BMC में BJP का दबदबा लेकिन कलीना सीट कांग्रेस के नाम, 7 वोट से ट्यूलिप मिरांडा की जीत

BMC Mumbai Nagar Nigam Chunav Parinam 2026: देश की सबसे अमीर नगर पालिका कही जाने वाली बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के चुनावी नतीजों के लिए वोटों की गिनती अभी जारी है, लेकिन अब तक के रुझानों में बीजेपी ने बड़ी और निर्णायक बढ़त बना ली है, जिससे बीएमसी पर पार्टी का कब्जा लगभग तय माना जा रहा है. इस बीच मुंबई की राजनीति का हाई-वोल्टेज मुकाबला कलीना सीट पर देखने को मिला, जहां जीत-हार का फैसला सिर्फ 7 वोटों से हुआ और बीजेपी उम्मीदवार ने परिणाम आने के बाद फिर से वोटों की गिनती की मांग की है.

और पढ़ें

7 वोटों से जीतीं कांग्रेस उम्मीदवार

कलीना से कांग्रेस उम्मीदवार ट्यूलिप मिरांडा ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रत्याशी ज्योति उपाध्याय को मात्र 7 वोटों के अंतर से हरा दिया. इतने कम अंतर से हार के बाद बीजेपी प्रत्याशी ने परिणाम पर आपत्ति जताते हुए पुनर्गणना (रीकाउंटिंग) की मांग की है. इस करीबी मुकाबले के कारण कलीना सीट पूरे दिन चर्चा का केंद्र बनी रही.

BMC में बीजेपी का दबदबा

अब अगर बीएसपी सहित महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के परिणामों की बात करें तो बीजेपी ने इस बार ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है. नागपुर से लेकर नासिक तक बीजेपी बढ़त बनाए हुए है. मुंबई की 227 सीटों में से बीजेपी 90 सीटों पर सबसे आगे है जबकि शिवसेना (शिंदे गुट) 28 सीटों पर आगे है. वहीं शिवसेना (यूबीटी) ने 63 सीटों पर बढ़त बनाई है जबकि कांग्रेस 12, एनसीपी (शरद पवार) एक सीट और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस 06 सीटों पर आगे है.

Advertisement

पूरे महाराष्ट्र के नगर निकायों में खिला कमल

अब अगर बात पूरे महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव की करें तो बीजेपी 1172 सीटों पर, शिवसेना (शिंदे गुट) 313 सीटों पर, शिवसेना ( उद्धव गुट) 110 सीटों पर, कांग्रेस 245 सीटों पर एमएनएस 12 सीटों पर, एनसीपी (शरद पवार गुट) 35 सीटों पर और एनसीपी (अजित पवार) गुट रुझानो में आगे दिख रही है. महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव में इस बार साफ तौर पर बीजेपी की सुनामी दिखाई दे रही है.

---- समाप्त ----