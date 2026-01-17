scorecardresearch
 
BMC चुनाव में वो वार्ड, जहां कांग्रेस ने 7 वोटों से बीजेपी उम्मीदवार को हराया

मुंबई नगर निगम चुनाव में संताक्रूज वार्ड 90 के नतीजे चर्चा में हैं. यहां कांग्रेस ने बीजेपी उम्मीदवार को महज 7 वोटों से चुनाव हरा दिया. जबकि मलाड वेस्ट के वार्ड 46 में बीजेपी ने रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज की.

BMC चुनाव में सांताक्रूज वार्ड में कांग्रेस ने बीजेपी को 7 वोटों से हरा दिया. (File Photo)
मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव में कुछ वार्ड में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए. संताक्रूज में वार्ड नंबर 90 में जीत और हार के बीच फर्क सिर्फ 7 वोटों का रहा. यहां कांग्रेस उम्मीदवार ने बाजी मार ली और बीजेपी को निराशा हाथ लगी.

BMC चुनाव में ये सबसे करीबी मुकाबला माना जा रहा है. वार्ड नंबर 90 (H/East), संताक्रूज में कांग्रेस उम्मीदवार एडवोकेट ट्यूलिप ब्रायन मिरांडा ने बीजेपी उम्मीदवार ज्योति अनिल उपाध्याय को सिर्फ 7 वोटों से हरा दिया. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, कांग्रेस उम्मीदवार ट्यूलिप मिरांडा को कुल 5,197 वोट मिले. जबकि बीजेपी की ज्योति उपाध्याय को 5,190 वोट मिले.

इस बेहद मामूली अंतर ने इस वार्ड को पूरे BMC चुनाव का सबसे चर्चित मुकाबला बना दिया.

वार्ड नंबर 90, बृहन्मुंबई नगर निगम के कुल 227 वार्डों में से एक है. यह वार्ड जनरल कैटेगरी के लिए आरक्षित है. यहां कुल आबादी 56,468 है. यह वार्ड BMC चुनाव में हमेशा से ही राजनीतिक दलों के लिए अहम रहा है.

वार्ड 90 में कौन-कौन उम्मीदवार था?

इस वार्ड से कुल 9 उम्मीदवार मैदान में थे.

- अंसारी मसूद अब्दुलकासिम- शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे (SSUBT)
- सुरेशा केशव आचार्य- आम आदमी पार्टी (AAP)
- ज्योति अनिल उपाध्याय- भारतीय जनता पार्टी (BJP)
- एडवोकेट ट्यूलिप ब्रायन मिरांडा- कांग्रेस (INC)
- सना अब्बास कुरैशी- समाजवादी पार्टी (SP)
- गणेश जनप्पा अन्नारेड्डी- निर्दलीय
- जॉर्ज अब्राहम- निर्दलीय
- सुभाष महादेव सावंत- निर्दलीय
- सिंह विपिनकुमार- निर्दलीय

2017 के चुनाव से क्या बदल गया

2017 के BMC चुनाव में भी वार्ड 90 से ट्यूलिप ब्रायन मिरांडा ही विजेता रहे थे. तब उन्होंने 5,952 वोट हासिल किए थे. जीत का अंतर 1,579 वोट का था. 2017 में इस वार्ड में समाजवादी पार्टी के बेनेडिक्ट डेनिस किन्नी दूसरे स्थान पर रहे थे, जिन्हें 4,373 वोट मिले थे. उस चुनाव में NOTA को भी 430 वोट मिले थे. 2026 में जीत का अंतर सिमटकर सिर्फ 7 वोट रह गया है.

मलाड वेस्ट के वार्ड 46 में बीजेपी की सुनामी जीत

जहां संताक्रूज में मुकाबला कांटे का था, वहीं मलाड वेस्ट के वार्ड नंबर 46 में बीजेपी ने जबरदस्त जीत दर्ज की. बीजेपी उम्मीदवार योगिता सुनील कोली को 37,831 वोट मिले. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) की स्नेहिता संदेश देहलिकर को करारी हार का सामना करना पड़ा. योगिता कोली ने 21,717 वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की, जो इस चुनाव की सबसे बड़ी जीतों में गिनी जा रही है.

पूरे BMC चुनाव का बड़ा सियासी गणित

BMC चुनाव में इस बार सत्ता का पलड़ा पूरी तरह BJP-एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के पक्ष में देखा गया. BJP + शिंदे गुट की शिवसेना ने 118 सीटों पर जीत हासिल की. BJP को 89 सीट, शिंदे गुट को 29 सीटों पर जीत मिली. बहुमत का आंकड़ा 114 है.

वहीं, शिवसेना (UBT) को 65 सीट, MNS को 6 सीट, NCP (शरद पवार) को 1 सीट, कांग्रेस को 24 सीट, AIMIM को 8 सीट पर जीत मिली. अजित पवार गुट की NCP को 3 सीट, समाजवादी पार्टी को 2 सीट, निर्दलीय को 2 सीटें मिलीं. बीएमसी चुनाव 9 साल बाद हुआ और इससे पहले मार्च 2022 से BMC का कामकाज प्रशासकों के भरोसे चल रहा था.

एशिया की सबसे अमीर नगर पालिका

BMC को एशिया की सबसे अमीर नगरपालिकाओं में गिना जाता है. यहां सालाना बजट 74,400 करोड़ रुपये से ज्यादा है. 2017 के बाद चुनी हुई सरकार सामने आई है.

---- समाप्त ----
