BMC Election Results 2026 Live: मुंबई में उद्धव की पार्टी के जादू को क्या कमजोर करेगा शिंदे फैक्टर, BMC चुनाव के नतीजे कुछ देर में

बीएमसी का किंग कौन....?आज इसका फैसला होने जाएगा. अब से कुछ देर बाद, यानि सुबह 10 बजे से मुंबई सहित महाराष्ट्र के 29 नगर निगम चुनाव की गिनती शुरू होगी. लेकिन सबकी नज़रें बीएमसी पर टिकी हैं. 277 वॉर्ड की मतगणना के लिये 23 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं. बीएमसी में पिछले कई दशकों से शिवसेना हावी रही है लेकिन पार्टी के विभाजन के बाद ठाकरे बंधुओं के लिये ये चुनाव किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं है. इस चुनाव के लिये ठाकरे बंधुओं ने एकता दिखाई है तो वहीं महायुति में एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर ताल ठोकी है.
अगर एग्जिट पोल की मानें तो यह मुकाबला एकतरफा हो सकता है. एक्सिस माई इंडिया ने सत्ताधारी गठबंधन के लिए जीत का अनुमान लगाया है. एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी और शिवसेना को 227 वार्डों में से 131 से 151 सीट मिलने का अनुमान है. एग्जिट पोल कहता है कि BMC चुनाव में शिवसेना यूबीटी गुट को 58 से 68 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है. वहीं कांग्रेस गठबंधन को 12 से 16 सीट मिलने के आसार व्यक्त किये जा रहे हैं. यहां पढ़ें चुनावी नतीजों से जुड़ी हर ताजा अपडेट-
मुंबई के लिए सायन कोलीवाड़ा स्थित बीएमसी स्कूल के मतगणना केंद्र के बाहर का ये वीडियो है. 23 मतगणना केंद्रों पर सुबह 10 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी.
मुंबई में 23 केंद्रों पर मतगणना के लिए 2,299 कर्मचारी तैनात किए गए हैं. ईवीएम (EVM) में किसी भी तकनीकी खराबी से निपटने के लिए पहली बार 'प्रिंटिंग ऑक्सिलरी डिस्प्ले यूनिट्स' (PADUs) का उपयोग बैकअप के रूप में किया जा रहा है. शहर भर में 25,000 से अधिक पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं ताकि नतीजों के बाद कानून-व्यवस्था बनी रहे.
इस बार सभी वार्डों की गिनती एक साथ शुरू नहीं होगी. नगर निगम प्रशासन ने इस साल 'चरणबद्ध मतगणना' (Phase-wise Counting) का फैसला लिया है, जिससे शुरुआती रुझान मिलने में देरी हो सकती है. नगर निगम आयुक्त भूषण गगरानी ने बताया कि सभी 227 सीटों पर एक साथ काउंटिंग शुरू करने के बजाय, हर केंद्र पर एक बार में केवल दो वार्डों के वोटों की गिनती की जाएगी. इसका मतलब है कि सुबह 10 बजे केवल 46 वार्डों (23 केंद्रों पर) की गिनती शुरू होगी. अधिकारियों का मानना है कि इस तरीके से सारा ध्यान कुछ ही वार्डों पर केंद्रित रहेगा, जिससे सटीकता बढ़ेगी, लेकिन अंतिम परिणामों की घोषणा में सामान्य से 1-2 घंटे अधिक लग सकते हैं.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष के उन आरोपों को सिरे से खारिज किया है जिनमें मतदान में धांधली की आशंका जताई गई थी. फडणवीस ने कहा कि मतदान खत्म होने से पहले ही गड़बड़ी का शोर मचाना विपक्ष की 'पराजयवादी मानसिकता' को दर्शाता है. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के प्रमुख राज ठाकरे ने दावा किया था कि चुनाव में अमिट स्याही के बजाय मार्कर पेन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे आसानी से मिटाकर फर्जी वोटिंग की जा सकती है.
2017 के बीएमसी चुनावों में अविभाजित शिवसेना 84 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जबकि बीजेपी मात्र दो कदम पीछे 82 सीटों पर रही थी. कांग्रेस को 31, एनसीपी को 9 और मनसे को 7 सीटें मिली थीं. हालांकि, इस बार राज्य की बदल चुकी राजनीतिक परिस्थितियों और पार्टियों में हुए विभाजन के कारण समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं.