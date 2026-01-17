scorecardresearch
 
अकोला: चुनाव जीतते ही बीजेपी के कॉर्पोरेटर पर जानलेवा हमला

चुनावी जीत की खुशी अकोला में हिंसा में बदल गई. नतीजों के ऐलान के बाद बीजेपी के नवनिर्वाचित नगरसेवक शरद तुरकर पर चाकू से हमला हुआ, जिससे सियासी तनाव भड़क उठा. पार्टी के भीतर गुटबाजी से जुड़ा यह विवाद पथराव और पुलिस लाठीचार्ज तक जा पहुंचा.

पराजित उम्मीदवार नितिन रावत और उसके समर्थकों पर हिंसा का आरोप (फोटो- ITG)
अकोला शहर के अकोटफैल इलाके में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद उस समय हालात बेकाबू हो गए, जब बीजेपी के नवनिर्वाचित नगरसेवक शरद तुरकर पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया. यह घटना पार्टी के ही एक पराजित उम्मीदवार से जुड़े विवाद के दौरान सामने आई.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, वार्ड क्रमांक 2 से पराजित उम्मीदवार नितिन रावत और उसके समर्थकों ने जीत-हार को लेकर हुए विवाद के बाद शरद तुरकर पर धारदार हथियार से हमला किया. वारदात अकोटफैल पुलिस स्टेशन के सामने हुई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

हमले में गंभीर रूप से घायल शरद तुरकर को पहले सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है.

घटना के बाद दोनों गुटों के समर्थक आमने-सामने आ गए और एक-दूसरे पर पथराव शुरू हो गया. स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने उपद्रवियों का पीछा करते हुए लाठीचार्ज किया. इस दौरान पुलिस कार्रवाई के वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें पुलिस भीड़ को खदेड़ते हुए नजर आ रही है.

हालात पर नियंत्रण पाने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. दोनों गुटों के उपद्रवियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं. मामले में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है.

गौरतलब है कि इस प्रभाग में बीजेपी से शरद तुरकर एकमात्र विजयी उम्मीदवार हैं, जबकि अन्य तीन सीटों पर एआईएमआईएम के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है. पुलिस की प्राथमिक जांच में इस पूरे घटनाक्रम को पार्टी के भीतर गुटबाजी से जुड़ा मामला बताया जा रहा है.

अकोला सिटी डिवीजन के अधिकारी सुदर्शन पाटील ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा है कि कानून व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

