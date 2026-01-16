BMC Election Results 2026 Live: मुंबई में उद्धव की पार्टी के जादू को क्या कमजोर करेगा शिंदे फैक्टर, BMC चुनाव के नतीजे कुछ देर में

बीएमसी का किंग कौन....?आज इसका फैसला होने जाएगा. अब से कुछ देर बाद, यानि सुबह 10 बजे से मुंबई सहित महाराष्ट्र के 29 नगर निगम चुनाव की गिनती शुरू होगी. लेकिन सबकी नज़रें बीएमसी पर टिकी हैं. 277 वॉर्ड की मतगणना के लिये 23 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं. बीएमसी में पिछले कई दशकों से शिवसेना हावी रही है लेकिन पार्टी के विभाजन के बाद ठाकरे बंधुओं के लिये ये चुनाव किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं है. इस चुनाव के लिये ठाकरे बंधुओं ने एकता दिखाई है तो वहीं महायुति में एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर ताल ठोकी है.

अगर एग्जिट पोल की मानें तो यह मुकाबला एकतरफा हो सकता है. एक्सिस माई इंडिया ने सत्ताधारी गठबंधन के लिए जीत का अनुमान लगाया है. एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी और शिवसेना को 227 वार्डों में से 131 से 151 सीट मिलने का अनुमान है. एग्जिट पोल कहता है कि BMC चुनाव में शिवसेना यूबीटी गुट को 58 से 68 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है. वहीं कांग्रेस गठबंधन को 12 से 16 सीट मिलने के आसार व्यक्त किये जा रहे हैं. यहां पढ़ें चुनावी नतीजों से जुड़ी हर ताजा अपडेट-

