BMC में BJP-शिंदे के हाथ सत्ता की चाबी, बहुमत से 4 सीटें ज्यादा जीतीं... ढाई दशक बाद ढहा ठाकरे परिवार का अभेद्य किला

मुंबई नगर निगम चुनाव के नतीजे आ गए हैं और तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है. बीएमसी की सत्ता में 25 साल बाद बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिला है. भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ने मिलकर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है. उद्धव ठाकरे की शिवसेना दूसरे नंबर पर रही, जबकि कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर रहा और पार्टी सिर्फ 24 सीटों तक सिमट गई.

BMC चुनाव के नतीजों में बड़ा उलटफेर हुआ और 25 साल बाद ठाकरे परिवार सत्ता से बाहर हो गया. (Photo- PTI)
BMC चुनाव के नतीजों में बड़ा उलटफेर हुआ और 25 साल बाद ठाकरे परिवार सत्ता से बाहर हो गया. (Photo- PTI)

मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव में सभी 227 वार्डों के नतीजे घोषित हो चुके हैं और मुंबई की सियासत की तस्वीर बदल गई है. करीब ढाई दशक से ठाकरे परिवार का गढ़ मानी जाने वाली BMC में इस बार भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. बीजेपी और शिंदे सेना ने 118 सीटों पर जीत हासिल की. जबकि बहुमत के लिए 114 सीटों पर जीत जरूरी थी.

2017 में 82 सीटों पर सिमटने वाली BJP ने इस बार अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है. आंकड़ों के मुताबिक, BJP ने 89 वार्डों में जीत दर्ज की. BJP के विजयी उम्मीदवारों को कुल 11,79,273 वोट मिले. यह जीते उम्मीदवारों के मतों का 45.22 प्रतिशत और कुल मतदान का 21.58 प्रतिशत है.

उद्धव ठाकरे की शिवसेना दूसरे नंबर पर

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) को 65 सीटें मिलीं. कुल वोट 7,17,736 मिले. जीते कैंडिडेट का मत प्रतिशत 27.52 रहा. जबकि कुल मतदान का 13.13 प्रतिशत रहा. हालांकि उद्धव सेना दूसरे नंबर पर रही, लेकिन BMC की सत्ता से दूर हो गई.

शिंदे गुट की शिवसेना को 29 सीटें

एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ने 29 वार्डों में जीत दर्ज की. कुल वोट 2,73,326 मिले. विजयी उम्मीदवारों का मत प्रतिशत 10.48 रहा. कुल मतदान के 5 प्रतिशत वोट मिले. BJP-शिंदे गठबंधन ने मिलकर 118 सीटें हासिल कीं, जो बहुमत के आंकड़े से 4 सीटें ज्यादा हैं.

कांग्रेस 24 सीटों पर सिमटी

कांग्रेस को 24 सीटें मिलीं. कुल 2,42,646 वोट मिले. विजयी मत प्रतिशत 9.31 रहा. कांग्रेस ने कुछ सीटों पर वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन शहरी इलाकों में पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा.

AIMIM, MNS और NCP का हाल

- AIMIM: 8 सीटें, 68,072 वोट (2.61 प्रतिशत)
- महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS): 6 सीटें, 74,946 वोट (2.87 प्रतिशत)
- NCP (अजित पवार गुट): 3 सीटें, 24,691 वोट (0.95 प्रतिशत)
- NCP (शरद पवार गुट): 1 सीट, 11,760 वोट
- समाजवादी पार्टी: 2 सीटें, 15,162 वोट

बीएमसी चुनाव

कुल मतदान और वोटिंग प्रतिशत क्या रहा?

- कुल डाले गए वोट: 54,64,412
- अमान्य वोट: 11,677
- कुल मतदान प्रतिशत: 47.72

गठबंधन की तस्वीर क्या रही?

BJP और शिवसेना (शिंदे) का गठबंधन मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोबिवली, वसई-विरार, भिवंडी और पनवेल में रहा.

अजित पवार और शरद पवार की NCP का गठबंधन पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में था.

उद्धव-राज ठाकरे और कांग्रेस का पुणे में गठबंधन रहा.

नवी मुंबई, मीरा-भाईंदर और उल्हासनगर में BJP और शिंदे गुट ने अलग-अलग चुनाव लड़ा.

कांग्रेस और प्रकाश आंबेडकर की पार्टी का गठबंधन मुंबई और आसपास के इलाकों में रहा.

मुंबई की राजनीति में बड़ा बदलाव

इस नतीजे के साथ BMC की सत्ता में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. लंबे समय तक ठाकरे परिवार का अभेद्य किला मानी जाने वाली मुंबई नगर निगम में अब BJP-शिंदे गुट ने दबदबा बना लिया है. 

---- समाप्त ----
