scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'यह जीत सबसे अलग...', BMC में बड़ी जीत के बाद CM फडणवीस ने BJP प्रदेश अध्यक्ष से फोन पर की बात

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य भाजपा अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण से फोन पर बात कर उन्हें बधाई दी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जल्द ही मुंबई स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय का दौरा करेंगे, जहां उनका भव्य स्वागत और अभिनंदन किया जाएगा.

Advertisement
X
CM फडणवीस ने कहा कि बीएमसी की यह जीत अब तक की सभी चुनावी जीतों से अलग और विशेष है. (File Photo- PTI)
CM फडणवीस ने कहा कि बीएमसी की यह जीत अब तक की सभी चुनावी जीतों से अलग और विशेष है. (File Photo- PTI)

मुंबई की बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन की ऐतिहासिक जीत के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य भाजपा अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण से फोन पर बात कर उन्हें बधाई दी. मुख्यमंत्री ने बातचीत के दौरान पार्टी संगठन को मजबूती से संभालने और चुनावी रणनीति को सफल बनाने के लिए चव्हाण की जमकर सराहना की. फडणवीस ने कहा कि बीएमसी की यह जीत अब तक की सभी चुनावी जीतों से अलग और विशेष है.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जल्द ही मुंबई स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय का दौरा करेंगे, जहां उनका भव्य स्वागत और अभिनंदन किया जाएगा. इस दौरान वे पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और इस ऐतिहासिक सफलता के लिए उन्हें बधाई देंगे.

बता दें कि मुंबई का जनादेश महायुति गठबंधन के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ है. करीब तीन दशकों से बीएमसी पर चला आ रहा ठाकरे परिवार का वर्चस्व इस चुनाव में टूट गया. भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 118 सीटों पर जीत दर्ज की. इनमें से भाजपा अकेले 118 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना 28 सीटों पर आगे चल रही है.

सम्बंधित ख़बरें

BMC election 2026 results and BJP's mayor victory in Mumbai
BMC में BJP के शानदार प्रदर्शन पर फडणवीस ने प्रदेश अध्यक्ष को दी बधाई, देखें
Devendra Fadnavis magic in Mumbai BMC mayor from BJP first time
BMC में चला फडणवीस का जादू, पहली बार बनेगा BJP का मेयर, देखें
Devendra Fadnavis magic in Mumbai first BJP mayor in BMC
BMC चुनाव में टीम BJP बहुमत के पार, चला फडणवीस-शिंदे का जादू
Devendra Fadnavis, Eknath Shinde
मराठी मानुष हो या महाराष्ट्र के 'बिग बॉस' का सवाल, BJP ने बता दिया असली धुरंधर वही
Mumbai BMC Chunav Results
LIVE: बीएमसी में पहली बार BJP गठबंधन को 'पूर्ण बहुमत', नहीं चला ठाकरे भाइयों का 'मराठी कार्ड', यहां देखें अपडेट्स

वहीं, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के लिए यह चुनाव निराशाजनक रहा. पार्टी फिलहाल 65 सीटों पर सिमटी हुई है. वर्ष 2017 के बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना 84 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जबकि भाजपा 82 सीटों पर रही थी. आठ साल के भीतर शिवसेना (यूबीटी) को 19 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा है.

Advertisement

बीएमसी चुनावों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गुट) और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) भी कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ सकीं. एनसीपी (एसपी) अपना खाता तक नहीं खोल पाई, जबकि मनसे 8 सीटों पर आगे चल रही है. अजित पवार गुट की एनसीपी को 3 सीटों पर बढ़त मिली है.

कांग्रेस, जिसने बीएमसी चुनाव अकेले लड़ा था, फिलहाल 15 सीटों पर आगे है. कुल मिलाकर, बीएमसी के नतीजों ने मुंबई की राजनीति में बड़ा बदलाव दर्ज किया है और यह साफ संकेत दिया है कि शहरी महाराष्ट्र में सत्ता का संतुलन अब निर्णायक रूप से भाजपा और महायुति गठबंधन के पक्ष में झुक चुका है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव परिणाम 2026
    Advertisement