scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'नारद मुनि और मंथरा का मिला जुला रूप हैं संजय राउत', जयचंद वाले बयान पर निशिकांत दुबे का पलटवार

बीएमसी चुनाव में ठाकरे ब्रदर्स को मिली शिकस्त के लिए संजय राउत में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को जिम्मेदार ठहराया था. इस पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने संजय राउत को नारद मुनि और मंथरा का मिला जुला रूप बताया है, जबकि संजय राउत ने एकनाथ शिंदे को जयचंद करार दिया था.

Advertisement
X
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संजय राउत पर साधा निशाना. (File Photo: ITG)
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संजय राउत पर साधा निशाना. (File Photo: ITG)

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संजय राउत के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने बीएमसी चुनाव में ठाकरे ब्रदर्स की हार के लिए उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जिम्मेदार ठहराया था.

दरअसल, ठाकरे परिवार का गढ़ मानी जाने वाली BMC चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की है. बीएमसी चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. बीजेपी और शिंदे सेना ने 118 सीटों पर जीत हासिल की है जो बहुमत के आंकड़े से 4 ज्यादा हैं.

'अगर शिंदे जयचंद नहीं बनते तो...'

वहीं, बीएमसी के चुनाव नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और महायुति के सहयोगी एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा था. उन्होंने शुक्रवार को कहा कि अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना का जयचंद नहीं बनते तो मुंबई में बीजेपी का मेयर कभी नहीं बनता!

उन्होंने कहा कि मराठी जनता शिंदे को जयचंद के तौर पर याद रखेगी. राउत के पोस्ट में सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम शिंदे को भी टैग किया गया था.

क्या बोले निशिकांत दुबे

राउत के इसी बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता निशिकांत ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने एक्स पर लिखा, नारद मुनि तथा मंथरा का मिला जुला रूप ही संजय राउत हैं.

क्या है विवाद

Advertisement

बता दें कि संजय राउत और एकनाथ शिंदे के बीच ये विवाद 2022 से जुडा है, जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना से बगावत की और भाजपा के साथ गठबंधन कर सरकार बना ली थी. शिंदे के बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने को उद्धव गुट ने गद्दारी करार दिया था और जयचंद का जिक्र ऐतिहासिक संदर्भ में किया जाता है, जहां उन्हें पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मोहम्मद गोरी से हाथ मिलाने वाले गद्दार के रूप में याद किया जाता है.

बीजेपी ने जीतीं 89 सीटें

आपको बता दें कि मुंबई के सभी 227 वार्डों के चुनाव परिणाम आधी रात के आसपास घोषित हो चुके हैं. बीजेपी ने 89 सीटें जीतीं और उसकी सहयोगी शिवसेना ने 29 सीटें अपने नाम कीं, जबकि शिवसेना (यूबीटी) को 65 और एमएनएस को छह सीटें मिलीं.

वहीं, वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को 24 सीटें मिली हैं, AIMIM को 8, एनसीपी को 3, समाजवादी पार्टी को 2 और एनसीपी (एसपी) को सिर्फ एक सीट से संतोष करना पड़ा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव परिणाम 2026
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement