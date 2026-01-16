scorecardresearch
 
'इमोशनल मुद्दों को जनता ने नकारा, सिर्फ विकास का ब्रांड चला', जीत के बाद बोले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे

महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के रुझानों में बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट का गठबंधन बीएमसी में 118 सीटों पर आगे चल रहा है, जिसे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने ‘विकास ब्रांड की जीत’ बताया है. उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने इमोशनल और एंटी डेवलपमेंट राजनीति को नकारते हुए विकास के नाम पर वोट दिया है.

एकनाथ शिंदे ने कहा कि जनता ने इमोशनल राजनीति को नकार कर विकास को चुना है. (File Photo: ITG)
महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के रुझानों में बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के गठबंधन को बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है. बीएमसी में गठबंधन इस समय 118 सीटों पर आगे चल रहा है. महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने इसे 'विकास ब्रांड की जीत' बताया है.

'वोटर्स ने एंटी डेवलपमेंट को नकारा'

आजतक से बात करते हुए उन्होंने नतीजों के लिए मुंबईवासियों का धन्यवाद दिया. एकनाथ शिंदे ने कहा, 'हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़े थे और उसी को आगे बढ़ा रहे हैं. जनता ने इमोशनल राजनीति करने वालों को नकार दिया और सिर्फ विकास के नाम पर वोट दिया. वोटर्स ने एंटी डेवलपमेंट को नकार दिया है.'

उन्होंने कहा, 'हमें मुंबई और महाराष्ट्र का विकास करना है. तीन साल पहले जब मैं सीएम था तब हमारी टीम ने विकास के काम शुरू कर दिए थे और अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में काम को आगे बढ़ाया जा रहा है. हमारे प्रधानमंत्री ने भी मुंबई को ग्लोबल हब बनाने का संकल्प लिया है.'

'लोगों ने डेवलेपमेंट ब्रांड को चुना'

एकनाथ शिंदे ने कहा, 'बाला साहेब की विरासत का फैसला चुनाव में हुआ है. लोगों ने विकास को चुनाव है और भरोसा है कि हम लोग विकास करेंगे. वो मुंबईकर जिन्हें बाहर फेंका गया, हम उन्हें वापस लेकर आएंगे. लोगों ने डेवलेपमेंट ब्रांड को चुना है और इमोशनल मुद्दों को किनारे रख दिया है.'

अभी तक के रुझानों में बीएमसी में शिवसेना यूबीटी के नेतृत्व वाला गठबंधन, जिसमें एनसीपी एसपी भी शामिल है, 73 सीटों पर आगे है. वहीं कांग्रेस 15 सीटों पर और एनसीपी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है.

''महाविनाश अघाड़ी' ने जनता का विश्वास खो दिया'

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, 'महायुति के उम्मीदवार दो तिहाई सीटों पर जीत रहे हैं. 'महाविनाश अघाड़ी', जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार शामिल हैं, उनको सिर्फ 7-8 प्रतिशत सीटों पर ही बढ़त है. यह दिखाता है कि उन्होंने जनता का विश्वास खो दिया है. नकारात्मक राजनीति के लिए अब कोई जगह नहीं है.'

उन्होंने कहा, 'बीजेपी ने मुंबई में ऐतिहासिक नतीजे देखे हैं. मेरे खुद के क्षेत्र उत्तर मुंबई में बीजेपी और शिवसेना ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है. जनता ने महायुति के काम पर मोहर लगाई है. उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने जो अनैतिक गठबंधन बनाया था उसे मुंबई की जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया है.'

