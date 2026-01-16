scorecardresearch
 
BMC Election Results 2026 Live: मुंबई में चलेगा ठाकरे ब्रदर्स का जादू, या बीजेपी तोड़ देगी शिवसेना का तिलिस्म? आज फैसले का दिन

विभिन्न एग्जिट पोल्स ने मुंबई बीएमसी चुनावों में बीजेपी-शिवसेना (शिंदे) गठबंधन की बड़ी जीत की भविष्यवाणी की है. अब यह एग्जिट पोल्स कितने सही साबित हो पाते हैं, इसका पता अब से कुछ देर बाद चलेगा जब मतगणना शुरू होगी. मतगणना के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और सभी काउंटिंग सेंटर्स पर बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं.

इस बार मुख्य मुकाबला बीजेपी-शिवसेना गठबंधन और राज-उद्धव ठाकरे गठबंधन के बीच है (Photo-ITG)
मुंबई की सत्ता पर काबिज होने की जंग का आज फैसला हो जाएगा. सुबह 10 बजे से मुंबई समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के चुनावों की मतगणना शुरू होगी, लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) पर टिकी हैं. 227 वार्डों के लिए गुरुवार को 52.94% वोटिंग हुई थी.

वोटों की गिनती के लिए 23 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं, जहां दिनभर सियासी धड़कनें तेज रहेंगी. सटीक, तेज और विश्वनीय अपडेट्स के साथ हम आपको यहां हर वार्ड का अपडेट्स, हर राउंड की तस्वीर लाइव रुझान दे रहे हैं जो तय करेंगे कि मुंबई का किंग कौन कौन बनेगा.

बीएमसी पर दशकों तक शिवसेना का दबदबा रहा है, लेकिन पार्टी टूटने के बाद यह चुनाव ठाकरे परिवार के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं माना जा रहा. दूसरी ओर महायुति के तहत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर पूरी ताकत झोंक दी है.

यह भी पढ़ें: मुंबई कौन चलाएगा, महाराष्ट्र में 29 निगमों का बॉस कौन? आज आएंगे चुनावी नतीजे, पल-पल का देखें अपडेट

LIVE UPDATES

मुंबई की सत्ता पर काबिज होने की लड़ाई में बीजेपी-शिवसेना गठबंधन की राह आसान नजर आ रही है. एग्जिट पोल्स में 1996 से लगातार बीएमसी पर अपना मेयर बनवाते आ रहे ठाकरे परिवार और पार्टी का पहली बार अब किला बचता नहीं दिख रहा. क्योंकि शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे का पार्टी को 58 से 68 सीट का अनुमान एग्जिट पोल में जताया गया है.

अलग-अलग एग्जिट पोल्स में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव में इस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाया गया है, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) और राज ठाकरे की एमएनएस के गठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है.

