scorecardresearch
 
Advertisement
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लाइव अपडेट

BMC Election Results 2026 Live: मुंबई में उद्धव की पार्टी के जादू को क्या कमजोर करेगा शिंदे फैक्टर, BMC चुनाव के नतीजे कुछ देर में

aajtak.in | नई दिल्ली | 16 जनवरी 2026, 8:00 AM IST

BMC Mumbai Nagar Nigam Chunav Parinam 2026 Live Updates: देश की सबसे अमीर नगर पालिका, बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के चुनावी नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं. मुंबई के भविष्य का फैसला 227 वार्डों के चुनावी अखाड़े में होना है, जहां 1.24 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है. मतगणना सुबह 10 बजे शुरू होगी और दोपहर तक स्थिति साफ हो जाएगी कि बीएमसी में कौन राज करेगा.

BMC Election Results 2026 BMC Election Results 2026

बीएमसी का किंग कौन....?आज इसका फैसला होने जाएगा. अब से कुछ देर बाद, यानि सुबह 10 बजे से मुंबई सहित महाराष्ट्र के 29 नगर निगम चुनाव की गिनती शुरू होगी. लेकिन सबकी नज़रें बीएमसी पर टिकी हैं. 277 वॉर्ड की मतगणना के लिये 23 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं. बीएमसी में पिछले कई दशकों से शिवसेना हावी रही है लेकिन पार्टी के विभाजन के बाद ठाकरे बंधुओं के लिये ये चुनाव किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं है. इस चुनाव के लिये ठाकरे बंधुओं ने एकता दिखाई है तो वहीं महायुति में एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर ताल ठोकी है.

अगर एग्जिट पोल की मानें तो यह मुकाबला एकतरफा हो सकता है. एक्सिस माई इंडिया ने सत्ताधारी गठबंधन के लिए जीत का अनुमान लगाया है. एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी और शिवसेना को 227 वार्डों में से 131 से 151 सीट मिलने का अनुमान है. एग्जिट पोल कहता है कि BMC चुनाव में शिवसेना यूबीटी गुट को 58 से 68 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है. वहीं कांग्रेस गठबंधन को 12 से 16 सीट मिलने के आसार व्यक्त किये जा रहे हैं. यहां पढ़ें चुनावी नतीजों से जुड़ी हर ताजा अपडेट-

ये भी पढ़ें: Maharashtra Nagar Nigam Election Results 2026 Live: मुंबई कौन चलाएगा, महाराष्ट्र में 29 निगमों का बॉस कौन? आ रहे चुनाव नतीजे, पल-पल का देखें अपडेट

8:00 AM (6 मिनट पहले)

BMC Nagar Nigam Election Results Live: मतगणना की तैयारियां हुई तेज

Posted by :- Kishor

मुंबई के लिए सायन कोलीवाड़ा स्थित बीएमसी स्कूल के मतगणना केंद्र के बाहर का ये वीडियो है. 23 मतगणना केंद्रों पर सुबह 10 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी.

 

7:49 AM (17 मिनट पहले)

BMC Result 2026: सुरक्षा और तकनीक का कड़ा पहरा

Posted by :- Kishor

मुंबई में 23 केंद्रों पर मतगणना के लिए 2,299 कर्मचारी तैनात किए गए हैं. ईवीएम (EVM) में किसी भी तकनीकी खराबी से निपटने के लिए पहली बार 'प्रिंटिंग ऑक्सिलरी डिस्प्ले यूनिट्स' (PADUs) का उपयोग बैकअप के रूप में किया जा रहा है. शहर भर में 25,000 से अधिक पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं ताकि नतीजों के बाद कानून-व्यवस्था बनी रहे.

7:36 AM (30 मिनट पहले)

Nagar Nigam Chunav Parinam 2026: मतगणना के नियमों में बदलाव से बढ़ सकता है इंतज़ार

Posted by :- Kishor

इस बार सभी वार्डों की गिनती एक साथ शुरू नहीं होगी. नगर निगम प्रशासन ने इस साल 'चरणबद्ध मतगणना' (Phase-wise Counting) का फैसला लिया है, जिससे शुरुआती रुझान मिलने में देरी हो सकती है. नगर निगम आयुक्त भूषण गगरानी ने बताया कि सभी 227 सीटों पर एक साथ काउंटिंग शुरू करने के बजाय, हर केंद्र पर एक बार में केवल दो वार्डों के वोटों की गिनती की जाएगी. इसका मतलब है कि सुबह 10 बजे केवल 46 वार्डों (23 केंद्रों पर) की गिनती शुरू होगी. अधिकारियों का मानना है कि इस तरीके से सारा ध्यान कुछ ही वार्डों पर केंद्रित रहेगा, जिससे सटीकता बढ़ेगी, लेकिन अंतिम परिणामों की घोषणा में सामान्य से 1-2 घंटे अधिक लग सकते हैं.

7:28 AM (38 मिनट पहले)

Mumbai Nigam Chunav Parinam 2026: हार का बहाना ढूंढ रहा विपक्ष- फडणवीस

Posted by :- Kishor

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष के उन आरोपों को सिरे से खारिज किया है जिनमें मतदान में धांधली की आशंका जताई गई थी. फडणवीस ने कहा कि मतदान खत्म होने से पहले ही गड़बड़ी का शोर मचाना विपक्ष की 'पराजयवादी मानसिकता' को दर्शाता है. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के प्रमुख राज ठाकरे ने दावा किया था कि चुनाव में अमिट स्याही के बजाय मार्कर पेन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे आसानी से मिटाकर फर्जी वोटिंग की जा सकती है.

Advertisement
7:04 AM (एक घंटा पहले)

BMC Election Result: 2017 में ऐसा रहा था सियासी दलों का प्रदर्शन

Posted by :- Kishor

  2017 के बीएमसी चुनावों में अविभाजित शिवसेना 84 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जबकि बीजेपी मात्र दो कदम पीछे 82 सीटों पर रही थी. कांग्रेस को 31, एनसीपी को 9 और मनसे को 7 सीटें मिली थीं. हालांकि, इस बार राज्य की बदल चुकी राजनीतिक परिस्थितियों और पार्टियों में हुए विभाजन के कारण समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं. 

Advertisement
Advertisement