115 सीटों पर आगे चल रहा है. इससे पहले लगातार यह सवाल पूछा जा रहा था कि क्या राज और उद्धव के हाथ मिलाने से बीजेपी को नुकसान होगा लेकिन चुनावी रुझानों ने साफ कर दिया है कि अब उद्धव गुट की शिवसेना की विदाई अब तय है. अभी तक 201 सीटों के रुझान आ गए हैं जिसमें से बीजेपी + को 115 तथा उद्धव सेना गठबंधन को 68 सीटें मिलती दिख रही है. इसके अलावा 10 सीटों पर कांग्रेस है.
बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी पहली बार बहुमत के करीब पहुंच गई है. अभी तक 227 में से 172 सीटों के रुझान आए हैं जिसमें से 108 पर बीजेपी गठबंधन आगे है जबकि उद्धव शिवसेना गठबंधन महज 56 सीटों पर ही आगे चल रहा है और 3 पर कांग्रेस आगे है. बहुमत का आंकड़ा 114 का है.
बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के 227 वार्डों के लिए जारी मतगणना में अब तस्वीर साफ होने लगी है. ताजा रुझानों के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाला 'महायुति' गठबंधन की बढ़त 102 सीटों की हो गई है. वहीं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) और राज ठाकरे की मनसे का गठबंधन (UBT+) फिलहाल 57 सीटों पर ही आगे चल रहा है.
एनसीपी शरद पवार के उम्मीदवार और नवाब मलिक के भाई कप्तान मलिक वार्ड 165 से चुनाव हार गए हैं. यहां से कांग्रेस के अशरफ आज़मी जीत गए हैं. इसके अलावा मुंबई में 7 उम्मीदवार विजेता घोषित किए गए हैं जिसमें शिवसेना के 3 उम्मीदवार शामिल हैं.
वार्ड नंबर 1 – रेखा यादव
(पहली उत्तर भारतीय महिला उम्मीदवार)
वार्ड नंबर 51 – वर्षा टेंबवलकर
वार्ड नंबर 163 – शैला लांडे
अन्य विजेता उम्मीदवार
वार्ड नंबर 2 – तेजस्विनी घोसालकर बीजेपी
वार्ड नंबर 214 – अजीत पाटिल (बीजेपी)
वार्ड नंबर 183 – आशा काले (धारावी)
शिवसेना ने पहली जीत हासिल कर ली है. वार्ड-182, दादर से यूबीटी सेना के मिलिंद वैद्य ने बीजेपी के राजन पारकर को हरा दिया है. इसके अलावा वार्ड - 163 से शिंदे सेना की शैला लांडे जीत गई हैं जो विधायक दिलीप लांडे की पत्नी हैं. उन्होंने UBT उम्मीदवार संगीता सावंत को हराया.
बीएमसी का पहला नतीजा कांग्रेस के पक्ष में गया है. कांग्रेस की आशा काले वार्ड 184 से जीतीं उन्हें 1450 वोट मिले. आशा काले ने शिंदे सेना की वैशाली शेवाले और MNS की पारुबाई कटके को हराया. वहीं वार्ड नंबर 214 में बीजेपी के अजय पाटिल ने जीत हासिल कर ली है.
बीएमसी के ताजा रुझानों में बीजेपी की बढ़त 50 के पार हो गई है. बीजेपी गठबंधन 52 सीटों पर आगे चल रहा है जबकि 31 सीटों पर शिवसेना गठबंधन आगे हैं. वहीं कांग्रेस 5 सीटों पर आगे चल रही है.
बायकुला वार्ड 207 में बीजेपी के रोहिदास लोखंडे पहले राउंड में 234 वोटों से आगे चल रहे हैं रोहिदास लोखंडे (BJP) को 3334 और योगिता गवली (ऑल इंडिया आर्मी) को 1434 तथा शलाका हरयान (MNS) को 3100 वोट मिले हैं. वहीं वार्ड 208 से रमाकांत रहाटे (शिवसेना उद्धव) को 4331 और विजय लिपारे (शिवसेना) को 2733 वोट मिले हैं.
चारकोप के वार्ड नंबर 20 में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहरा है. यहां राज ठाकरे की मनसे और BJP के बीच कांटे की टक्कर है. BJP के दीपक (बाला) तावड़े को 3109 वोट मिले है जबकि MNS के दिनेश साल्वी को 3037 वोट मिले है. काउंटिंग जारी है.
बीएमसी में ओवैसी की पार्टी AIMIM दो सीटों पर आगे चल रही है. मुंबई के वार्ड 145 और चिता कैंप से AIMIM आगे चल रही है और अपनी बढ़त को लगातार मजबूत कर दी है. कल्याण डोंबिवली सीट पर MNS 2 सीटों पर आगे चल रही है.
साउथ मुंबई के वार्ड 214 से BJP के अजय पाटिल आगे चल रहे हैं. ताझा रुझानों के मुताबिक, महेश गवली को 528,अजय पाटिल को 2519 और मुकेश भालेराव 435 वोट मिले हैं. वहीं वार्ड 215 से BJP के संतोष ढाले आगे चल रहे हैं. ताजा रुझानों में भावना कोली को 751 संतोष ढाले को 2246 और नोटा को 96 वोट मिले हैं.
दक्षिण मुंबई के मालाबार हिल इलाके में बीजेपी अपनी बढ़त को लगातार मजबूत कर रही है. दो वार्डों में पोस्टल बैलेट और पहले राउंड की गिनती के बाद बीजेपी करीब 2000 वोटों से आगे चल रही है.
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के अभी तक जो रुझान आए हैं उनमें बीजेपी गठबंधन अपनी बढ़त को कायम रखे हुए हैं. 33 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे है जबकि 21 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन आगे चल रही है और 3 सीटों पर कांग्रेस आगे हैं.
बीएमसी के शुरुआती रुझानों में बीजेपी गठबंधन और शिवसेना यूबीटी गठबंधन के बीच जबरदस्त टक्कर दिखाई दे रही है. अभी तक 27 वार्ड में बीजेपी गठबंधन आगे चल रहा है जबकि शिवसेना यूबीटी गठबंधन 17 वार्ड में आगे है. वहीं कांग्रेस केवल 2 वार्ड में आगे है.
बीजेपी रुझानों में लगातार बढ़त को कायम रखे हुए है. ताजा रुझानों में बीजेपी गठबंधन 31 वार्ड में आगे चल रहा है जबकि उद्धव शिवसेना नेतृत्व वाली महायुति अभी 23 वार्ड पर आगे चल रही है.
अभी तक जो शुरूआती रूझान सामने आ रहे हैं उनमें बीजेपी+ ने 12 वार्डों में बढ़त बना ली है जबकि शिवसेना यूबीटी+ 6 वार्ड में आगे हैं. अभी पोस्टल बैलेट्स की गिनती की जा रही है. अणुशक्तिनगर में एनसीपी आगे चल रही है.
गुरुवार को हुए मतदान से पहले, मुंबई महानगरपालिका (BMC) के चुनाव 2017 में हुए थे. अगले चुनाव 2022 में होने तय थे, लेकिन कई कारणों से वे समय पर नहीं हो सके. इनमें मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी, बीएमसी सीटों के परिसीमन (वार्डों की सीमाओं) को लेकर विवाद और स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण को लेकर चली कानूनी लड़ाई शामिल थी.
मतगणना शुरू होने से पहले ही भाजपा प्रदेश कार्यालय मुंबई नरीमन पॉइंट मे भाजपा ने जश्न की तैयारियां शुरू कर दी हैं. बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार वह बीएमसी में अपनी सरकार बना पाएगी. मतगणना सुबह 10 बजे से शुरू होगी और शाम तक ही यह साफ हो पाएगा की कौन बीएमसी पर राज करेगा
मुंबई के लिए सायन कोलीवाड़ा स्थित बीएमसी स्कूल के मतगणना केंद्र के बाहर का ये वीडियो है. 23 मतगणना केंद्रों पर सुबह 10 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी.
मुंबई में 23 केंद्रों पर मतगणना के लिए 2,299 कर्मचारी तैनात किए गए हैं. ईवीएम (EVM) में किसी भी तकनीकी खराबी से निपटने के लिए पहली बार 'प्रिंटिंग ऑक्सिलरी डिस्प्ले यूनिट्स' (PADUs) का उपयोग बैकअप के रूप में किया जा रहा है. शहर भर में 25,000 से अधिक पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं ताकि नतीजों के बाद कानून-व्यवस्था बनी रहे.
इस बार सभी वार्डों की गिनती एक साथ शुरू नहीं होगी. नगर निगम प्रशासन ने इस साल 'चरणबद्ध मतगणना' (Phase-wise Counting) का फैसला लिया है, जिससे शुरुआती रुझान मिलने में देरी हो सकती है. नगर निगम आयुक्त भूषण गगरानी ने बताया कि सभी 227 सीटों पर एक साथ काउंटिंग शुरू करने के बजाय, हर केंद्र पर एक बार में केवल दो वार्डों के वोटों की गिनती की जाएगी. इसका मतलब है कि सुबह 10 बजे केवल 46 वार्डों (23 केंद्रों पर) की गिनती शुरू होगी. अधिकारियों का मानना है कि इस तरीके से सारा ध्यान कुछ ही वार्डों पर केंद्रित रहेगा, जिससे सटीकता बढ़ेगी, लेकिन अंतिम परिणामों की घोषणा में सामान्य से 1-2 घंटे अधिक लग सकते हैं.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष के उन आरोपों को सिरे से खारिज किया है जिनमें मतदान में धांधली की आशंका जताई गई थी. फडणवीस ने कहा कि मतदान खत्म होने से पहले ही गड़बड़ी का शोर मचाना विपक्ष की 'पराजयवादी मानसिकता' को दर्शाता है. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के प्रमुख राज ठाकरे ने दावा किया था कि चुनाव में अमिट स्याही के बजाय मार्कर पेन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे आसानी से मिटाकर फर्जी वोटिंग की जा सकती है.
2017 के बीएमसी चुनावों में अविभाजित शिवसेना 84 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जबकि बीजेपी मात्र दो कदम पीछे 82 सीटों पर रही थी. कांग्रेस को 31, एनसीपी को 9 और मनसे को 7 सीटें मिली थीं. हालांकि, इस बार राज्य की बदल चुकी राजनीतिक परिस्थितियों और पार्टियों में हुए विभाजन के कारण समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं.