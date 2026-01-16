BMC Election Results 2026 Live: मुंबई में चलेगा ठाकरे ब्रदर्स का जादू, या बीजेपी तोड़ देगी शिवसेना का तिलिस्म? आज फैसले का दिन

मुंबई की सत्ता पर काबिज होने की जंग का आज फैसला हो जाएगा. सुबह 10 बजे से मुंबई समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के चुनावों की मतगणना शुरू होगी, लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) पर टिकी हैं. 227 वार्डों के लिए गुरुवार को 52.94% वोटिंग हुई थी.

वोटों की गिनती के लिए 23 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं, जहां दिनभर सियासी धड़कनें तेज रहेंगी. सटीक, तेज और विश्वनीय अपडेट्स के साथ हम आपको यहां हर वार्ड का अपडेट्स, हर राउंड की तस्वीर लाइव रुझान दे रहे हैं जो तय करेंगे कि मुंबई का किंग कौन कौन बनेगा.

बीएमसी पर दशकों तक शिवसेना का दबदबा रहा है, लेकिन पार्टी टूटने के बाद यह चुनाव ठाकरे परिवार के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं माना जा रहा. दूसरी ओर महायुति के तहत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर पूरी ताकत झोंक दी है.

मुंबई की सत्ता पर काबिज होने की लड़ाई में बीजेपी-शिवसेना गठबंधन की राह आसान नजर आ रही है. एग्जिट पोल्स में 1996 से लगातार बीएमसी पर अपना मेयर बनवाते आ रहे ठाकरे परिवार और पार्टी का पहली बार अब किला बचता नहीं दिख रहा. क्योंकि शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे का पार्टी को 58 से 68 सीट का अनुमान एग्जिट पोल में जताया गया है.

अलग-अलग एग्जिट पोल्स में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव में इस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाया गया है, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) और राज ठाकरे की एमएनएस के गठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है.

