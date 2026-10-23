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प्रेमिका के लिए अनिल से बना दानिश, 4 साल बाद उसी सादिया की हत्या क्यों कर दी

नवी मुंबई के नेरुल रेलवे स्टेशन के पास प्रेमिका की हत्या के आरोप में दानिश अंसारी को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के अनुसार, दानिश और सादिया शेख की चार साल से दोस्ती थी. सादिया के नजरअंदाज करने से नाराज दानिश ने 20 अक्टूबर को उस पर चाकू से हमला किया. इलाज के दौरान 21 अक्टूबर को सादिया की मौत हो गई.

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चार साल की दोस्ती का खौफनाक अंत. (Photo: Screengrab)
चार साल की दोस्ती का खौफनाक अंत. (Photo: Screengrab)

नवी मुंबई में प्रेम संबंधों से जुड़ी एक वारदात में युवती की जान चली गई. पुलिस के अनुसार, प्रेमिका द्वारा नजरअंदाज किए जाने से नाराज एक युवक ने उस पर चाकू से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना नेरुल रेलवे स्टेशन के पूर्वी हिस्से में स्थित बस स्टॉप के पास हुई. मृत युवती की पहचान सादिया शेख के रूप में हुई है, जबकि आरोपी का नाम दानिश अंसारी है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस के मुताबिक, सादिया शेख और दानिश अंसारी के बीच पिछले चार वर्षों से दोस्ती थी. बताया जा रहा है कि दानिश ने सादिया के लिए धर्म परिवर्तन किया था और अपना नाम अनिल से बदलकर दानिश रख लिया था. हालांकि, पिछले कुछ महीनों से दोनों के बीच संबंधों में तनाव की बात सामने आई है.

पुलिस के अनुसार, सादिया पिछले कुछ महीनों से दानिश को नजरअंदाज कर रही थी. इस बात से वह नाराज था. इसी नाराजगी के बीच 20 अक्टूबर को उसे जानकारी मिली कि सादिया नेरुल आने वाली है. इसके बाद दानिश ने उसका पीछा किया. पुलिस की जांच में सामने आई जानकारी के मुताबिक, इसी दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ और मामला चाकू से हमले तक पहुंच गया.

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चार साल से थी दोस्ती, नाम बदलने की भी चर्चा

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यह वारदात नेरुल रेलवे स्टेशन के पूर्वी हिस्से में स्थित बस स्टॉप के पास हुई. पुलिस के अनुसार, सादिया और दानिश के बीच वहां किसी बात को लेकर विवाद हुआ. इसी दौरान दानिश ने सादिया पर चाकू से हमला कर दिया. हमला करने के बाद वह मौके से फरार हो गया.

चाकू से हमला होने के कारण सादिया गंभीर रूप से घायल हो गई. उसे तत्काल उपचार के लिए सायन अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने उसका इलाज किया, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हो सका. 21 अक्टूबर को इलाज के दौरान सादिया की मौत हो गई. युवती की मौत के बाद पुलिस ने मामले में हत्या की धारा जोड़ दी और आरोपी की तलाश तेज कर दी.

वारदात के बाद आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की. इसके साथ ही घटनास्थल और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की गई. इन प्रयासों के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी रही. जांच के दौरान पुलिस को दानिश अंसारी के घनसोली में होने की जानकारी मिली. इसके बाद पुलिस ने वहां उसके एक रिश्तेदार के घर पर कार्रवाई की और उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी जब्त कर लिया है.

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28 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में आरोपी

गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया. अदालत ने उसे 28 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है. पुलिस अब मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है. वारदात के समय दोनों के बीच हुए विवाद और घटनाक्रम को लेकर भी जांच जारी है. इस मामले की जानकारी सहायक पुलिस आयुक्त संदेश नायक ने दी. पुलिस के मुताबिक, तकनीकी जांच और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है.
 

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रिपोर्ट- निलेश पाटिल
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