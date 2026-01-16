BMC Election Results 2026: BMC में BJP का होगा मेयर, सपा-ओवैसी ने चौंकाया... शरद पवार की NCP एक सीट पर सिमटी

8:32 PM (15 घंटे पहले)

BMC चुनाव में कांग्रेस ने 23 सीटों पर दर्ज की जीत

Posted by :- Anurag

बीएमसी चुनाव में कांग्रेस ने 23 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है. इन सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है.

कांदिवली (ई) | इंक | 28 | डॉ अजंता यादव

मलाड पश्चिम | इंक | 33 | क़मरजहां मो. मोईन सिद्दीकी

मलाड पश्चिम | इंक | 34 | हैदर असलम शेख

मलाड पश्चिम | इंक | 48 | रफीक इलियास शेख

मलाड पश्चिम | इंक | 49 | संगीता कोली

वर्सोवा | इंक | 61 | दिव्या अवनीश सिंह

अंधेरी पश्चिम | इंक | 66 | मेहर मोहसिन हैदर

कलिना | इंक | 90 | सलाह. ट्यूलिप मिरांडा

बांद्रा पूर्व | इंक | 92 | मो. इब्राहिम मो. इक़बाल क़ुरैशी

बांद्रा (पश्चिम) | इंक | 102 | रहबर (राजा) सिराज खान

भांडुप | इंक | 110 | आशा सुरेश कोपरकर

चेंबूर | इंक | 150 | वैशाली अजित शेडकर

चांदीवली | इंक | 162 | खान मो. आमिर आरिफ

कलिना | इंक | 165 | मो. अशरफ आज़मी

कलिना | इंक | 167 | डॉ. समन अरशद आज़मी

सायन | इंक | 179 | आयशा सुफियान वनु

धारावी | इंक | 183 | आशा दीपक काले

धारावी | इंक | 184 | साजिदा बी बब्बू खान

भायखला | इंक | 211 | खान मो. वक़ूर नासिर अहमद

मुंबादेवी | इंक | 213 | नसीमा जावेद जुनेजा

मुंबादेवी | इंक | 216 | राजश्री महेश भाटनकर

मुंबादेवी | इंक | 223 | ज्ञानराज यशवन्त निकम

कोलाबा | इंक | 224 | रुखसाना अमीन पारक