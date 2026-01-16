scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मुंबई को भाषा-प्रांत के झगड़े नहीं, विकास चाहिए', शिंदे गुट का राज-उद्धव पर करारा तंज

महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनावों के नतीजों के बीच शिवसेना (शिंदे गुट) नेता संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टियों पर तीखा हमला बोला है. निरुपम ने कहा कि मुंबई अब भाषा और प्रांत की राजनीति से आगे निकल चुकी है और उसे ज़हर भरे विचार नहीं बल्कि विकास चाहिए. उनके मुताबिक, मुंबईकरों ने एजेंडा तय कर दिया है. विकास, विकास और सिर्फ विकास.

Advertisement
X
शिंदे गुट ने उद्धव-राज ठाकरे पर साधा निशाना (Photo: ITG)
शिंदे गुट ने उद्धव-राज ठाकरे पर साधा निशाना (Photo: ITG)

महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनावों के आए रुझानों के बाद शिवसेना (शिंदे गुट) के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे गुट और राज ठाकरे की पार्टी के खराब प्रदर्शन को लेकर तीखा हमला बोला है. खास तौर पर उन्होंने राज ठाकरे की राजनीति और उनके एजेंडे पर सवाल खड़े किए है जो अक्सर उत्तर भारतीयों और बिहार-यूपी के लोगों को निशाने पर लेते रहे हैं.

'जो मुंबई हित की बात करेगा, वही मुंबई पर राज करेगा'

संजय निरुपम ने दो टूक शब्दों में कहा, 'जो मुंबई हित की बात करेगा, वही मुंबई पर राज करेगा.' उन्होंने कहा कि नई सदी का एक चौथाई हिस्सा गुजर चुका है और इस दौरान मुंबई बहुत आगे बढ़ चुकी है. आज की मुंबई भाषा और प्रांत के झगड़ों से कहीं ऊपर उठ चुकी है. निरुपम ने कहा कि अब मुंबईकरों को स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और साफ-सुथरा चमकता शहर चाहिए, न कि नफरत और विभाजन की राजनीति.

सम्बंधित ख़बरें

maharashtra devendra fadnavis uddhav thackeray eknath shinde and ajit pawar
BJP का बढ़ता वर्चस्व, ठाकरे ब्रांड पर संकट... महाराष्ट्र निकाय चुनाव की बड़ी बातें
Dhananjay Singh (File Photo)
महाराष्ट्र: बाहुबली धनंजय ने जहां किया रोड शो, वहां महायुति का क्लीन स्वीप!
शालन शिंदे ने शिवसेना (शिंदे) की उम्मीदवार आफरीन पठान को हराया है.
सोलापुर में बिना प्रचार किए जेल में बंद बीजेपी नेता की जीत, हत्याकांड में सलाखों के पीछें हैं शालन शिंदे
BMC Election: BJP की बंपर जीत, मुंबई-नागपुर में जश्न
Devendra Fadnavis, Eknath Shinde
मराठी मानुष हो या महाराष्ट्र के 'बिग बॉस' का सवाल, BJP ने बता दिया असली धुरंधर वही

'विकास ही मुंबईकरों का एजेंडा'

उन्होंने बिना नाम लिए राज ठाकरे की राजनीति पर तंज कसते हुए कहा, 'ज़हर से भरे विचार और दूर्गंधपूर्ण नैरेटिव अब मुंबई को मंज़ूर नहीं.' संजय निरुपण का यह बयान सीधे तौर पर उन राजनीतिक दलों पर निशाना माना जा रहा है, जो भाषा, क्षेत्र और पहचान की राजनीति को आगे बढ़ाते रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि इस चुनाव में मुंबईकरों ने साफ संदेश दे दिया है कि उनका एजेंडा अब सिर्फ एक है 'विकास, विकास और सिर्फ विकास.'

Advertisement

कैसा रहा राज और उद्धव ठाकरे का प्रदर्शन

महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव में अगर अब तक आए रुझानों की बात करें तो मुंबई की 227 सीटों में से शिवसेना (यूबीटी) ने 63 सीटों पर बढ़त बनाई है जबकि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस सिर्फ 06 सीटों पर बढ़त बना पाई है.

पूरे महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव के परिणामों में  शिवसेना ( उद्धव गुट) सिर्फ 110 सीटों पर और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस 12 सीटों पर आगे हैं. इस बार दोनों भाई राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ चुनाव लड़ थे.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव परिणाम 2026
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement