राज ठाकरे का 22 शहरों में नहीं खुला खाता, मुंबई में दहाई का अंक भी पार नहीं कर पाई MNS

मुंबई की सियासत पर बीजेपी का कब्जा होता दिख रहा है. महाराष्ट्र में बीएमसी सहित 29 नगर महापालिका में हुए चुनाव में बीजेपी का पल्डा भारी दिख रहा है. बीजेपी को बीएमसी में पहली बार बहुमत मिलता दिख रहा है. इसके अलावा नागपुर से लेकर पुणे तक में बीजेपी अपना मेयर बनाती दिख रही है जबकि ठाकरे ब्रदर्स की जोड़ी पूरी तरह से फेल रही है.

बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) चुनाव मतगणना जारी है और बीजेपी 88 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. उद्धव ठाकरे की शिवसेना संग करीबी लड़ाई के बाद बीजेपी और शिंदे की शिवसेना अपने दम पर बहुमत हासिल करती दिख रही है. मराठी मानुष की बात करने वाले राज ठाकरे का पूरी तरह से सफाया हो गया है, न ही उन्हें मुंबई में समर्थन मिला और न ही पुणे में कोई करिश्मा दिखा सके.

महाराष्ट्र की 29 नगर महापालिका चुनाव अभी तक के रुझानों से पता चलता है कि मुंबई की बीएमसी में बीजेपी गठबंधन को प्रचंड जीत मिलती दिख रही है जबकि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस रुझानों में दहाई अंक भी पार नहीं कर पा रही है. राज ठाकरे की हालत ये तब है जब मुंबई में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं. बीएमसी ही नहीं बल्कि मुंबई से बाहर भी राज ठाकरे की मनसे का सफाया हो गया है.

महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव राज ठाकरे का प्रदर्शन

महाराष्ट्र में बीएमसी सहित 29 नगर महापालिका क्षेत्र में कुल 2869 सीटे के लिए चुनाव हुए हैं. अभी तक के रुझानों के मुताबिक बीजेपी को 1064 वार्डों में बढ़त है तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना 282 वार्ड में आगे चल रही है. उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना (यूबीटी) महज 109 वार्ड में बढ़त बनाए हुए है. अजित पवार की पार्टी एनसीपी 113 सीट पर आगे है तो शरद पवार की एनसीपी 24 सीट पर आगे चल रही है.

वहीं, महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में कांग्रेस 222 सीट पर आगे चल रही है तो राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस 12 सीट पर आगे है. मुंबई की कुल 277 सीटों में से राज ठाकरे की पार्टी को सिर्फ 5 सीट पर बढ़त है. महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे. इसके बावजूद उनकी पार्टी को करारी मात खानी पड़ी है.

राज ठाकरे की पार्टी का सिंगल डिजिट पर सीमित

कल्याण - डोंबिवली में 122 सीटे हैं. बीजेपी और शिंदे की शिवसेना को बहुमत मिलता दिख रहा. राज ठाकरे की पार्टी को चार सीटों पर बढ़त बनाए हुए है.

ठाणे की 131 सीटों में से राज ठाकरे की पार्टी सिर्फ एक सीट पर आगे चल रही है.

नवी मुंबई की 111 सीटों में से राज ठाकरे की पार्टी को सिर्फ एक सीट पर बढ़त है.

नासिक की 122 सीटों में से राज ठाकरे की मनसे 2 सीट पर आगे चल रही है.

अहिल्यानगर की नगर महापालिका क्षेत्र की 68 सीटों में से राज ठाकरे के पार्टी मनसे के 3 उम्मीदवार आगे चल रहे हैं.

उल्लहासनगर की नगर महापालिका में राज ठाकरे की पार्टी को एक सीट पर बढ़त है.



राज ठाकरे की पार्टी 22 शहरों में जीरो पर आउट

पुणे की 165 सीटों पर चुनाव हुए हैं, जिसमें 122 सीट पर रुझान आए हैं. पुणे में राज ठाकरे की पार्टी का खाता भी नहीं खुलता दिख रहा है.

पुणे नगर महापालिका ही नहीं मीरा-भायंदर, वसई-विरार, भिवंडी, पनवेल, नागपुर, पिंपरी-चिंचवड़, संभाजीनगर, कोल्हापुर, सांगली-मिरज, सोलहपुर, मालेगांव, जलगांव, धुले, इचलकरंजी, नांदेड़, परभणी, जलाना, लातूर, अमरावती, अकोला और चंद्रपुर में राज ठाकरे की पार्टी को एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही है.

राज ठाकरे की राजनीति का पूरी तरह सफाया

बता दें कि मनसे ने सभी 29 शहरों में सभी सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे, लेकिन कुछ प्रमुख सीट पर चुनाव लड़े थे. मुंबई के बीएमसी के कुल 227 वार्ड हैं. गठबंधन के तहत मनसे ने उद्धव ठाकरे की सेना (UBT) के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था. मनसे ने 20 30 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ा था. इसके बावजूद सिर्फ पांच सीट पर उसे जीत मिलती दिख रही है.

मुंबई के अलावा पुणे और नासिक में भी राज ठाकरे ने पूरे दम के साथ चुनाव लड़े थे. इन शहरों में मनसे ने पारंपरिक गढ़ों में उम्मीदवार उतारे थे. नासिक, जहां कभी मनसे की सत्ता थी, वहां पार्टी को सिर्फ 2 सीटें पर बढ़त मिल रही है.

